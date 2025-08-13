Rezumatul dimineții(13.08.2025)

Miercuri, indicii Nikkei 225 și Topix din Japonia au încheiat ședința la noi recorduri, crescând cu 1,5% și, respectiv, 0,9%. Hang Seng a câștigat 1,9%, susținut de optimismul din sectorul imobiliar și de subvențiile acordate consumatorilor din China. Majoritatea burselor din regiune au urmat recordurile de pe Wall Street, unde S&P 500 și Nasdaq au închis la cele mai ridicate niveluri din istorie.

S&P 500 (+1,13%) și Nasdaq (+1,39%) și-au continuat creșterile record, impulsionate de așteptările privind o reducere a ratei dobânzii de către Fed în septembrie. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a sugerat chiar posibilitatea unei reduceri de 50 de puncte de bază încă de luna viitoare, invocând slăbirea pieței muncii.

Contractele futures Euro Stoxx 50 sunt în creștere cu aproximativ 0,3% înainte de deschiderea pieței spot din Europa. Tendința ascendentă este vizibilă și în contractele americane, dar la o scară mult mai mică.

Dolarul american continuă să se consolideze după scăderile provocate de datele CPI. Indicele DXY a scăzut la 97,1. EUR/USD s-a oprit sub 1,1678. USD/JPY (+0,11%) a revenit peste 148,10 ca răspuns la slăbirea inflației producătorilor din Japonia.

Inflația la producătorii japonezi (PPI) a încetinit în iulie, +0,2% MoM și +2,6% YoY, sub ratele de creștere înregistrate în mai și iunie. Scăderile înregistrate sugerează presiuni asupra costurilor producătorilor și perspective modeste pentru creșterea prețurilor de consum.

În Australia, creșterea salariilor în al doilea trimestru a depășit ușor previziunile, ajungând la 3,4% YoY, comparativ cu 3,3% cât se aștepta, și menținând rata de creștere din primul trimestru. Rezultatul, mai bun decât previziunile RBA, ar putea alimenta îngrijorările cu privire la presiunile inflaționiste persistente și ar putea tempera așteptările privind reduceri mai mari ale dobânzilor, chiar și în ciuda scăderii creșterii trimestriale a salariilor de la 0,9% la 0,8%.

SUA și China au convenit asupra unei noi runde de negocieri comerciale în două-trei luni, deși ridicarea tarifelor asupra produselor chinezești va depinde de progresele înregistrate în combaterea fluxului de fentanil.

China va impune un drept antidumping temporar de 75,8% asupra importurilor de rapiță din Canada începând de joi, escaladând un conflict comercial care a început după ce Ottawa a impus tarife asupra vehiculelor electrice chinezești anul trecut.

Piețele așteaptă datele finale privind inflația CPI din Germania și Spania, publicarea procesului-verbal al Băncii Canadei și discursurile reprezentanților Fed.

Sentimentul pe piața criptomonedelor poate fi descris ca mixt. Deși prețurile Bitcoin au scăzut cu 0,5% în această dimineață, Ethereum își reia dinamica ascendentă și câștigă 1,45%.

