Petrolul sub presiune, în așteptarea deciziei G7

Piața petrolului se află într-o stare de incertitudine crescută. Prețul petrolului Brent a atins aproape 120 de dolari pe baril în această dimineață, cel mai ridicat nivel din 2022, ca răspuns la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și la perturbările de-a lungul rutei maritime cheie prin Strâmtoarea Hormuz. Creșterea prețurilor s-a reflectat imediat pe piețele financiare, provocând scăderi ale indicilor bursieri din Asia, Europa și Statele Unite, precum și creșterea randamentelor obligațiunilor, reflectând așteptările crescânde privind inflația și riscul încetinirii economice. Grupul G7, împreună cu Agenția Internațională pentru Energie, a declarat că ia în considerare eliberarea coordonată a rezervelor strategice de petrol, ceea ce ar putea contribui la reducerea presiunilor asupra prețurilor și la stabilizarea pieței. În acest moment, însă, nu s-a luat nicio decizie, iar factorii de decizie se abțin de la acțiuni imediate, subliniind necesitatea unei analize suplimentare și a coordonării între statele membre. Absența unei penurii reale de petrol în Statele Unite și Europa permite o abordare prudentă și explică întârzierea în luarea de măsuri prompte. Deși rezervele nu au fost încă eliberate, simpla anunțare a posibilității unei astfel de măsuri a afectat deja piața. Prețurile petrolului au început să scadă, iar Brent se tranzacționează în prezent sub 100 de dolari pe baril, demonstrând cât de repede reacționează piețele la semnalele din politica energetică și la așteptările privind stabilizarea ofertei. Deciziile G7 și acțiunile potențiale privind rezervele strategice de petrol rămân printre principalii factori care influențează sentimentul investitorilor și previziunile pieței. Pe de o parte, eliberarea rapidă a rezervelor ar putea reduce presiunile asupra prețurilor și stabiliza piețele; pe de altă parte, orice intervenție are consecințe geopolitice și riscul de a epuiza un instrument strategic în perioade de criză. Un alt factor semnificativ este incertitudinea cu privire la evoluția ulterioară a conflictului, care determină prime de risc ridicate în prețurile petrolului și poate menține volatilitatea prețurilor la un nivel ridicat în următoarele săptămâni. Această situație evidențiază, de asemenea, imaginea de ansamblu a pieței energetice globale, unde securitatea aprovizionării, geopolitica și schimbările în cererea de combustibili fosili continuă să aibă un impact semnificativ asupra stabilității macroeconomice. Piețele de astăzi trebuie să monitorizeze nu numai evoluția conflictelor din regiunile critice pentru producția de petrol, ci și acțiunile politice ale țărilor care dețin rezerve strategice, deoarece deciziile acestora pot determina direcțiile prețurilor pe termen scurt și pot influența perspectivele inflaționiste și economice la scară globală. În astfel de circumstanțe, piețele rămân extrem de incerte. Fluctuațiile prețurilor petrolului, deciziile politice ale G7 și tensiunile geopolitice din regiunile exportatoare vor fi decisive pentru economia globală, iar investitorii, consumatorii și producătorii trebuie să se pregătească pentru posibile schimbări suplimentare în disponibilitatea și prețul acestei mărfi în următoarele săptămâni. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."