Acțiunile gigantului din domeniul apărării Kongsberg Gruppen se prăbușesc cu 12% după raportul privind rezultatele financiare din al doilea trimestru 📉

Acțiunile principalului producător norvegian din domeniul apărării, Kongsberg Gruppen ASA (KOG.NO), au scăzut astăzi cu 12% după publicarea rezultatelor financiare ale companiei pentru al doilea trimestru. Investitorii au reacționat nervos la creșterea costurilor, scăderea rezervelor de numerar și o imagine mixtă a comenzilor primite în diferite segmente de activitate. În ciuda scăderii bruște a prețului acțiunilor Kongsberg, vânzarea masivă nu s-a extins la întregul sector al apărării. Liderii creșterii, precum Rolls-Royce (RR.UK) din Marea Britanie și Rheinmetall (RHM.DE) din Germania, au continuat să înregistreze creșteri. Reacția pieței pare să fie în primul rând de marcare a profitului după o creștere puternică în ultimele luni. Kongsberg Gruppen – Principalele rezultate financiare pentru al doilea trimestru al anului 2025 Veniturile au crescut cu 20% față de anul precedent, ajungând la 13,90 miliarde NOK , față de 11,59 miliarde NOK în trimestrul al doilea al anului 2024.

EBIT a fost de 1,92 miliarde NOK , incluzând un câștig unic de 158 milioane NOK din vânzarea diviziei de sisteme de direcție.

Excluzând acest câștig , marja EBIT a crescut la 12,8% , comparativ cu 12,5% anul trecut.

Venitul net a crescut la 1,62 miliarde NOK , de la 1,18 miliarde NOK, iar câștigul pe acțiune s-a îmbunătățit la 1,85 NOK (față de 1,36 NOK).

Noile comenzi au atins 18,18 miliarde NOK , comparativ cu 17,28 miliarde NOK în al doilea trimestru al anului 2024.

Portofoliul de comenzi a atins un nivel record de 138,8 miliarde NOK , în creștere față de 95,56 miliarde NOK în urmă cu un an. Kongsberg a evidențiat o cerere puternică în toate segmentele de activitate, operațiunile din al doilea trimestru confirmând atât fundamentele solide, cât și dinamica de creștere continuă. Compania a subliniat că toate diviziile au înregistrat o creștere a veniturilor de la an la an, susținută de: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Creșterea livrărilor de sisteme de rachete și de apărare aeriană în segmentul de apărare,

Activitate intensă pe piața construcțiilor navale în cadrul Kongsberg Maritime,

Creșterea cererii de tehnologii subacvatice , atât pe piața civilă, cât și pe cea de apărare. Perspective în domeniul apărării Kongsberg a raportat o cerere solidă pentru sistemele sale de apărare, mai multe țări indicând intenția de a achiziționa soluții Kongsberg. Mai precis: Germania a confirmat achiziționarea rachetelor Joint Strike Missile pentru avioanele de vânătoare F-35 , contractul final fiind semnat la sfârșitul lunii iunie.

Compania a finalizat, de asemenea, o asociere strategică cu Thales , combinând unitățile lor de comunicații tactice. Această mișcare consolidează poziția entității rezultate în urma fuziunii într-un sector al apărării care înregistrează investiții în creștere în întreaga Europă. Lichiditate și evoluții strategice Numerarul și echivalentele de numerar au scăzut la 14,39 miliarde NOK , față de 16,46 miliarde NOK în trimestrul anterior.

Fluxul net de numerar a fost negativ, de 2,08 miliarde NOK , incluzând 1,78 miliarde NOK în plăți de dividende .

Datoria netă purtătoare de dobândă a scăzut la -9,07 miliarde NOK , comparativ cu -11,30 miliarde NOK în primul trimestru.

În al doilea trimestru al anului 2025, compania a semnat un acord pentru achiziționarea Sonatech , o companie cu sediul în SUA, specializată în acustică subacvatică (sub rezerva aprobării autorităților de reglementare).

Din 109 miliarde NOK din portofoliul de comenzi din domeniul apărării, 22 miliarde NOK sunt programate pentru livrare în al doilea semestru al anului 2025 . Defalcarea pe segmente Kongsberg Defence & Aerospace Venituri: 6,12 miliarde NOK (+38% față de anul precedent)

Contract cheie: contract în valoare de 6,5 miliarde NOK pentru rachete de atac comune cu Germania (a cincea țară care a plasat o comandă)

Comenzi noi: 9,84 miliarde NOK

Comenzi restante: 109,24 miliarde NOK Kongsberg Maritime Venituri: 6,39 miliarde NOK (+7% față de anul precedent)

Soluțiile pentru nave offshore au reprezentat 35% din comenzile pentru nave noi

Comenzi noi: 7,52 miliarde NOK

Comenzi restante: 26,2 miliarde NOK

EBIT: 716 milioane NOK , marjă: 11,2% Kongsberg Discovery Venituri: 1,23 miliarde NOK (+21% față de anul precedent), impulsionate de livrările de vehicule subacvatice și sisteme de cartografiere

EBIT: 230 milioane NOK (față de 143 milioane NOK în anul precedent)

Noi comenzi: 966 milioane NOK

Comenzi restante: 2,92 miliarde NOK Grafic: Kongsberg Gruppen (interval D1)

Sursa: xStation 5

