Alphabet crește în permarket, în ciuda presiunii concurențiale!

Aspecte esențiale Anthropic negociază un acord de cloud în valoare de miliarde de dolari cu Google, care ar putea accelera dezvoltarea modelelor avansate de AI.

În ciuda semnalelor pozitive, Alphabet se confruntă cu presiunea concurențială din partea OpenAI și a noului său browser ChatGPT Atlas.

Acțiunile Alphabet cresc în premarket, în urma știrilor că startup-ul de inteligență artificială Anthropic se află în negocieri avansate cu Google privind un potențial acord de servicii cloud în valoare de miliarde de dolari. În cadrul acestui acord, Google Cloud ar furniza o putere de calcul semnificativă pentru a permite Anthropic să dezvolte și să extindă în continuare modelele sale avansate de AI. Anthropic, cunoscută mai ales pentru asistentul său AI numit Claude, care concurează direct cu ChatGPT de la OpenAI, a primit anterior un sprijin financiar substanțial din partea Google. Această potențială colaborare subliniază importanța critică a infrastructurii cloud în dezvoltarea tehnologiilor moderne de AI și demonstrează intenția Alphabet de a-și consolida rolul de furnizor cheie de servicii pentru companiile inovatoare din acest domeniu. Deși negocierile sunt în curs și nu au fost confirmate oficial, acest parteneriat ar putea aduce beneficii financiare semnificative pentru Google Cloud și ar putea accelera dezvoltarea soluțiilor de AI oferite de Anthropic. De asemenea, acesta semnalează faptul că Alphabet investește activ în relații strategice care o vor ajuta să concureze în mod eficient pe piața AI în rapidă creștere. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că Alphabet se confruntă cu o concurență din ce în ce mai mare în sectorul AI. Ieri, prețul acțiunilor sale a scăzut cu peste 2% după ce OpenAI a anunțat noul său browser web bazat pe AI, ChatGPT Atlas. Acest nou browser oferă funcții precum un asistent AI pentru sarcini online și o funcție de memorie care îmbunătățește precizia căutării, concurând direct cu Google Chrome și amenințând potențial veniturile din publicitate ale Alphabet. Sursa: xStation 5 În ciuda acestor provocări, acțiunile Alphabet au rămas într-o tendință ascendentă puternică de la începutul anului. Compania urmează să publice raportul trimestrial la sfârșitul lunii octombrie, pe care investitorii îl așteaptă cu nerăbdare pentru a obține informații suplimentare despre perspectivele companiei într-un mediu tehnologic în rapidă evoluție.

