Sinteza piețelor: Acțiunile din sectorul energetic se retrag pe fondul speranțelor crescânde privind sfârșitul războiului cu Iranul 🌍 (10.03.2026)

Piețe: Optimismul puternic din Europa continuă să câștige avânt, contractul EU50 înregistrând în prezent o creștere de 0,2%. Cele mai mari creșteri le înregistrează IBEX 35 din Spania (SPA35: +2,2%) și WIG20 din Polonia (W20: +1,9%). Contractul DAX din Germania (DE40) crește cu aproximativ 0,35%, în timp ce FRA40 și SUI20 sunt ușor în scădere (aproximativ -0,05%).

Dintre sectoare, singurele care rămân în urmă sunt companiile din sectorul energiei (Shell: -1,1%; BP: -1,7%), care se corectează în urma comentariilor lui Trump care sugerează o dezescaladare a tensiunilor în Iran și revenirea contractelor Brent sub 100 USD (în prezent la 93 USD).

TD Cowen a retrogradat ratingul Novo Nordisk la „Hold” din cauza preocupărilor legate de brevetele semaglutidei. Analiștii au subliniat rezultatele slabe ale studiului CagriSema și scăderea prescripțiilor de Ozempic. În ciuda acestui fapt, compania investește în producție și încheie un parteneriat cu Hims & Hers. Acțiunile au scăzut cu 1,4%.

Indicele dolarului (USDIDX) se tranzacționează la un nivel stabil, volatilitatea valutară fiind prezentă în principal în cazul monedelor percepute ca riscante (AUDUSD: +0,4%) și al monedelor piețelor emergente (USDBRL: -0,5%, USDMXN: -0,6%), care beneficiază cel mai mult de revenirea apetitului pentru risc. Sursa: xStation5 Economie și politică: Donald Trump, în timpul unui interviu acordat Fox News, a indicat „posibilitatea unor negocieri cu Iranul”.

Secretarul american al Războiului, Hegseth, a repetat avertismentul lui Trump că SUA vor lovi mai tare ca niciodată dacă Iranul va bloca fluxul de petrol prin Strâmtoarea Hormuz.

Ca răspuns la riscul unei crize energetice, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că UE va aloca 200 de milioane de euro pentru investiții în tehnologii nucleare. Fondurile vor proveni din sistemul UE de comercializare a emisiilor.

O serie de comentarii ale oficialilor Băncii Centrale Europene (BCE) indică un sentiment de calm și prudență în cadrul Consiliului guvernatorilor, evitând deciziile premature ca răspuns la riscul creșterii pe termen lung a prețurilor la energie. Mueller: „Probabilitatea unei creșteri a ratei dobânzii a crescut, dar nu trebuie să ne grăbim.” Simkus: „Trebuie să rămânem calmi și să luăm următoarea decizie pe baza celor mai bune informații disponibile în ziua reuniunii.”

Indicele NFIB privind optimismul întreprinderilor mici pentru luna februarie a scăzut la 98,8 puncte. În ciuda unei creșteri de 7 puncte a vânzărilor actuale, așteptările privind volumul vânzărilor viitoare au scăzut drastic. Piața muncii rămâne tensionată: 33% dintre firme nu pot ocupa posturile vacante, iar 54% dintre proprietari raportează dificultăți de recrutare. În același timp, planurile de creare de noi locuri de muncă au scăzut la cel mai mic nivel din mai 2025.

