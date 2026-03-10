Se extinde Nvidia în sectorul de software AI? Wired raportează despre NemoClaw

Nvidia (NVDA.US) își extinde stratul software în jurul AI. Conform rapoartelor publicate de Wired, compania lucrează la o platformă open-source de agenți AI numită NemoClaw, destinată în principal clienților enterprise. Se preconizează că platforma va permite companiilor să implementeze agenți AI capabili să execute sarcini complexe pentru angajați. Înainte de deschiderea pieței din SUA, acțiunile Nvidia nu au reacționat prea mult la aceste rapoarte, dar în ultimele zile s-au menținut relativ bine în timpul vânzării masive de pe Nasdaq 100, ceea ce ar putea sugera o acumulare continuă. Obiectivul strategic pare să fie consolidarea ecosistemului AI mai larg în jurul tehnologiei Nvidia. Proiectul se încadrează în strategia mai largă a companiei de a construi un ecosistem AI complet — de la infrastructura hardware (GPU) la instrumente software care permit companiilor să dezvolte, să implementeze și să gestioneze aplicații AI.

Se așteaptă ca NemoClaw să extindă capacitățile platformei NeMo a Nvidia, care este utilizată pentru a gestiona ciclul de viață al modelelor de AI, inclusiv pregătirea datelor, reglarea fină, monitorizarea și optimizarea modelelor de producție.

Compania se află, potrivit unor surse, în discuții cu firme precum Salesforce, Cisco, Google, Adobe și CrowdStrike , care ar putea integra platforma în produsele lor. În acest stadiu, însă, nu au fost confirmate parteneriate oficiale.

Un model open-source ar putea accelera adoptarea. Conform raportului, partenerii ar putea utiliza platforma gratuit în schimbul contribuției la dezvoltarea acesteia. O astfel de abordare ar putea crește probabilitatea unei creșteri rapide a ecosistemului în jurul instrumentului.

Se preconizează, de asemenea, că platforma va include funcții de securitate și confidențialitate , care sunt deosebit de importante pentru clienții enterprise, mai ales având în vedere preocupările crescânde legate de securitatea agenților AI autonomi care execută sarcini în numele utilizatorilor.

Nvidia încearcă să profite de tendința crescândă a agenților AI . Piața se îndreaptă treptat de la modele lingvistice generale de mari dimensiuni către agenți AI specializați, capabili să raționeze, să planifice și să execute sarcini în mai mulți pași. În timp, această schimbare ar putea crește cererea pentru infrastructura de calcul de înaltă performanță.

În ultimele luni, Nvidia a introdus instrumente precum Nemotron și Cosmos , care sunt destinate să servească drept componente fundamentale pentru aplicațiile bazate pe agenți. În același timp, instrumentele open-source care rulează local și automatizează secvențe de acțiuni au câștigat popularitate. Unul dintre cele mai notabile exemple a fost OpenClaw , care a fost ulterior achiziționat de OpenAI. Comentariile CEO-ului Nvidia, Jensen Huang, subliniază importanța acestei tendințe. Huang a descris dezvoltarea ca fiind „probabil cea mai importantă lansare de software din toate timpurile”, subliniind semnificația strategică a agenților AI în viziunea pe termen lung a Nvidia. Rapoartele NemoClaw apar cu doar câteva zile înainte de conferința anuală GTC a Nvidia din San Jose (16-19 martie), unde compania dezvăluie de obicei noi direcții atât pentru hardware-ul AI, cât și pentru roadmap-ul software. Dacă proiectul va fi anunțat oficial acolo, acesta ar putea consolida și mai mult strategia Nvidia de a construi un ecosistem AI cuprinzător — crescând încrederea clienților în tehnologia sa nu numai la nivel de hardware, ci și în cadrul stratului software. Sursa: xStation 5

