Sinteza piețelor: ASML și Infineon susțin optimismul pe piețele europene

Indicele Euro Stoxx 50 a înregistrat astăzi o creștere de peste 0,3%, optimismul pe piețele europene fiind susținut de avansurile înregistrate de giganții din sectorul semiconductorilor, ASML și Infineon. Acțiunile liderului olandez în domeniul echipamentelor pentru microprocesoare, ASML, cresc cu aproape 3%, în timp ce Infineon, din Germania, înregistrează un avans de aproximativ 2%. Indicele german DAX avansează cu 0,4%, în timp ce indicele francez CAC40 crește cu aproape 0,8%. Indicele britanic FTSE 100 rămâne ușor în urmă, cu un câștig de aproximativ 0,15%. Sentimentul din SUA rămâne puternic, contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) urcând cu aproape 0,7% înainte de deschiderea sesiunii de pe Wall Street. Prețurile petrolului sunt în scădere cu aproximativ 2,5%, dar, în ciuda retragerii țițeiului, Bitcoin continuă să se deprecieze și se află acum cu aproximativ 10% sub maximele locale recente. Metalele prețioase sunt, de asemenea, sub presiune, argintul scăzând cu aproape 3%, iar aurul prelungind vânzarea masivă de ieri cu o nouă scădere de 1,6%. Perechea EUR/USD înregistrează ușoare creșteri. EU50 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Miliardarul Philippe Laffont pariază pe ASML, pe care UBS o numește „cea mai bună acțiune din sectorul semiconductorilor” din Europa Boom-ul AI a concentrat atenția investitorilor în primul rând asupra producătorilor de cipuri, precum Nvidia. Cu toate acestea, miliardarul Philippe Laffont, manager de fonduri speculative și fondator al Coatue Management, investește într-o altă parte a lanțului de aprovizionare din sectorul semiconductorilor – ASML, compania care furnizează echipamentele esențiale necesare pentru fabricarea celor mai avansate cipuri din lume. În primul trimestru, Coatue Management a achiziționat o participație majoră în ASML Holding, cumpărând 510.000 de acțiuni în valoare de aproximativ 655,4 milioane de dolari, reducând în același timp expunerea față de Nvidia. Această mișcare poate sugera că unii investitori caută din ce în ce mai mult expunere nu numai față de proiectanții de cipuri, ci și față de companiile de infrastructură pentru semiconductori, fără de care revoluția AI nu ar fi posibilă. Sentimentul optimist în jurul ASML este vizibil și pe Wall Street. Analiștii de la UBS au numit recent ASML cea mai bună acțiune din sectorul semiconductorilor din Europa, subliniind poziția dominantă a companiei în litografia EUV – o tehnologie considerată esențială pentru fabricarea procesoarelor de AI de ultimă generație. Pe măsură ce cheltuielile globale pentru semiconductori se accelerează, ASML este considerată din ce în ce mai mult una dintre cele mai importante companii din punct de vedere strategic din lanțul global de aprovizionare cu tehnologie Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."