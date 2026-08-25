Acțiunile își revin pe fondul speranțelor pieței privind un raport de profit uriaș al Nvidia

- Petrolul scade, în ciuda amenințărilor Iranului legate de sancțiunile SUA
- Cotația acțiunilor Nvidia crește în așteptarea unui raport cheie privind profitul
- Aurul beneficiază de haosul fiscal din SUA
- Tranzacțiile „dollar alt” sunt în plină ascensiune
- Dax beneficiază de o imagine macroeconomică germană mai solidă
- Petrolul scade, în ciuda amenințărilor Iranului legate de sancțiunile SUA
- Cotația acțiunilor Nvidia crește în așteptarea unui raport cheie privind profitul
- Aurul beneficiază de haosul fiscal din SUA
- Tranzacțiile „dollar alt” sunt în plină ascensiune
- Dax beneficiază de o imagine macroeconomică germană mai solidă
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Acțiunile sunt în creștere marți, inversând parțial sentimentul pesimist care s-a instalat în ultima săptămână. Piețele europene sunt, în general, în creștere, iar contractele futures pe acțiuni din SUA indică, de asemenea, o deschidere mai puternică mai târziu, recuperând parțial pierderile de luni.
Prețul petrolului scade, sfidând amenințările Iranului legate de sancțiunile SUA
Schimbarea de atitudine a fost favorizată de scăderea prețului petrolului; țițeiul Brent se tranzacționează acum sub 90 de dolari pe baril, iar piața ignoră amenințările Iranului de a riposta la ultima rundă de sancțiuni economice impuse de SUA. Există, de asemenea, speranța că rezultatele Nvidia, publicate miercuri seara, vor revigora tranzacțiile din sectorul IA.
Prețul acțiunilor Nvidia crește înaintea raportului cheie privind rezultatele financiare
Luni, valul de vânzări al acțiunilor americane a fost condus de sectorul tehnologic, în special de sectoarele de hardware și semiconductori, care au înregistrat cele mai slabe performanțe. Au fost înregistrate pierderi semnificative pentru favoritele sectorului IA, precum SanDisk, Micron și Super Micro. Cu toate acestea, aceste titluri sunt în creștere în premarket, iar prețul acțiunilor Nvidia este, de asemenea, mai mare cu aproape 1%, pe măsură ce piața începe să anticipeze efectele unui potențial raport de rezultate excepțional, care să restabilească încrederea în sectorul IA.
Acțiunile cele mai tranzacționate din SUA în acest moment sunt toate marile nume din domeniul IA, inclusiv Nvidia, Tesla, Micron și SanDisk. Acest lucru se adaugă la dovezile că rezultatele Nvidia vor fi un factor cheie al evoluției prețurilor și al potențialei volatilități de la sfârșitul acestei săptămâni.
Piața obligațiunilor se află în continuare în centrul atenției după turbulențele de săptămâna trecută. Randamentele obligațiunilor suverane globale, inclusiv cele ale Trezoreriei, sunt în mare parte stabile în această dimineață. Randamentele din SUA au scăzut luni, semn că planul de răscumpărare a obligațiunilor Trezoreriei SUA menține randamentele sub control, deocamdată.
Aurul beneficiază de haosul fiscal din SUA
Scăderea randamentelor stimulează aurul, care a atins marți dimineață cel mai înalt nivel din luna mai. Prețul a înregistrat o ușoară retragere pe măsură ce avansăm în dimineața zilei de marți, dar aurul este încă pe cale să înregistreze cea mai bună performanță lunară din 1999, fiind cu 15% mai ridicat în ultima lună.
Este puțin probabil ca atenția să se îndepărteze de aur pe măsură ce ne apropiem de simpozionul băncilor centrale de la Jackson Hole din această săptămână. Dacă Kevin Warsh adoptă o poziție mai dovish, acest lucru ar putea accelera raliul aurului înapoi peste 5.000 de dolari pe uncie.
În acest moment, nu este clar cum va reuși Kevin Warsh să concilieze o atitudine dovish cu faptul că nu oferă nicio orientare privind politica monetară viitoare. Riscul pentru investitorii în aur este ca acesta să-și mențină poziția actuală de „hawkish”, ceea ce ar afecta negativ prețul aurului. Din perspectivă tehnică, media mobilă de 200 de zile, situată la 4.530 de dolari, reprezintă un nivel de suport cheie pe termen scurt.
Tranzacțiile cu „Dollar Alt” sunt în plină ascensiune
Tranzacțiile „Dollar Alt” câștigă, de asemenea, teren, pe măsură ce Bitcoin depășește pragul de 80.000 de dolari, după ce a înregistrat o creștere de 4% marți. Dolarul se apreciază ușor marți, dar rămâne slab, iar piața simte „miros de sânge”, de aceea se înregistrează creșteri atât la aur, cât și la Bitcoin. Chiar și o atitudine „hawkish” a lui Warsh la Jackson Hole s-ar putea să nu reușească să oprească pierderile dolarului, deoarece acest lucru ar putea exacerba temerile legate de piața obligațiunilor din SUA.
Per ansamblu, dolarul se află într-o situație dificilă în acest moment și considerăm că orice câștiguri ale perechilor valutare cu dolarul ar putea fi de scurtă durată.
DAX beneficiază de o imagine macroeconomică mai solidă în Germania
În altă parte, piața încă asimilează datele mai bune privind PIB-ul german pentru al doilea trimestru, alături de raportul IFO mai puternic decât se aștepta. Indicele german DAX este cel mai performant dintre indicii europeni până în prezent, marți. În perspectiva viitorului, acțiunile americane par să se îndrepte spre o redresare, dar piețele ar putea rămâne fără o direcție clară pe măsură ce ne apropiem de câteva date economice cheie și de rezultatele Nvidia de miercuri, precum și de conferința bancherilor centrali de la Jackson Hole de vineri.
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