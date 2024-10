Acțiunile Lam Research și UPS au crescut cu 6%, deoarece rapoartele pentru al treilea trimestru au depășit estimările Wall Street 📈

Veniturile au depășit așteptările pentru prima dată în ultimii 2 ani, afacerea internă din SUA a înregistrat performanțe solide. Vânzările au crescut cu 5,6% de la an la an, la 22,25 miliarde de dolari, față de consensul de 22,1 miliarde de dolari

Veniturile au depășit așteptările pentru prima dată în ultimii 2 ani, afacerea internă din SUA a înregistrat performanțe solide. Vânzările au crescut cu 5,6% de la an la an, la 22,25 miliarde de dolari, față de consensul de 22,1 miliarde de dolari

Veniturile au depășit așteptările pentru prima dată în ultimii 2 ani, afacerea internă din SUA a înregistrat performanțe solide. Vânzările au crescut cu 5,6% de la an la an, la 22,25 miliarde de dolari, față de consensul de 22,1 miliarde de dolari

Veniturile au depășit așteptările pentru prima dată în ultimii 2 ani, afacerea internă din SUA a înregistrat performanțe solide. Vânzările au crescut cu 5,6% de la an la an, la 22,25 miliarde de dolari, față de consensul de 22,1 miliarde de dolari

Veniturile au depășit așteptările pentru prima dată în ultimii 2 ani, afacerea internă din SUA a înregistrat performanțe solide. Vânzările au crescut cu 5,6% de la an la an, la 22,25 miliarde de dolari, față de consensul de 22,1 miliarde de dolari

Veniturile au depășit așteptările pentru prima dată în ultimii 2 ani, afacerea internă din SUA a înregistrat performanțe solide. Vânzările au crescut cu 5,6% de la an la an, la 22,25 miliarde de dolari, față de consensul de 22,1 miliarde de dolari