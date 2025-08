US100 câștigă 1,40% 📣

Indicele acțiunilor din sectorul tehnologic urcă din nou peste pragul de 23.200 de puncte 📈 Piețele bursiere americane înregistrează luni creșteri puternice, revenind după vânzările masive de vineri, provocate de datele surprinzător de slabe privind piața muncii. US500 crește cu 1,20%, US100 crește cu 1,40%, iar US2000 se redresează cu 1,44%. Catalizatorul acestei reveniri este creșterea așteptărilor privind reducerea mai rapidă a dobânzilor de către Fed. Sentimentul pieței s-a îmbunătățit, pe fondul semnalelor de răcire a pieței muncii, care indică o perspectivă mai moderată a politicii monetare. În plus, comenzile industriale din iunie au scăzut cu 4,8%, ușor sub previziuni. Atenția investitorilor se îndreaptă acum către evoluțiile politice și rapoartele financiare care urmează să fie publicate. Se așteaptă ca președintele Trump să anunțe săptămâna aceasta numirile pentru funcții publice cheie, inclusiv un nou membru al consiliului de administrație al Fed și un nou șef al Biroului de Statistică a Muncii (BLS). Vinerea trecută, Trump l-a demis pe fostul șef al BLS, invocând manipularea datelor ca motiv. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Ca reacție la datele slabe privind piața muncii și la creșterea incertitudinii politice, dolarul american se depreciază, ceea ce, la rândul său, susține activele riscante, precum acțiunile și criptomonedele. Schimbările de personal la vârful instituțiilor publice subminează și mai mult încrederea în sistemul financiar american, prelungind vânzarea dolarului. US100 (interval zilnic) Nasdaq 100 futures a scăzut brusc la sfârșitul săptămânii trecute, trecând pentru scurt timp sub limita inferioară a canalului ascendent îngust vizibil în grafic de la începutul lunii mai. Cu toate acestea, nivelul de 22.850 de puncte a servit drept suport, iar prețurile recuperează acum o parte din pierderile înregistrate. Prețul a revenit în canalul ascendent, iar semnalul cheie pentru menținerea sentimentului bullish va fi o închidere susținută peste media mobilă exponențială de 20 de zile (EMA20, linia galbenă din grafic) în jurul valorii de 23.150 de puncte. Sursa: xStation5 Între timp, investitorii așteaptă rezultatele trimestriale ale Palantir (luni), AMD și Pfizer (marți) și Disney (miercuri). Viitorul discurs al președintelui Fed, Jerome Powell, la simpozionul de la Jackson Hole este, de asemenea, considerat un moment potențial decisiv pentru direcția pieței. Până în prezent, rapoartele financiare au menținut optimismul investitorilor. Dintre cele peste jumătate dintre companiile din Nasdaq 100 care au raportat ultimele rezultate trimestriale, 80% au depășit estimările privind veniturile, iar peste 82% au depășit și estimările consensuale privind profitul. Acțiunile americane înregistrează astăzi o creștere la toate nivelurile de capitalizare bursieră, ceea ce reprezintă un semnal pozitiv. Sursa: xStation 5

