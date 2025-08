Alimentele, victime sigure ale noilor tarife anunțate de Trump. Nota de plată ajunge la consumatori

Odată cu anunțul administrației Trump care spunea că nu vor fi amânări ale taxelor vamale după 1 august, pare că a început o numărătoare inversă pentru ca statele să ajungă la acorduri comerciale cât mai favorabile cu SUA, arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România. Totuși, anumite state importante precum Regatul Unit, Japonia și cele din Uniunea Europeană, au reușit să obțină reduceri parțiale ale tarifelor, dar efectele asupra prețurilor deja se resimt. În cele din urmă, costul final va fi suportat de către consumatorii americani. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Chiar dacă acordul cu Uniunea Europeană a redus tariful de la 30% la 15%, această taxă este, totuși, considerabilă. În termeni simpli, o taxă de 15% pentru un produs de 100 de dolari înseamnă că firma importatoare va plăti 115 dolari, adică o diferență care, cel mai adesea, se reflectă în prețul final plătit de consumator. Americanii resimt deja efectele inflației și ale creșterii costului vieții. Impunerea unor noi tarife suplimentare pe bunuri importate din UE, precum uleiul de măsline, brânzeturile sau vinurile, va amplifica presiunea financiară asupra gospodăriilor. Comparativ cu perioada anterioară inaugurării președintelui Trump, barierele comerciale sunt acum cu mult mai ridicate, explică Radu Puiu. Companiile care aduc bunuri din străinătate trebuie să plătească aceste taxe guvernului federal. În practică, acest cost este transferat, total sau parțial, clienților. Asta înseamnă că orice tarif nou introdus va duce, în cele din urmă, la scumpiri pentru populație. Cazul bananelor din 2023 Cazul bananelor din 2023 este deja emblematic. La acel moment, SUA a importat banane în valoare de peste 2 miliarde de dolari, în special din Guatemala și alte țări din America Centrală, neavând capacitatea climatică și agricolă necesară pentru a produce suficient pe plan intern. Așadar, orice tarif nou aplicat bananelor se va traduce aproape automat în prețuri mai mari pe rafturi, fără vreo soluție de înlocuire cu producție locală. Situația este similară și dacă vorbim despre cafeaua braziliană, vizată de un tarif de 50%. Datorită profilului aromatic unic, cafeaua din Brazilia nu poate fi reprodusă în SUA. În consecință, americanii care o preferă vor fi nevoiți să accepte scumpirea produsului sau să renunțe la el, un compromis nedorit într-o economie cu inflație ridicată, adaugă analistul financiar. Problema principală este că multe produse alimentare, de la cafea la fructe tropicale, nu pot fi cultivate sau produse în SUA din cauza lipsei de teren agricol și a climei nepotrivite. Prin urmare, ideea potrivit căreia tarifele vor stimula producția internă în domeniul alimentar este, în multe cazuri, o iluzie. Realitatea economică, mult mai dură Deși susținătorii politicii tarifare argumentează că aceasta va proteja locurile de muncă și va stimula producția internă, realitatea economică este mult mai dură. În majoritatea cazurilor, consumatorul american nu are alternative reale și va plăti prețul integral al acestor politici. Tarifele nu sunt simple măsuri tehnice de ajustare a balanței comerciale, ci afectează prețurile din supermarket, costul construcției unei case, prețul unui plin de benzină sau chiar al unei cești de cafea. Iar pentru cetățenii cu venituri mici și mijlocii, ale căror bugete resimt deja greutatea inflației, aceste măsuri riscă să devină ultima picătură într-un pahar deja plin, subliniază Radu Puiu.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."