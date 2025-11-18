Acțiunile Home Depot scad cu 4% pe fondul reducerii perspectivelor,din cauza scăderii consumului 📉

Acțiunile Home Depot (HD.US) scad cu aproape 4% după ce compania a raportat un profit pe acțiune de 3,74 USD în trimestrul al treilea, ușor sub consensul analiștilor Bloomberg de 3,84 USD pe acțiune și în scădere față de 3,78 USD pe acțiune în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și raportul privind profitul pe trimestrul al doilea a fost mai slab decât se aștepta. În ultimele patru trimestre, compania a depășit estimările consensuale privind EPS doar o singură dată. Compania lider din SUA în domeniul mobilierului și echipamentelor pentru casă a înregistrat venituri de 41,35 miliarde de dolari pentru trimestru, doar puțin peste estimarea pieței de 41 miliarde de dolari. Acțiunile au scăzut cu 10% de la începutul anului și cu aproape 25% de la maximul istoric.

Ce este și mai important, compania își reduce previziunile pentru întregul an, invocând slăbirea consumatorilor americani, care amână proiectele de renovare a locuințelor pe fondul prețurilor istorice ridicate ale serviciilor și bunurilor și al incertitudinii crescânde în ceea ce privește starea economiei și a ocupării forței de muncă.

Piața imobiliară din SUA rămâne lentă, iar Home Depot se așteaptă ca vânzările în magazinele existente pentru întregul an să fie „ușor pozitive”, în timp ce anterior se aștepta o creștere de 1% pentru 2025. De asemenea, se preconizează că profiturile pe întregul an vor scădea mai drastic, cu o scădere a câștigurilor ajustate pe acțiune de 5%, mai mult decât scăderea de 2% prognozată de companie în această vară, după raportul din trimestrul al doilea. Vânzările în magazinele existente au crescut cu 0,2% în ansamblu și cu doar 0,1% în SUA. The Street se aștepta ca vânzările în magazinele existente să crească cu aproape 1,3% în al treilea trimestru, astfel încât cifra este într-adevăr slabă. Pentru piața bursieră în ansamblu, aceste câștiguri sunt semnalul că starea economiei americane este cel puțin mixtă în prezent, nemaifiind „solidă” sau „robustă”, deoarece prețurile istorice ridicate și presiunea creditelor încă „scumpe” continuă să existe, chiar dacă salariile sunt mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut. Sursa: xStation5

