Actualizare de piață 🚩Indicii bursieri continuă să scadă, pe fondul temerilor privind o operațiune terestră în Iran

Vineri după-amiază, predomină temerile legate de o escaladare militară în Iran. Concentrațiile de trupe americane în Golful Persic vor crește în curând, iar piețele se tem că Arabia Saudită se va alătura unei potențiale ofensive americano-israeliene. Un astfel de scenariu ar putea semnala o escaladare extremă și atacuri reciproce asupra infrastructurii cheie din regiune, de la centrale electrice la stații de desalinizare a apei. Piața a ignorat în mare măsură anunțul făcut ieri de Trump, care a declarat târziu în noaptea trecută că a prelungit perioada de neatac asupra infrastructurii energetice iraniene cu încă 10 zile, până pe 4 aprilie. Piața bursieră europeană se află într-o spirală descendentă. Indicele Euro Stoxx 50 Index a scăzut cu peste 1,3%, iar indicele german DAX a scăzut cu peste 1,5%. Ieri, președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat că piețele ar putea subestima șocul energetic care afectează încet economia globală. Lagarde a afirmat că cea mai mare problemă în Europa ar putea fi în domeniile energiei, lanțurilor de aprovizionare și materiilor prime critice, precum heliul utilizat în producția de semiconductori. Ea a mai spus că șocul ar putea dura mulți ani iar economia s-ar adapta treptat. Industria grea europeană precum și alte sectoare, cum ar fi cel chimic și cel logistic, par extrem de vulnerabile la o potențială inversare economică cauzată de prețurile ridicate la gaz și petrol. Segmentul media, puternic ciclic, înregistrează și el cele mai mari pierderi astăzi, companiile europene scăzând în medie cu aproximativ 3%. Acțiunile CTS Eventim au ocupat centrul atenției, scăzând cu 16% în urma unor perspective dezamăgitoare pentru întregul an.

Piața rămâne extrem de sensibilă la rapoartele privind o posibilă escaladare militară, inclusiv la posibilitatea creșterii forțelor terestre americane în regiune. Investitorii își reduc semnificativ expunerea la risc înainte de weekend.

Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct de referință cheie pentru piețe. Participanții la piață consideră că doar un progres real în negocierile privind deschiderea completă a acesteia ar putea oferi impulsul necesar pentru o îmbunătățire mai durabilă a sentimentului.

Efectele conflictului încep să fie vizibile și în datele macroeconomice. Datele recente sugerează o încetinire semnificativă a creșterii activității din sectorul privat în martie, alimentând îngrijorările privind o combinație de creștere mai slabă și presiuni mai mari asupra prețurilor.

Piața ratelor dobânzilor a reevaluat în mod clar traiectoria BCE. Probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii în aprilie a crescut la aproximativ 71%, în timp ce, înainte de izbucnirea conflictului, investitorii nu se așteptau la nicio majorare pe parcursul majorității anului.

Creșterea randamentelor obligațiunilor continuă să afecteze acțiunile. Randamentul obligațiunilor de stat germane pe 10 ani a crescut la cel mai înalt nivel din 2011, reducând atractivitatea relativă a pieței bursiere și crescând costul capitalului.

Pernod Ricard s-a remarcat pozitiv pe fondul unei piețe slabe, înregistrând o creștere de aproximativ 3% în urma știrilor privind discuțiile referitoare la o potențială fuziune cu Brown-Forman, proprietarul mărcii Jack Daniel's.

AstraZeneca a înregistrat o performanță bună, acțiunile sale crescând cu 3,4% după ce terapia respiratorie experimentală Tozorakimab și-a atins obiectivele principale în două studii clinice în fază avansată. Acest lucru a susținut sectorul sănătății în ansamblu.

Tabloul sesiunii rămâne constant: investitorii își reduc expunerea la risc, randamentele cresc, iar principalul canal de transmitere a tensiunilor geopolitice către piețe rămâne astăzi energia, inflația și așteptările privind politica băncilor centrale.

Luni, indicele STOXX 600 s-a apropiat temporar de o corecție tehnică, scăzând cu aproximativ 10% sub maximul din februarie, deși declarațiile ulterioare ale lui Donald Trump privind o posibilă prelungire a termenului limită pentru ca Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz au contribuit la limitarea parțială a amplorii vânzărilor masive. Graficele DE40 și US100 (Interval D1) Sursa: xStation 5

