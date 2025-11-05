Acțiunile McDonald's cresc cu 3% după publicarea rezultatelor pentru al treilea trimestru al anului 2025

Aspecte esențiale McDonald's rezistă furtunii din sector

Traficul consumatorilor cu venituri mici este în scădere

Acțiunile McDonald's (MCD.US) cresc cu 3% după ce compania a raportat rezultate mixte pentru al treilea trimestru al anului 2025. Investitorii privesc pozitiv performanța comparabilă a vânzărilor într-un context în care sectorul se luptă să crească. Cifre cheie din rezultatele McDonald's pentru al treilea trimestru al anului 2025 Venituri totale: 7.078 milioane de dolari, +3% față de anul precedent și -0,36% față de consens EBIT: 3.357 milioane de dolari, +5% față de anul precedent Câștig ajustat pe acțiune: 3,22 dolari, 0% față de anul precedent și -3% față de consens McDonald's se menține pe o poziție stabilă într-un mediu de piață dificil Acțiunile McDonald's au crescut la începutul tranzacționării, după ce compania a publicat rezultatele pentru al treilea trimestru. McDonald's a raportat o creștere a veniturilor în toate segmentele. Vânzările comparabile la nivel global au crescut cu 3,6% față de anul precedent în al treilea trimestru al anului 2025, în principal datorită unei creșteri de 4,7% a veniturilor din activitatea sa internațională de franciză. Este important de menționat că acest indicator exclude deschiderea de noi magazine, reflectând mai precis creșterea veniturilor pe magazin. Acest lucru demonstrează o creștere sănătoasă pentru o companie matură într-un mediu competitiv dificil, în care mulți actori din industrie optează pentru reduceri de prețuri. În plus, atât afacerile internaționale deținute de companie, cât și cele francizate au înregistrat o creștere de 2,4% și, respectiv, 4,3%. În același timp, vânzările totale, incluzând atât locațiile deținute de companie, cât și cele francizate, au crescut cu 6% la rate de schimb constante. Ce face McDonald's? Așa cum a menționat Chipotle în prezentarea rezultatelor sale financiare, McDonald's subliniază o scădere a traficului din partea consumatorilor cu venituri mai mici din Statele Unite, care, potrivit companiei, a înregistrat o scădere de două cifre. În același timp, traficul consumatorilor cu venituri mai mari a crescut cu două cifre în timpul trimestrului, contribuind la compensarea scăderii consumatorilor cu venituri mai mici. Ca răspuns, compania lansează produse speciale la prețuri mai mici pentru a încerca să-și mențină cota de piață. În plus, se concentrează și pe extinderea segmentului de băuturi, lansând cafele reci și băuturi răcoritoare din fructe, vizând direct Starbucks, care se confruntă în prezent cu dificultăți. Este o modalitate de a diversifica veniturile, dar și de a compensa slăbiciunea sectorului. Creșterea profitului a fost mai lentă decât vânzările din cauza creșterii cheltuielilor cu dobânzile și a impozitelor mai mari, dar din punct de vedere operațional putem spune că McDonald's a avut un trimestru solid. Acțiunile McDonald's cresc cu doar 3% în acest an, dar continuă să se tranzacționeze la un multiplu peste 25 P/E. Sursa: xStation 5

