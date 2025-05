Acțiunile UPS cresc în ciuda retragerii previziunilor pentru întregul an din cauza incertitudinii privind tarifele

Acțiunile United Parcel Service Inc. (UPS.US) au crescut cu 4,5% în premarket marți, după ce gigantul livrărilor de colete și-a retras previziunile financiare pentru întregul an, pe fondul incertitudinii economice create de politicile tarifare ale președintelui Donald Trump, în ciuda rezultatelor mai bune decât se aștepta pentru primul trimestru. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Rezultatele din primul trimestru depășesc așteptările, în ciuda scăderii veniturilor UPS a raportat un profit ajustat pe acțiune de 1,49 USD în primul trimestru, în creștere cu 4,2% față de 1,43 USD pe acțiune în anul precedent și peste estimările analiștilor de 1,40 USD. Veniturile au scăzut ușor, cu 0,9%, la 21,5 miliarde de dolari, dar au depășit totuși prognoza de 21,02 miliarde de dolari. Profitul operațional consolidat a crescut cu 3,3%, la 1,7 miliarde de dolari, comparativ cu primul trimestru al anului 2024. Câștiguri vs estimări. Sursa: Bloomberg L.P. Performanța segmentelor arată rezultate mixte Segmentul de colete al companiei din SUA a înregistrat o creștere a veniturilor de 1,6%, până la 14,46 miliarde de dolari, depășind estimările de 14,2 miliarde de dolari. Veniturile din colete internaționale au crescut cu 2,7%, până la 4,37 miliarde de dolari, depășind estimările de 4,27 miliarde de dolari. Cu toate acestea, veniturile din soluții pentru lanțul de aprovizionare au scăzut semnificativ, cu 16%, până la 2,71 miliarde de dolari. Retragerea previziunilor reflectă îngrijorările economice generale UPS și-a retras previziunile anterioare pentru 2025, care estimau venituri de aproximativ 89 miliarde de dolari și o marjă operațională anuală de aproximativ 10,8%, invocând „incertitudinea macroeconomică actuală”. Decizia evidențiază îngrijorările generalizate din mediul corporativ american în urma anunțurilor administrației Trump privind impunerea de taxe vamale mari la importuri, care au determinat alte companii, printre care American Airlines și Skechers, să-și retragă previziunile. „În calitate de lider de încredere în domeniul logisticii globale, vom valorifica rețeaua noastră integrată și expertiza comercială pentru a ne ajuta clienții să se adapteze la un mediu comercial în schimbare”, a declarat Carol Tomé, director executiv al UPS. ”În plus, măsurile pe care le luăm pentru a reconfigura rețeaua noastră și a reduce costurile în întreaga noastră activitate nu puteau fi mai oportune. Mediul macroeconomic poate fi incert, dar, grație măsurilor noastre, vom ieși din această perioadă ca o companie UPS și mai puternică și mai flexibilă.” UPS (interval D1) Acțiunile se tranzacționează sub media mobilă simplă (SMA) pe 30 de zile. Cumpărătorii vor încerca să recâștige acest nivel, următorul obiectiv fiind media mobilă simplă (SMA) pe 50 de zile, în apropiere de 109,29 USD. În același timp, vânzătorii vor încerca probabil să retesteze minimele recente. Indicatorul RSI formează o divergență bullish cu maxime mai ridicate, în timp ce MACD se lărgește în urma unei intersecții bullish.

