Sinteza piețelor: sesiunea se menține stabilă pe fondul rotației sectoriale 🔎

Sesiunea europeană de astăzi a fost marcată de o stabilizare. Indicii principali înregistrează creșteri modeste, fără însă a da semne de euforie. Investitorii încearcă să-și revină după deteriorarea anterioară a sentimentului de pe Wall Street și în contextul tensiunilor geopolitice crescânde din Orientul Mijlociu și din zona Strâmtorii Hormuz. Concluzia principală în ceea ce privește Euro Stoxx 50 este că indicele în sine rămâne practic neschimbat, dar amploarea pieței pare încurajatoare — 71% dintre componentele sale înregistrează creșteri. Principala provocare a fost însă slăbiciunea manifestată de mai multe titluri importante din sectorul tehnologic, în special Infineon și ASML, care au afectat negativ indicele general. Indici europeni majori STOXX 600 câștigă aproximativ 0,2% , indicând o îmbunătățire moderată a apetitului pentru risc în întreaga Europă.

DAX a crescut cu 0,9% . Piața germană continuă să fie afectată de datele slabe din sectorul construcțiilor.

FRA40 câștigă 1,3% , susținut de performanța mai puternică a acțiunilor din sectorul luxului, al bunurilor de consum și al comerțului cu amănuntul.

UK100 și-a recuperat pierderile inițiale și se tranzacționează acum ușor în creștere, susținut de bănci și companii din sectorul imobiliar. EU50: Indicele aproape de nivelul de referință, dar majoritatea acțiunilor sunt în creștere Euro Stoxx 50 a crescut cu 0,5% pe parcursul zilei , majoritatea componentelor rămânând în teritoriu pozitiv.

71% dintre componente înregistrează creșteri , ceea ce sugerează că activitatea de cumpărare a fost destul de extinsă.

Cu toate acestea, imaginea de ansamblu a pieței rămâne mai slabă pe perioade mai lungi, proporția acțiunilor aflate în teritoriu pozitiv situându-se la aproximativ 40% pe 7 zile , 46% pe 1 lună și 46% de la începutul anului .

Indicele rămâne la doar aproximativ 1,9% sub maximul său istoric .

Evaluările rămân moderat ridicate, cu P/E TTM: 18,6; P/S: 1,9; P/B: 2,2; EV/EBITDA: 12,4

Sănătatea (+2,3%) a fost cel mai puternic sector din Euro Stoxx 50 și a avut cea mai mare contribuție pozitivă la performanța zilnică a indicelui. În cadrul sectorului sănătății, printre câștigătorii notabili s-au numărat Sanofi +2,42%, EssilorLuxottica +2,96%, argenx +1,84%, Bayer +1,35%

Tehnologia (-1,2%) a reprezentat cea mai mare povară pentru indice, în ciuda performanței solide înregistrate de SAP. Slăbiciunea din sectorul tehnologic s-a concentrat în domeniul semiconductorilor: Infineon -5,0%, ASML -2,4%. Cele mai performante companii din Euro Stoxx 50 Wolters Kluwer +4,85% — cea mai performantă acțiune din indice, beneficiind de cererea pentru titluri defensive de calitate și de modele de afaceri stabile.

SAP +4,40% — o sesiune foarte puternică pentru sectorul german de software, care a compensat parțial slăbiciunea înregistrată în restul sectorului tehnologic european.

EssilorLuxottica +2,96% — performanță solidă din partea segmentului de produse de consum și sănătate, care a susținut piața franceză.

Airbus +2,54% — o contribuție pozitivă din partea sectorului industrial, în ciuda performanțelor mixte la nivelul întregului sector.

LVMH +2,53% — o revenire a sectorului bunurilor de lux, care a susținut, de asemenea, indicele CAC 40.

Sanofi +2,42% — o zi puternică pentru sectorul sănătății, cel mai performant sector din cadrul Euro Stoxx 50.

Hermès +1,88% — un alt nume din sectorul luxului care a atras o cerere puternică.

Deutsche Börse +1,78% și Deutsche Telekom +1,72% au contribuit, de asemenea, pozitiv la amplitudinea pieței. Geopolitică și petrol Principalul factor care a susținut sentimentul a fost știrea unui armistițiu condiționat între Israel și Liban .

Piețele au interpretat acest lucru ca o reducere parțială a riscurilor de escaladare regională, în special după îngrijorările anterioare privind securitatea transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz.

Prețurile țițeiului Brent au scăzut spre intervalul de 92–95 USD pe baril , deși rămân ridicate în comparație cu nivelurile înregistrate înainte de escaladare. Macro: vânzări cu amănuntul slabe Vânzările cu amănuntul din Zona Euro au scăzut cu 0,4% față de luna precedentă în aprilie , ușor mai slab decât așteptările consensuale pentru o scădere de 0,3% .

Cu toate acestea, datele din martie au fost revizuite în sus în mod semnificativ, ceea ce a contribuit la atenuarea implicațiilor negative ale datelor din aprilie.

Pe bază anuală, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1,0% față de aceeași perioadă a anului trecut , semnificativ peste așteptările pieței de 0,3% , oferind un semnal mai încurajator pentru cererea de consum din Zona Euro.

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