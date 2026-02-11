Sinteza piețelor: Petrolul înregistrează creșteri pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran 📈 Indicii europeni sunt în scădere înaintea raportului NFP din SUA

Indicii europeni se tranzacționează în mare parte în ușoară scădere astăzi. Indicele Euro Stoxx 50 a scăzut cu aproape 0,2%, o scădere similară fiind vizibilă și în cazul indicelui german DAX. Indicii futures din SUA sunt, de asemenea, în scădere. În același timp, metalele prețioase înregistrează creșteri: aurul a crescut cu peste 1%, tranzacționându-se la aproape 5.100 USD/oz (cel mai ridicat nivel din 30 ianuarie), în timp ce argintul a înregistrat o creștere de aproximativ 3%. Acțiunile au scăzut cu peste 3,5%, temperând recentul rebound. Ferrari continuă să extindă creșterile înregistrate ieri după publicarea rezultatelor financiare. Sentimentul în sectorul bancar european rămâne slab. În contrast, acțiunile din sectorul minier și cele legate de materii prime înregistrează câștiguri solide, prelungind tendința ascendentă pe termen lung. Băncile conduc sezonul de raportare a rezultatelor financiare în Europa: Sectorul financiar, care reprezintă aproximativ o treime din capitalizarea bursieră a MSCI Europe, înregistrează cea mai mare pondere a rezultatelor financiare peste așteptări (aproximativ 74%), aproape trei sferturi din capitalizarea sa bursieră fiind deja raportată. Drept urmare, câștigurile recente ale indicilor sunt concentrate în mare parte în sectorul bancar. În afara sectorului financiar, situația este mai puțin convingătoare: sectorul tehnologic înregistrează surprize pozitive solide, dar sectorul materialelor și al energiei înregistrează rezultate mai slabe, în timp ce sectorul bunurilor de consum discreționare rămâne sub presiune. Pentru ca indicii europeni să-și extindă raliul, va fi probabil necesară o participare mai largă a sectorului. Sursa: xStation5 Petrolul crește pe fondul riscului de escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu Petrolul (OIL) înregistrează o creștere în urma declarațiilor lui Donald Trump, care a amenințat că va trimite un al doilea portavion mai aproape de Iran, dacă Teheranul nu semnează un acord privind rachetele balistice și armele nucleare. Astăzi, ministerul de externe al Iranului a respins orice discuții privind limitarea capacităților sale balistice. Piețele interpretează acest lucru ca un semnal al unei potențiale escaladări a conflictului din Orientul Mijlociu și al unui risc mai mare de acțiune militară a SUA împotriva Iranului. Sursa: xStation5 Siemens Energy atinge niveluri record Siemens Energy demonstrează că boom-ul cererii de energie electrică și al infrastructurii rețelei se traduce în comenzi reale — în special în ceea ce privește turbinele cu gaz și extinderea rețelei, susținute de cererea industrială, centrele de date și consumul de energie electrică bazat pe inteligența artificială. Puncte cheie (conform Bloomberg): Comenzile grupului au crescut cu mai mult de o treime față de anul precedent , ajungând la 17,6 miliarde de euro în primul trimestru fiscal; divizia de turbine cu gaz a înregistrat un nivel record de comenzi .

Cererea este determinată de creșterea consumului de energie electrică din partea industriei, centrelor de date și aplicațiilor AI .

Acțiunile au crescut cu aproximativ 25% din ianuarie , ceea ce le face să fie printre cele mai performante din DAX în acest an.

Siemens Energy intenționează să investească 1 miliard de dolari în SUA (cea mai mare piață unică a sa) pentru a-și extinde capacitatea de producție de turbine cu gaz și produse pentru rețeaua electrică; SUA a reprezentat aproximativ 40% din comenzile de turbine cu gaz în primul trimestru.

Profitul grupului s-a dublat, ajungând la aproximativ 1,1 miliarde de euro , susținut de îmbunătățirile din sectorul tehnologiei rețelelor electrice și de creșterea productivității la Siemens Gamesa .

Comenzile Gamesa au scăzut cu 34% , ceea ce compania a atribuit unei baze de comparație dificile cu un an înainte (inclusiv o tranzacție cu turbine eoliene offshore în valoare de aproximativ 1,4 miliarde de euro ).

Conducerea a reafirmat orientările sale pentru 2026 și se așteaptă în continuare ca Gamesa să atingă pragul de rentabilitate în anul fiscal curent. Sursa: xStation5

