Acțiunile UnitedHealth Group se prăbușesc în timp ce DOJ investighează frauda penală Medicare

Acțiunile UnitedHealth Group (UNH) s-au prăbușit joi cu 15%, extinzând pierderile la peste 50% în ultima lună, în timp ce compania se confruntă cu provocări tot mai mari. Scăderea abruptă a fost alimentată în principal de rapoartele conform cărora Departamentul de Justiție investighează UnitedHealth pentru o posibilă fraudă penală Medicare legată de afacerea sa Medicare Advantage. Conform unor surse familiarizate cu această chestiune, unitatea de fraudă în domeniul asistenței medicale a Departamentului de Justiție desfășoară această anchetă cel puțin din vara anului trecut. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil UnitedHealth a calificat raportul drept „profund iresponsabil” și a declarat că nu a fost notificată cu privire la nicio anchetă penală, adăugând că își menține „integritatea programului nostru Medicare Advantage”. Vestea urmează anunțului surpriză de marți că fostul CEO Stephen Hemsley îl va înlocui pe Andrew Witty, ceea ce a dus la scăderea acțiunilor cu aproape 20% și a determinat compania să își retragă previziunile pentru 2025. UnitedHealth se confruntă cu presiuni suplimentare din partea investigațiilor antitrust, a examinării de către Congres a activității sale de beneficii farmaceutice și a urmărilor unui atac de securitate cibernetică asupra filialei sale Change Healthcare. De asemenea, compania se confruntă cu consecințele uciderii, în decembrie, a unui director de top din domeniul asigurărilor. Aceste provocări apar pe măsură ce administrația Trump și Congresul încearcă să reducă cheltuielile federale pentru sănătate, o sursă cheie de venituri pentru succesul UnitedHealth. UNH.US (interval zilnic) Prețul acțiunii este pe cale să retesteze minimele din 2020.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."