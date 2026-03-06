Acțiunile RyanAir sub presiune pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu 📉

Acțiunile Ryanair Holdings (RYAAY.US) au scăzut deja cu peste 10% față de maximele recente și sunt în ușoară scădere în premarket, alături de alte acțiuni din sectorul turismului și ospitalității.

În primul rând, piața ia în calcul riscul unei cereri mai slabe pentru rutele companiei în timpul sezonului estival, pe fondul îngrijorărilor legate de situația securității și de pierderea potențială a rutelor din Orientul Mijlociu și Turcia. Perspectivele pentru călătoriile către Cipru, Turcia, Egipt sau chiar insulele grecești (Marea Egee; Marea Mediterană de Est) au devenit, de asemenea, mai incerte. Un sezon turistic potențial mai slab în 2026 - combinat cu presiunea exercitată de creșterea prețurilor la combustibilul pentru avioane și de consumatorii mai prudenți (care ar putea prefera vacanțe mai scurte) - afectează sentimentul pieței, în ciuda rezultatelor foarte solide raportate recent de companie.

Nu este suficient un început de an puternic?

Luna februarie a confirmat că cererea pentru serviciile Ryanair la începutul anului a rămas excepțional de puternică. Compania aeriană a transportat 13,3 milioane de pasageri, ceea ce reprezintă o creștere de 6% față de anul precedent și o accelerare clară în comparație cu 12,7 milioane de pasageri în ianuarie. Acesta este un semnal important, deoarece Ryanair nu numai că se extinde de la an la an, dar menține și un început foarte puternic în 2026.

Este important de menționat că creșterea traficului nu s-a făcut în detrimentul utilizării aeronavelor. Factorul de încărcare a rămas la un nivel ridicat de 92% , stabil de la an la an și în creștere secvențială de la 91% în ianuarie . În practică, acest lucru reflectă un mix operațional foarte sănătos: mai mulți pasageri, mai multe zboruri și aeronave care rămân aproape complet rezervate.

Ryanair își extinde operațiunile într-un mod controlat și rațional din punct de vedere economic. În februarie, compania aeriană a operat peste 75.000 de zboruri , comparativ cu 73.000 în ianuarie , confirmând creșterea capacității și disponibilitatea de a absorbi cererea puternică. În modelul Ryanair, acest lucru este deosebit de important, deoarece avantajul companiei provine nu numai din prețurile mici ale biletelor, ci și din capacitatea de a mobiliza rapid capacități suplimentare acolo unde cererea și profitabilitatea sunt cele mai puternice.

Modelul de afaceri al Ryanair continuă să beneficieze de un avantaj fundamental în ceea ce privește costurile , pe care concurenții din Europa îl găsesc dificil de replicat. În anul fiscal care s-a încheiat în martie 2025 , compania aeriană a transportat 200,2 milioane de pasageri , înregistrând o creștere de 9% față de anul precedent și devenind prima companie aeriană din Europa care a depășit 200 de milioane de pasageri într-un singur an . Acest lucru nu este doar o funcție a scalei — demonstrează că modelul ultra-low-cost continuă să funcționeze chiar și într-un mediu competitiv și cu costuri ridicate.

Din perspectivă strategică, Ryanair rămâne referința pentru aviația low-cost în Europa . Deoarece compania este acum cea mai mare companie aeriană low-cost din lume în ceea ce privește traficul de pasageri , investitorii o consideră din ce în ce mai mult nu ca o companie aeriană tradițională, ci ca un operator de mobilitate în masă în toată Europa. O astfel de poziție oferă un avantaj semnificativ în negocierile cu aeroporturile, furnizorii de servicii și, indirect, cu concurenții.

Datele pentru primele nouă luni ale anului fiscal 2026 rămân în concordanță cu această narativă. Traficul de pasageri a crescut cu 4% față de anul precedent, ajungând la 166,5 milioane , ceea ce indică faptul că această creștere nu este rezultatul unei singure luni puternice, ci mai degrabă parte a unei tendințe mai largi. Ryanair continuă să ofere scară, ceea ce în modelul său de afaceri se traduce de obicei într-un avantaj operațional puternic.

Un alt semnal pozitiv pentru piață a fost revizuirea în sens pozitiv a perspectivelor privind traficul pentru anul fiscal 2026 . Compania se așteaptă acum la 208 milioane de pasageri , comparativ cu previziunea anterioară de 207 milioane , ceea ce înseamnă o creștere anuală de 4% . Deși amploarea revizuirii în sine este modestă, investitorii sunt acum îngrijorați că războiul din Iran ar putea perturba semnificativ acest obiectiv în lunile următoare .

Un alt element cheie al poveștii Ryanair este Boeing . Disponibilitatea îmbunătățită a livrărilor de aeronave de la Boeing permite companiei aeriene să lanseze mai rapid capacități suplimentare și să monetizeze cererea puternică în perioadele de vârf ale călătoriilor. Pentru Ryanair, flota nu este doar un activ, ci un instrument strategic pentru câștigarea cotei de piață.

Ryanair continuă să își execute modelul de afaceri aproape perfect. Traficul de pasageri este în creștere, factorii de încărcare rămân foarte ridicați, numărul zborurilor este în creștere, amploarea atinge niveluri record, iar perspectivele pentru întregul an au fost revizuite în sens pozitiv. Compania rămâne unul dintre cei mai puternici operatori din aviația europeană, deși conflictul din Orientul Mijlociu introduce noi surse de risc.

Ryanair Holdings (Interval D1)

Acțiunile Ryanair înregistrează o scădere puternică și au căzut sub media mobilă pe termen lung EMA200 (linia roșie). Ultima dată când acțiunile au scăzut sub acest nivel a fost în aprilie 2025, când corecția a ajuns în cele din urmă la aproape 30% față de media mobilă. Nivelurile cheie de suport par să fie acum în jurul valorii de 60 USD pe acțiune, urmate de 55 USD, unde au avut loc reacții anterioare ale prețurilor.

Sursa: xStation 5