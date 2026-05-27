Acțiunile PDD se prăbușesc cu peste 7% în urma raportului financiar⏰

Proprietarul Pinduoduo și Temu și-a publicat în această dimineață rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026, care s-au dovedit a fi o dezamăgire majoră pentru investitori. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 7% în presesiunea de pe Wall Street, ajungând sub 90 de dolari pe ADR. Veniturile sunt în creștere, dar sub așteptări REZULTATELE PRIMULUI TRIMESTRU Venituri: 106,23 miliarde de yuani, prognoză: 108,6 miliarde de yuani

Venituri din marketing online și alte servicii: 49,94 miliarde de yuani; prognoză: 52,56 miliarde de yuani

Venituri din servicii de tranzacționare: 56,29 miliarde de yuani; prognoză: 55,52 miliarde de yuani

Câștig ajustat pe American Depositary Receipt (ADR): 9,51 yuani; prognoză: 16,08 yuani

Profit operațional ajustat de 21,09 miliarde de yuani; prognoză de 22,43 miliarde de yuani

Profit net ajustat de 14,07 miliarde de yuani, prognoză de 24,6 miliarde de yuani

Costuri operaționale totale: 39,8 miliarde de yuani; prognoză: 39,55 miliarde de yuani

Costuri de vânzări și marketing: 33,8 miliarde de yuani; prognoză: 33,11 miliarde de yuani

Cheltuieli generale și administrative: 1,58 miliarde de yuani; prognoză: 1,79 miliarde de yuani

Costuri de cercetare și dezvoltare: 4,4 miliarde de yuani; prognoză: 4,3 miliarde de yuani

Fluxul de numerar net din activități operaționale: 16,4 miliarde de yuani

Profit pe certificat de depozit american: 8,48 yuani; prognoză: 14,48 yuani Profitul: un adevărat șoc Ceea ce a șocat cel mai mult piața au fost cifrele privind profitul. Profitul net a scăzut cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 12,55 miliarde de yuani. Analiștii se așteptau la aproximativ 22,80 miliarde de yuani, ceea ce înseamnă că rezultatul a fost cu peste 45% sub estimările de consens. Câștigul ajustat pe ADR s-a situat la 9,51 yuani, comparativ cu 16,08 yuani cât se estima. Ce se ascunde în spatele rezultatelor slabe? Consiliul de administrație nu ascunde faptul că această companie se află într-o fază de investiții strategice intensive. După cum a afirmat CEO-ul Jiazhen Zhao, investițiile în lanțul de aprovizionare reprezintă o „prioritate strategică esențială” pentru următorul deceniu. Sună ca un plan pentru viitor, dar pentru investitorii care caută randamente imediate, este un semnal de alarmă. La aceasta se adaugă o serie de factori externi: În aprilie, autoritățile de reglementare chineze au impus PDD cea mai mare amendă dintre toate platformele sancționate – în valoare de 1,5 miliarde de yuani – pentru neîndeplinirea obligațiilor de verificare a vânzătorilor online de produse alimentare. În plus, autoritățile de reglementare au acuzat personalul companiei de folosirea violenței împotriva oficialilor în timpul unei inspecții din decembrie, ceea ce a tensionat relațiile cu autoritățile chineze. Temu, produsul emblematic pe piețele externe, abia revine la stabilitate după abolirea de către SUA a regulii „de minimis”, care permitea importul fără taxe vamale al coletelor mici. Compania se adaptează prin construirea de depozite locale și recrutarea de personal de vânzări local, dar acest lucru are un cost. Piața internă chineză se caracterizează printr-o concurență acerbă din partea Alibaba și JD.com, deși analiștii de la Bloomberg Intelligence observă că rivalii au început să renunțe la cursa pentru cota de piață în favoarea profitabilității, ceea ce ar putea oferi PDD o anumită marjă de manevră. Evaluările rămân atractive, dar riscurile sunt în creștere În ciuda rezultatelor dezamăgitoare, evaluarea PDD rămâne una dintre cele mai scăzute din sector. Raportul P/E estimat se situează la doar 7,9x, raportul EV/EBITDA la 5,4x, iar raportul P/S la 2,1x. Din cele 50 de recomandări, 38 sunt de tip „cumpărare”, 11 de tip „păstrare” și doar una de tip „vânzare”. Un factor de risc suplimentar pentru deținătorii de ADR este interdicția impusă de autoritățile chineze privind utilizarea platformelor de brokeraj neînregistrate. PDD nu este listată la bursă în Hong Kong, ceea ce îngreunează accesul investitorilor din China continentală la acțiuni prin canale legale. Acest lucru poate limita cererea și baza de investitori. Perspective Rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026 transmit un semnal clar că PDD sacrifică în mod deliberat profitabilitatea pe termen scurt în favoarea poziționării pe piață pe termen lung. Strategia are sens, dar necesită ca investitorii să fie răbdători și toleranți la volatilitate. Cu o creștere a veniturilor de 11% și o rată de creștere anuală compusă (CAGR) pe 3 ani de 31%, fundamentele afacerii rămân solide. Întrebarea cheie este: când vor începe aceste investiții să se transforme din nou în profit? Acțiunile PDD au scăzut deja cu aproape 20% de la începutul anului, rămânând cu mult în urma celor ale Alibaba și JD.com. După deschiderea pieței americane de astăzi, scăderea înregistrată de la începutul anului ar putea depăși 23%.

