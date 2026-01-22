Acțiunile Meta Platforms se apreciază în urma recomandării „cumpărare” de la Jefferies 📈

Meta Platforms (META.US) revine în grațiile investitorilor după o corecție de aproape 20%, acțiunile înregistrând astăzi o creștere de aproape 4%. Jefferies și-a reiterat recomandarea „cumpărare”, indicând un profil atractiv de risc/recompensă în urma retragerii. Ținta de preț a Jefferies rămâne la 910 USD, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 45% față de nivelurile recente. Compania lui Zuckerberg se tranzacționează încă cu mult sub ținta maximă a Street de 1.117 USD. Rezumat Potrivit Jefferies, Meta se tranzacționează cu o reducere semnificativă față de Alphabet — o diferență de aproximativ 8 ori în ceea ce privește multiplul P/E — ceea ce face evaluarea relativ mai atractivă pentru un lider în domeniul publicității digitale și al AI.

Fundamentele rămân solide: Meta se tranzacționează la aproximativ 27 de ori câștigurile anterioare și la aproximativ 22 de ori câștigurile viitoare (12 luni). Compania se mândrește, de asemenea, cu o marjă brută foarte mare (aproximativ 82%) și rămâne unul dintre cele mai profitabile nume din Big Tech.

Jefferies susține că recentele angajări în domeniul AI și consolidarea mai amplă a echipelor sale de AI ar trebui să se traducă în rezultate tangibile în 2026, consolidând „flywheel-ul principal” al companiei — mecanismul care stimulează implicarea și performanța publicitară pe Facebook, Instagram și WhatsApp.

Un argument cheie în favoarea creșterii este faptul că noile motoare de monetizare abia încep să se dezvolte. Se consideră că WhatsApp are potențialul de a crește de la o valoare estimată de aproximativ 9 miliarde de dolari în prezent la aproximativ 36 de miliarde de dolari până în anul fiscal 2029, cu posibilități suplimentare de creștere provenite din inițiativele Threads și Llama/AI.

Jefferies observă, de asemenea, că, deși profiturile Meta au scăzut cu aproximativ 18%, cele ale Alphabet au crescut cu aproximativ 18%, iar cele ale Amazon cu aproximativ 4%, creând spațiu pentru o recuperare relativă dacă Meta poate atenua îngrijorările investitorilor cu privire la presiunea asupra marjelor, cheltuielile de capital mai mari și implementarea AI.

În același timp, piața nu ignoră riscurile. Cel mai mare risc rămâne amploarea cheltuielilor de capital/cheltuielilor operaționale legate de AI și infrastructură, deoarece investitorii doresc dovezi clare că strategia se va traduce în profituri mai mari, nu doar în costuri mai mari.

În context, mișcările strategice ale Meta includ reduceri de personal în Reality Labs și inițiativa Meta Compute, care vizează construirea unui avantaj pe termen lung prin capacitatea de calcul și sprijinirea dezvoltării produselor AI de nouă generație.

Concluzia generală a Wall Street este consecventă: piața încă „cumpără” narațiunea Meta privind prioritatea AI, dar dorește un echilibru mai bun între ritmul investițiilor și realizarea marjelor. Acesta va fi probabil criteriul cheie în următoarele trimestre. Meta Platforms (interval zilnic)

Sursa: xStation5

