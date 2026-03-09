Rezumatul zilei: Orientul Mijlociu aprinde piața petrolului

Astăzi este o altă zi de conflict în Golful Persic, iar situația din regiune rămâne tensionată.

După escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu în weekend, prețurile petrolului au crescut brusc, apropiindu-se pentru scurt timp de 115-120 dolari pe baril. Creșterea a fost o reacție la atacurile SUA și Israelului asupra infrastructurii energetice iraniene și la acțiunile de represalii ale Iranului împotriva instalațiilor petroliere din regiune, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la întreruperile în aprovizionarea globală cu petrol.

Țările G7 și-au declarat disponibilitatea de a elibera o parte din rezervele strategice de petrol, dacă situația pieței o va impune. Scopul unei astfel de măsuri ar fi de a frâna creșterea bruscă a prețurilor și de a atenua efectele întreruperilor în aprovizionare cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Simpla anunțare a unei posibile intervenții a G7 a calmat parțial sentimentul pieței și a contribuit la scăderea prețurilor petrolului. Drept urmare, prețul unui baril a scăzut sub 100 de dolari.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că analizează diverse opțiuni pentru a limita creșterea prețurilor petrolului pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. El a menționat, de asemenea, că are un plan pentru a opri creșterea în continuare a prețurilor petrolului, dar nu a dezvăluit detalii despre punerea în aplicare a acestuia.

Indicii Wall Street rămân sub presiune, chiar dacă unele pierderi anterioare au fost parțial atenuate. La momentul redactării acestui articol, puțin înainte de ora 21:00 ora României, Dow Jones a scăzut cu aproximativ 0,7%, S&P 500 a pierdut în jur de 0,3%, în timp ce Nasdaq a înregistrat o ușoară creștere.

Piețele europene au înregistrat, de asemenea, o tendință clară de vânzare astăzi. Indicele FTSE 100 din Marea Britanie a scăzut cu peste 0,3%, indicele CAC 40 din Franța a pierdut aproape 1%, indicele DAX din Germania a scăzut cu aproximativ 0,8%, iar indicele IBEX 35 din Spania s-a depreciat cu peste 0,7%.

În ianuarie, industria germană a înregistrat o scădere notabilă a comenzilor cu 11,1% față de luna precedentă , depășind cu mult prognoza de 4,5% și compensând creșterea de 6,4% din decembrie. Comenzile interne au scăzut cu 16,2%, comenzile externe cu 7,1%, în timp ce producția industrială a scăzut cu 0,5%.

Pe piața metalelor prețioase , aurul a scăzut cu aproximativ 0,5%, situându-se în jurul valorii de 5.100 USD pe uncie. Argintul are o performanță mai bună, crescând cu aproximativ 1,7% și apropiindu-se din nou de pragul de 85 USD pe uncie. Paladiul și platina înregistrează creșteri similare, ambele cu peste 4% astăzi.

Contractele futures pe gaz natural (NATGAS) au scăzut cu peste 6% în tranzacțiile de astăzi.

Pe piața criptomonedelor , sentimentul este pozitiv. Majoritatea altcoin-urilor câștigă valoare astăzi. Bitcoin în sine a crescut cu peste 3,5%, până la peste 68.000 de dolari, iar Ether a crescut cu peste 4%, depășind pragul de 2.000 de dolari.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."