Acțiunile Western Digital înregistrează o creștere de 8%, atingând un nou record istoric 📈

Western Digital (WDC.US) a intrat în centrul atenției pieței pe fondul a două evoluții cheie: compania și-a vândut deja întreaga capacitate de producție de hard disk-uri (HDD) pentru 2026, accelerând în același timp vânzarea participației sale rămase în SanDisk (SNDK.US), în valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari. Împreună, aceste știri formează o narațiune coerentă despre beneficiile boom-ului AI, în timp ce se finalizează o transformare structurală mai amplă. Acțiunile au crescut astăzi cu peste 8%. AI absoarbe capacitatea HDD Western Digital a declarat că capacitatea sa de producție de HDD-uri pentru 2026 este acum complet rezervată. Acest lucru reflectă creșterea cererii din partea operatorilor de centre de date și a hiper-scalerilor care construiesc infrastructura pentru inteligența artificială. Concluzii cheie: Producția complet rezervată pentru 2026 implică o vizibilitate puternică a veniturilor în următoarele trimestre.

Se preconizează că acordurile pe termen lung (LTA) se vor extinde până în 2027-2028, ceea ce ar putea contribui la stabilizarea volumelor și marjelor.

Mixul de venituri este puternic orientat către segmentul cloud/hyperscale, în timp ce contribuția consumatorilor rămâne relativ mică.

AI generează o cerere substanțială pentru „capacitate la cost redus”. În ciuda concurenței din partea SSD-urilor, HDD-urile rămân esențiale pentru arhivarea și stocarea seturilor de date foarte mari. Pentru investitori, acest lucru susține opinia că Western Digital este din ce în ce mai mult un jucător în infrastructura AI, mai degrabă decât un nume tradițional în domeniul hardware-ului de consum. Evaluarea s-a modificat în consecință: P/E forward (raportul preț/câștiguri estimate pentru următoarele 12 luni) al companiei este acum de aproximativ 34. Vânzarea participației SanDisk În paralel, compania acționează rapid pentru a monetiza participația rămasă în SanDisk, evaluată la aproximativ 3,09 miliarde de dolari. Oferta secundară acoperă întreaga poziție rămasă a Western Digital. Elementele cheie ale tranzacției: Prețul ofertei implică o reducere față de ultima închidere a pieței.

Tranzacția este structurată: implică schimbul de acțiuni SanDisk cu datorii deținute de bănci (inclusiv JPMorgan și Bank of America), urmat de distribuirea către sindicatul de subscriere.

Momentul este important – ieșirea din participație în jurul datei de un an de la separarea SanDisk poate avea implicații fiscale semnificative.

Veniturile revin Western Digital, nu SanDisk – aceasta este o monetizare a activelor, nu o majorare de capital pentru compania separată. Pentru piață, tranzacția indică o potențială îmbunătățire a structurii bilanțului și o mai mare flexibilitate financiară pentru Western Digital. Cum ar putea interpreta piața această tranzacție În ansamblu, titlurile din presă transmit un mesaj clar: Din punct de vedere operațional: WDC beneficiază de ciclul de investiții în AI și deține o poziție puternică în lanțul de aprovizionare al infrastructurii de date.

Din punct de vedere financiar: compania își simplifică structura post-separare și ar putea reduce gradul de îndatorare sau consolida lichiditatea.

Din punct de vedere strategic: Western Digital se poziționează din ce în ce mai mult ca beneficiar al ciclului de investiții în centrele de date AI. Riscuri de care trebuie să țineți cont „Vândut” nu se traduce automat în creșterea marjei; aceasta depinde de termenii contractuali și de costurile de producție.

Boom-ul AI este ciclic – orice încetinire a investițiilor în hyperscaler ar putea schimba rapid perspectivele.

O vânzare în bloc a SanDisk ar putea crea o presiune pe termen scurt asupra acțiunilor SanDisk.

Evaluările infrastructurii AI rămân ridicate, crescând sensibilitatea la schimbările de sentiment. Western Digital profită de tendințele favorabile generate de AI, asigurându-și cererea pe mai mulți ani pentru produsele sale, în timp ce închide capitolul separării de SanDisk, consolidând bilanțul înainte de următoarea fază a ciclului de investiții. Pentru investitori, este o combinație între o poveste de creștere (cererea de stocare AI) și o poveste de restructurare (deleveraging și simplificare), care ar putea modela traiectoria acțiunilor în următoarele trimestre Sursa: xStation5

