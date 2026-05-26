Acțiunile din sectorul spațial înregistrează o creștere puternică, în timp ce Wall Street așteaptă oferta publică inițială (IPO) a SpaceX 📈

Sectorul spațial devine din nou unul dintre cele mai fierbinți subiecte de pe Wall Street, pe măsură ce investitorii se poziționează din ce în ce mai mult pentru mult așteptata ofertă publică inițială (IPO) a SpaceX. Entuziasmul din jurul companiei lui Elon Musk generează creșteri generale în rândul furnizorilor de servicii de lansare a rachetelor, al firmelor de infrastructură orbitală și al companiilor de comunicații prin satelit. Piețele privesc potențiala evaluare a SpaceX — estimată la până la 1,75 trilioane de dolari — ca un eveniment care ar putea remodela semnificativ standardele de evaluare din întreaga industrie a tehnologiei spațiale.

Testul Starship: explozia nu afectează sentimentul

În ciuda unor probleme tehnice, cel mai recent zbor de testare al navei Starship a fost perceput în mare parte pozitiv de piață. SpaceX a finalizat al 12-lea zbor de testare al sistemului său Starship, utilizând noua treaptă superioară Starship V3 alături de propulsorul Super Heavy V3 reproiectat. Treapta superioară a lansat cu succes simulatoare Starlink și doi sateliți de testare înainte de a efectua manevre aerodinamice înaintea unei explozii planificate la amerizare în Oceanul Indian.

Principalele probleme au apărut la nivelul rachetei de susținere Super Heavy, deoarece motoarele acesteia nu au reușit să se reaprindă corespunzător în timpul secvenței de aterizare simulată. Cu toate acestea, piața nu interpretează acest lucru ca un eșec al programului, ci mai degrabă ca o altă etapă în procesul iterativ de colectare a datelor al SpaceX. Investitorii înțeleg din ce în ce mai mult că exploziile controlate rămân parte a filosofiei de dezvoltare a companiei.

Acțiunile companiilor spațiale mai mici conduc raliul

Ultimul val de cumpărări a fost declanșat în principal de prospectul IPO al SpaceX, care a dezvăluit pentru prima dată mai multe detalii despre amploarea activității companiei. Dincolo de rachete, SpaceX se poziționează din ce în ce mai mult în jurul serviciilor de sateliți, AI și, potențial, infrastructurii de date orbitale.

Printre cele mai puternice creșteri din sector:

Redwire a crescut cu peste 22%, prelungindu-și puternicul trend ascendent din 2026.

Momentus a înregistrat o creștere de aproape 70%, beneficiind de un interes reînnoit pentru transportul orbital și infrastructura spațială.

Firefly Aerospace a câștigat aproape 18%.

Rocket Lab a crescut cu aproximativ 4% și rămâne una dintre cele mai importante alternative cotate la bursă la SpaceX.

Intuitive Machines a urcat cu aproximativ 15%, susținută de povestea în creștere a infrastructurii lunare.

ViaSat a înregistrat o creștere în urma știrilor privind un nou contract militar în valoare de peste 437 de milioane de dolari.

SpaceX ar putea deveni „Nvidia sectorului spațial”

Din perspectiva piețelor de capital, SpaceX ar putea deveni pentru industria spațială ceea ce a devenit Nvidia pentru AI. O potențială evaluare de 1,75 trilioane de dolari stabilește un punct de referință complet nou pentru sector și încurajează investitorii să caute „următorul SpaceX” printre companiile mai mici cotate la bursă.

Sectorul rămâne în continuare extrem de speculativ, depinzând adesea de fluxuri de numerar îndepărtate și de cheltuieli de capital mari. Cu toate acestea, oferta publică inițială (IPO) a SpaceX ar putea schimba fundamental modul în care investitorii percep industria — transformând-o dintr-o temă de speculație tehnologică de nișă într-o poveste de investiții mai amplă în infrastructură, apărare, comunicații prin satelit și economie orbitală.

