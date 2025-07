Rezumatul zilei: Ethereum câștigă 5% după adoptarea legii GENIUS 👀🧭

Indicii americani rămân prudent optimiști astăzi, pe fondul poziției imprevizibile a lui Donald Trump și a Casei Albe. Datele macroeconomice de astăzi au trecut pe plan secund.

La momentul raportării, US500 a crescut cu 0,37%, US100 cu 0,18%, iar US2000 cu 0,85%. Dolarul american este una dintre cele mai slabe monede G10 astăzi, în timp ce euro conduce câștigurile. Perechea EURUSD a crescut cu 0,46%, tranzacționându-se la 1,1655.

Fostul președinte Donald Trump l-a criticat din nou pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, numindu-l „prea târziu” și „cap sec”, deși a declarat că în prezent nu intenționează să îl demită.

Declarațiile sale au urmat unui raport al New York Times în care se afirma că Trump ar fi pregătit documente legale pentru a-l demite pe Powell pentru „incompetență gravă”. Deși nimic nu a fost confirmat, speculațiile au zguduit piețele, slăbind dolarul și impulsionând prețul aurului din cauza îngrijorărilor privind independența Fed.

Cererile de credite ipotecare din SUA au scăzut la cel mai redus nivel de la sfârșitul lunii mai, rata medie a creditelor ipotecare pe 30 de ani crescând cu 5 puncte de bază, până la 6,82%.

Inflația prețurilor de producție (PPI) a rămas neschimbată pe o bază lunară, parțial din cauza scăderii prețurilor serviciilor. Cu toate acestea, nu se așteaptă ca valorile slabe ale PPI să afecteze poziția Fed.

Producția industrială a crescut mai mult decât se aștepta luna trecută, impulsionată de o creștere a producției de energie și de o creștere modestă a producției industriale.

Goldman Sachs (GS.US) a raportat venituri solide de 14,58 miliarde de dolari, în creștere cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită redresării piețelor financiare după vânzările masive din aprilie. Deși sub rezultatele din primul trimestru, aceste cifre au depășit estimările de 13,53 miliarde de dolari.

Prețurile platinei au crescut cu 4,5% datorită slăbirii dolarului american, sentimentului pozitiv pe piața metalelor prețioase și unei abordări generale de asumare a riscurilor în strategiile investitorilor.

Marți a adus o întorsătură dramatică în ceea ce trebuia să fie o săptămână decisivă pentru legislația americană privind criptomonedele. Denumită „Crypto Week” de republicani, procesul legislativ s-a confruntat cu un obstacol procedural surprinzător, când 13 republicani s-au alăturat democraților, blocând dezbaterea proiectelor de lege.

Cu toate acestea, Partidul Republican din Camera Reprezentanților a reluat eforturile de adoptare a reglementărilor privind criptomonedele, după ce Donald Trump i-a convins pe oponenții conservatori să susțină pachetul legislativ. Drept urmare, toate proiectele de lege propuse au fost adoptate.

Ca răspuns, Ethereum a crescut cu aproape 5%, până la 3.300 de dolari, Bitcoin a câștigat 1,40%, până la 19.400 de dolari, iar capitalizarea pieței altcoin a crescut cu 2,00%.

