Acțiunile Nike se prăbușesc cu 10% după ce profitul a scăzut la cel mai mic nivel din 2015 📉

Rezultatele financiare ale Nike (NKE.US) pentru al treilea trimestru al anului fiscal 2026 au depășit așteptările pieței, fapt pe care investitorii l-au interpretat inițial ca un semn că firma începe să-și stabilizeze activitatea mai eficient, în ciuda presiunilor asupra costurilor și a unui mediu operațional mai dificil. După publicarea rezultatelor, acțiunile au crescut cu 3% în premarket, dar, în cele din urmă, au pierdut aproape 10%, scăzând la 47 de dolari. Principalele aspecte pozitive au fost o surpriză pozitivă în ceea ce privește profitul pe acțiune, venituri ușor peste previziuni și îmbunătățirea stocurilor, care a fost unul dintre principalele puncte de interes ale pieței în ultimele trimestre. Cu toate acestea, raportul nu a fost lipsit de elemente mai slabe, în special presiunea asupra marjelor brute legată de tarifele din America de Nord și costurile operaționale mai ridicate. De asemenea, conferința cu analiștii a evidențiat cel puțin câteva semnale negative pentru activitatea companiei. Conducerea a dat de înțeles că redresarea nu a început încă cu adevărat și s-ar putea să apară abia peste câteva trimestre. Rezultatele Nike Câștigul pe acțiune (EPS) a fost de 0,35 USD față de așteptările de 0,30 USD, reprezentând o surpriză pozitivă de 16,7%.

Veniturile au atins 11,3 miliarde USD, ușor peste estimarea consensuală de 11,23 miliarde USD.

Vânzările ajustate la cursul valutar au scăzut cu 3%, deși veniturile raportate au rămas neschimbate față de anul precedent.

America de Nord a dat dovadă de o relativă reziliență, înregistrând o creștere a veniturilor de 3%, în timp ce celelalte regiuni au avut performanțe mai slabe.

Marja brută s-a situat la 40,2%, în scădere cu 130 de puncte de bază, în principal din cauza tarifelor mai mari din America de Nord.

Stocurile au scăzut cu 1% față de anul precedent, ceea ce poate fi considerat un semnal moderat pozitiv după problemele anterioare legate de stocurile excedentare.

Costurile SG&A au crescut cu 2%, rezultatele fiind afectate de costuri de concediere de aproximativ 230 de milioane de dolari.

Rata efectivă de impozitare a fost de 20%.

Pentru al patrulea trimestru fiscal din 2026, Nike prognozează un EPS de 0,19 dolari.

Compania presupune o îmbunătățire treptată a veniturilor în anii fiscali 2026 și 2027, sugerând că managementul se așteaptă la o redresare mai stabilă după o perioadă mai dificilă.

Conducerea a subliniat eficacitatea acțiunilor sale de tip „win now” (câștigă acum) în America de Nord, indicând totodată că presiunea tarifelor și controlul stocurilor vor rămâne priorități cheie ale conducerii.

Printre principalele riscuri ale companiei se numără impactul tarifelor asupra profitabilității, riscul creșterii din nou a stocurilor, fluctuațiile valutare și incertitudinea privind cererea globală a consumatorilor.

Nike și-a menținut dividendul timp de 43 de ani, iar randamentul actual al dividendului se situează la 3,1%. Ce nu a plăcut Wall Street-ului? În primul rând, redresarea durează mai mult decât se așteptau investitorii. Acesta a fost probabil cel mai important semnal negativ din întreaga conferință. Conducerea a recunoscut în mod explicit de mai multe ori că „revenirea durează mai mult decât ne-am dori” și că unele acțiuni necesită mai mult timp decât se aștepta. Acest lucru prelungește perioada de presiune asupra rezultatelor, crește riscul de execuție și reduce încrederea în ritmul de îmbunătățire pe care piața îl închide în preț de obicei din timp. Veniturile rămân sub presiune, iar așteptările sunt încă prudente. Nike a declarat că, în al treilea trimestru, veniturile au rămas neschimbate pe baza raportărilor și au scăzut cu 3% pe baza cursului valutar neutru. În trimestrul următor, al patrulea trimestru fiscal, se așteaptă ca veniturile să scadă cu 2% până la 4%. În lunile următoare, până la sfârșitul anului calendaristic, se preconizează că creșterea veniturilor va rămâne la un nivel scăzut, de o singură cifră. Cu alte cuvinte, compania încă nu a revenit la o creștere reală, iar îmbunătățirea este așteptată să fie foarte inegală între regiuni și segmente.

Vânzările din China continentală sunt în scădere și vor continua să afecteze compania. Veniturile din trimestru au scăzut cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, veniturile din vânzările en gros au scăzut cu 13%, iar vânzările Nike Digital au scăzut cu până la 21%. Mai mult, compania se așteaptă ca veniturile din regiune să scadă cu 20%. Conducerea nu ascunde faptul că o eventuală redresare în China s-ar putea să nu aibă loc rapid, ceea ce este îngrijorător, deoarece China a fost, de-a lungul timpului, unul dintre principalii motoare de creștere ale Nike.

Vânzările de încălțăminte, îmbrăcăminte și echipamente sportive au scăzut și, deși această categorie pare încă relativ solidă în comparație cu restul segmentelor Nike, ea reprezintă mai puțin de jumătate din veniturile companiei. Wall Street s-ar putea îngrijora că Nike înregistrează succese izolate în domeniul alergării sau al fotbalului, dar că activitatea sa principală, cea de îmbrăcăminte sportivă și de stil de viață, nu a fost încă redresată. În cele din urmă, în ultimul trimestru, marja brută a scăzut cu 130 de puncte de bază, până la 40,2%, unul dintre principalele motive fiind tarifele mai mari din America de Nord, care, singure, au redus marja cu 300 de puncte de bază. În Q4, se așteaptă ca marja să rămână sub presiune, compania estimând o scădere de 25 până la 75 de puncte de bază, în ciuda îmbunătățirii secvențiale. Vânzările Nike Direct au scăzut cu 7%, iar vânzările Nike Digital cu 9%. În Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA), vânzările digitale au scăzut cu 6%. Recuperarea marjei a fost amânată, în timp ce compania continuă să opereze într-un mediu caracterizat de o activitate promoțională intensă și reduceri de prețuri. NKE (Interval W1) Sursa: xStation 5

