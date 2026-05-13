Alibaba raportează prima pierdere operațională din ultimii cinci ani❗

Cele mai recente rezultate ale Alibaba (BABA.US) nu inspiră optimism, iar piața reacționează cu nervozitate (prețul acțiunilor scăzând cu 1–3%). Deși compania încearcă să susțină că investițiile sale uriașe în inteligența artificială (AI) vor da în cele din urmă roade, cifrele pentru trimestrul încheiat în martie 2026 prezintă o imagine de stagnare. Veniturile întregului grup au crescut cu doar 3%, rămânând sub previziunile analiștilor, și, mai grav, Alibaba a înregistrat prima pierdere operațională din ultimii cinci ani (adică de la începutul pandemiei). Aceasta este o consecință directă a creșterii drastice a cheltuielilor pentru dezvoltarea AI și a luptei agresive pentru noi utilizatori. Principala problemă se află în centrul activității Alibaba, și anume comerțul electronic intern (Taobao/Tmall). Acest segment a fost cea mai mare dezamăgire, înregistrând o creștere doar marginală. Consumatorii chinezi par să se fi „saturat” – nimeni altcineva în lume nu este bombardat cu atâtea reduceri și promoții, iar economia Chinei nu încurajează achiziționarea de produse mai scumpe, ceea ce frânează creșterea valorii tranzacțiilor. La celălalt capăt al spectrului se află segmentul Cloud Intelligence. Aici, se vede o lumină la capătul tunelului: veniturile de la clienții externi au crescut cu 40%, iar produsele legate de AI reprezintă deja 30% din această cifră. Acest lucru arată că cererea pentru servicii AI este reală. Din păcate, segmentul dinamic al cloud-ului este încă o parte prea mică a afacerii pentru a trage după sine întregul grup, care se află într-o fază de stagnare. Perspectivele pe termen lung ridică îngrijorări cu privire la sănătatea financiară a companiei. Alibaba se află într-o situație dificilă. În primul rând, este greu să se obțină profit din software-ul AI în China deoarece companiile de acolo nu au obiceiul de a plăti pentru software așa cum se întâmplă în Occident – ele trebuie „educate” și încurajate pe o perioadă lungă de timp. În al doilea rând, Alibaba cheltuiește bani într-un ritm alarmant: fluxul liber de numerar negativ din acest trimestru s-a ridicat la 2,5 miliarde de dolari. Acest lucru este un efect al unui război costisitor al prețurilor în comerțul electronic rapid (de exemplu, Ele.me) și cheltuielilor pentru promovarea aplicației AI Qwen (bătălia cu ByteDance). Ca urmare, investitorii se aleg cu același dividend și fără vești despre o răscumpărare de acțiuni. În acest moment, piața vede în primul rând costuri în creștere, mai degrabă decât profiturile promise de transformarea AI. REZULTATE PENTRU AL PATRULEA TRIMESTRU Venituri: 243,38 miliarde de yuani, +2,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, prognoză: 246,51 miliarde de yuani

Venituri Alibaba International Digital Commerce Group: 35,43 miliarde de yuani, în creștere cu 5,5% față de aceeași perioadă a anului trecut; prognoză: 35,93 miliarde de yuani

Veniturile Cloud Intelligence Group s-au ridicat la 41,63 miliarde de yuani, în creștere cu 38% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de o prognoză de 41,44 miliarde de yuani

Veniturile China E-commerce Business Group s-au situat la 122,22 miliarde de yuani, comparativ cu o prognoză de 126,03 miliarde de yuani

Câștigul ajustat pe American Depositary Receipt (ADR) s-a situat la 62 de cenți, comparativ cu 12,52 yuani față de aceeași perioadă a anului trecut; prognoza era de 6,04 yuani

EBITDA ajustat s-a situat la 16,44 miliarde de yuani, reprezentând o scădere de 61% față de aceeași perioadă a anului trecut; prognoza era de 24,06 miliarde de yuani

Profitul net ajustat s-a situat la 86 de milioane de yuani, comparativ cu 29,85 miliarde de yuani față de aceeași perioadă a anului trecut; prognoza era de 15,08 miliarde de yuani

Veniturile din alte activități s-au ridicat la 65,46 miliarde de yuani; prognoza era de 64,61 miliarde de yuani Compania a înregistrat o pierdere istorică care a trecut neobservată timp de câteva trimestre. Sursa: Bloomberg Financial LP Graficul zilnic pentru Alibaba (BABA.US) își continuă tendința descendentă pe termen lung, rămânând constant sub media mobilă exponențială (EMA) cheie de 200 de zile. O revenire locală a fost oprită brutal în „zona de rezistență” (EMA 50 și 100), ceea ce a împins prețul în premarket direct în jos, la nivelul de suport cheie de la 131,74 USD. Apărarea acestui nivel orizontal la deschiderea sesiunii principale va fi esențială pentru a evita o capitulare a cererii și o testare a barierei psihologice de la 130 USD. Sursa: xStation

