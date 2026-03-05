Sinteza piețelor: Indicii încearcă să mențină revenirea în ciuda creșterii prețului petrolului🗽Acțiunile Broadcom cresc

Sentimentul global privind acțiunile rămâne relativ optimist, în ciuda prețurilor în continuare ridicate ale petrolului pe piețele globale, care se apropie acum de 84 de dolari pe baril și au crescut deja cu peste 20% în acest an. Războiul din Orientul Mijlociu continuă și, potrivit comentariilor făcute ieri de Israel, se preconizează că va dura cel puțin încă două săptămâni . În același timp, există speranțe tot mai mari pentru o redeschidere treptată a transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz . Iranul nu a manifestat niciun interes pentru negocieri cu Statele Unite și a negat informațiile despre presupuse discuții informale cu CIA.

Se așteaptă ca Statele Unite să asigure escorta navală pentru nave , iar astăzi Bloomberg, citând surse militare, a raportat că Iranul va respecta condițiile de liberă navigație în strâmtoare . Cu toate acestea, aceste declarații contrazic rapoartele privind alte nave lovite de drone în apropierea strâmtorii , în timp ce tarifele de transport au înregistrat creșteri fără precedent .

Indicii europeni se tranzacționează în mare parte la un nivel mai ridicat , în ciuda sentimentului mixt de pe Wall Street înainte de deschiderea pieței. Bitcoin rămâne în apropierea valorii de 72.000 de dolari , în timp ce metalele prețioase se consolidează cu puține schimbări astăzi — aurul se tranzacționează la aproximativ 5.160 de dolari pe uncie . China, cel mai mare importator din lume, încearcă să economisească combustibil prin suspendarea exporturilor de motorină și benzină. Piețele asiatice își revin după vânzările masive de miercuri; indicele MSCI Asia Pacific a crescut cu 2,4%. Coreea a condus redresarea regională, cu Kospi în creștere cu 10% și Kosdaq cu 14%, pe măsură ce producătorii de cipuri Samsung și SK Hynix și-au revenit după vânzările în panică. Contractele futures pe indici americani se tranzacționează în teritoriu mixt. Companiile europene de cipuri și software înregistrează creșteri în urma prognozelor de venituri mai bune decât se aștepta din partea Broadcom, care a înregistrat o creștere de peste 6% pe piața americană înainte de deschiderea. CEO-ul Hock Tan a indicat că vânzările de cipuri AI ar putea depăși 100 de miliarde de dolari anul viitor. Știri bursiere europene Alfa Laval: Morgan Stanley a ridicat ratingul acțiunilor la pondere egală (de la subpondere) și se așteaptă la o creștere potențială a comenzilor în segmentul maritim în acest an .

Wizz Air: se preconizează că perturbările din Orientul Mijlociu vor determina profitul net pentru anul fiscal 2026 să scadă sub intervalul prevăzut anterior (+25 milioane EUR până la -25 milioane EUR) .

Heidelberg Materials: Citi a ridicat ratingul companiei la „cumpărare” (de la „neutru”) , afirmând că recentele vânzări masive determinate de îngrijorările legate de piața carbonului din UE par exagerate .

Acțiunile Davide Campari sunt în creștere înainte de deschiderea pieței americane, după ce compania a raportat un EBITDA peste așteptări . Citi a descris rezultatele ca fiind solide în ansamblu , în timp ce RBC a evidențiat creșterea impresionantă a veniturilor în al patrulea trimestru .

Acțiunile Schaeffler și Deutz au fost adăugate astăzi la indicele mDAX al companiilor germane cu capitalizare medie. Acțiunile TORM sunt în scădere după ce Oaktree a semnalat o potențială vânzare de acțiuni în valoare de 79,5 milioane de dolari în cadrul operatorului de flote de tancuri. Modificări în recomandările analiștilor din Europa Upgrade Aker BP → neutru (JPMorgan); PT: 308 NOK

Alfa Laval → ponderare egală (Morgan Stanley)

Aeroportul Internațional din Atena → ponderare egală (Barclays)

DSV → cumpărare (ABG); PT: 1.900 NOK

EnQuest → supraponderal (JPMorgan); PT: 25p

Heidelberg Materials → cumpărare (Citi); PT: 220 EUR

Inditex → cumpărare (Deutsche Bank); PT: 63 EUR

Schweiter → adăugare (Baader Helvea); PT: 289 CHF

Softcat → neutru (UBS); PT: 1.225p

Traton → cumpărare (Pareto Securities); PT: 35,64 EUR

Vistry Group → cumpărare (Stifel); PT: 610p Retrogradări Aker BP → vânzare (ABG); PT: 260 NOK

Domino’s Pizza Group → vânzare (Deutsche Bank); PT: 175p

Duell → reducere (Inderes); PT: 2,80 €

Flughafen Wien → neutru (Oddo BHF); PT: 55 €

Keller → menținere (Deutsche Bank); PT: 2.200 p

Segro → menținere (Peel Hunt); PT: 825 p

TF1 → subponderal (Barclays); PT: 7 €

Var Energi → vânzare (ABG); PT: 33 NOK DE40 (contracte futures DAX, interval zilnic) Contractul futures pe indicele german DAX încearcă să mențină impulsul ascendent, deși ritmul creșterilor a încetinit ușor. Cu toate acestea, umbrele lungi inferioare ale ultimelor trei lumânări sugerează un interes persistent de cumpărare, cotația contractului ricoșând din nou de la nivelul de suport oferit de EMA200 (linia roșie). Sursa: xStation5 Sursa: xStation5

