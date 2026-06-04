Deschiderea sesiunii din SUA: slăbirea pieței muncii și AI afectează Wall Street ❗

După deschiderea sesiunii de joi de pe Wall Street, sentimentul rămâne prudent și mixt. Investitorii încearcă să determine dacă scăderea de 0,7% înregistrată miercuri de indicele US500, care a pus capăt unei serii de nouă sesiuni consecutive de creșteri, a fost doar o marcare de profit sau începutul unei corecții mai profunde. Sesiunea de astăzi este influențată în principal de datele mai slabe privind piața muncii, de presiunea asupra acțiunilor din domeniul AI și al semiconductorilor, precum și de riscurile geopolitice persistente. Date macroeconomice: Piața muncii dă semne de încetinire Cel mai recent raport privind cererile de șomaj a prezentat o imagine ușor mai slabă a pieței muncii din SUA. Cererile inițiale de șomaj au crescut cu 13.000, ajungând la 225.000, față de așteptările privind o scădere către 212–213.000.

Aceasta reprezintă cea mai mare valoare înregistrată de la începutul lunii februarie și indică o răcire treptată a condițiilor de pe piața muncii.

Cererile continue s-au situat la 1,777 milioane, ușor sub valoarea săptămânii precedente. Datele pot susține povestea unei piețe a muncii mai slabe, dar nu sunt încă suficient de slabe pentru a schimba decisiv așteptările privind reorientarea Fed în direcția unei relaxări monetare rapide. În același timp, prețurile ridicate ale petrolului continuă să prezinte riscuri de inflație. Nasdaq 100: Rotație sub suprafață După deschiderea ședinței, Nasdaq 100 afișează o selectivitate clară. Cele mai mari acțiuni megacap rămân relativ stabile, în timp ce presiunea se concentrează asupra acțiunilor companiilor legate de AI și semiconductori. Broadcom scade cu 14,37%, devenind cel mai mare factor negativ al indicelui.

Alte scăderi notabile includ: CrowdStrike -9,97% Micron -7,23% ARM -6,94% Marvell -5,88% AMD -5,36% Lam Research -3,99%

În același timp, câteva dintre cele mai mari companii rămân în teritoriu pozitiv: Nvidia +0.18%

Apple +0.40%

Microsoft +0.88%

Alphabet +1.13%

Meta +2.22% O diagramă ponderată în funcție de capitalizarea bursieră arată că nu este vorba de o vânzare masivă la nivelul întregului sector tehnologic. Presiunea se concentrează în principal asupra celor mai căutate titluri din domeniul AI și al semiconductorilor, în timp ce cele mai mari companii cu capitalizare uriașă contribuie la stabilizarea indicelui. Cei mai mari câștigători și pierzători Pe de altă parte, investitorii preferă titlurile mai defensive sau companiile cu o expunere mai redusă la tema inteligenței artificiale. Cele mai mari creșteri din Nasdaq 100 Vertex Pharmaceuticals +3,07%

Thomson Reuters +2,93%

Automatic Data Processing +2,59%

Copart +2,47%

Booking Holdings +2,47%

Meta Platforms +2,22%

MercadoLibre +2,22% Pe de altă parte, acțiunile din sectorul tehnologic domină în mod clar lista pierzătorilor, în special companiile din domeniul semiconductorilor și cele legate de AI. Multe dintre aceste firme mențin în continuare randamente foarte solide pe 12 luni, ceea ce face ca mișcarea de astăzi să pară mai degrabă o marcare agresivă de profit și o reevaluare a așteptărilor, decât o inversare completă a tendinței. Acțiuni în prim-plan Broadcom este principalul catalizator negativ al sesiunii. În ciuda raportării unor venituri record, perspectivele privind vânzările de cipuri de AI au fost considerate prea conservatoare în raport cu așteptările excepțional de ridicate ale pieței.

CrowdStrike a scăzut cu aproape 10%. Deși compania și-a majorat previziunile pentru întregul an, investitorii rămân concentrați pe creșterea costurilor operaționale asociate infrastructurii de inteligență artificială.

Micron, ARM, Marvell, AMD și Lam Research se află, de asemenea, sub presiune, semnalând o corecție mai amplă în sectorul AI și al semiconductorilor, după câștigurile substanțiale înregistrate la începutul acestui an.

PVH Corp . este în scădere după ce și-a redus previziunile pentru întregul an. Compania a menționat tensiunile geopolitice și conflictul cu Iranul ca factori care afectează negativ lanțurile de aprovizionare.

Lululemon urmează să-și raporteze rezultatele financiare după închiderea pieței. Piețele de opțiuni sugerează o mișcare de aproximativ 9,4%, indicând așteptări ridicate de volatilitate.

MicroStrategy și Coinbase rămân sub presiune, odată cu scăderea Bitcoin către intervalul de 62.500–64.000 USD. IPO-ul SpaceX atrage atenția investitorilor Piața primară rămâne concentrată pe rapoartele privind un potențial IPO al SpaceX. Conform surselor de pe piață, se așteaptă ca această companie lui Elon Musk să stabilească un preț de ofertă de 135 USD pe acțiune. Tranzacția ar putea strânge între 74,4 și 75 de miliarde de dolari, ceea ce implică o evaluare totală a companiei de aproximativ 1,75–1,77 trilioane de dolari.

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