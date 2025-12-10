Amazon își mărește investițiile în India. Ar putea fi acesta un catalizator al creșterii?

Amazon.com Inc. (AMZN.US) a anunțat că intenționează să investească peste 35 de miliarde de dolari în India până în 2030, concentrându-se pe inteligența artificială, creșterea exporturilor și crearea de noi locuri de muncă. Această investiție se bazează pe cheltuielile anterioare de aproximativ 40 de miliarde de dolari și include dezvoltarea infrastructurii fizice și digitale. Compania se așteaptă să creeze aproximativ 1 milion de locuri de muncă, inclusiv posturi directe, indirecte și sezoniere, care vor contribui la extinderea rețelei sale comerciale și de comerț electronic. Amazon intenționează să lanseze funcții bazate pe inteligență artificială care să sprijine întreprinderile mici și mijlocii, aliniindu-se tendinței globale a marilor companii de tehnologie de a investi masiv în inteligența artificială. Anunțul urmează planului Microsoft de a investi 17,5 miliarde de dolari în servicii de inteligență artificială și cloud și angajamentului Google de a investi 15 miliarde de dolari în centre de date, subliniind importanța crescândă a Indiei ca un important centru tehnologic în afara Statelor Unite. Expunerea totală a Amazon în India ar putea ajunge la aproximativ 75 de miliarde de dolari, acoperind logistica, centrele de date, dezvoltarea cloud și digitalizarea IMM-urilor, ceea ce se așteaptă să crească volumul exporturilor gestionate prin platforma sa. Din perspectiva evaluării, acest lucru susține argumentul creșterii veniturilor pe termen lung, deși implică și cheltuieli de capital ridicate în continuare. Piața va monitoriza îndeaproape dacă aceste investiții se traduc în marje AWS îmbunătățite în regiune și o eficiență logistică mai mare. Din punct de vedere geopolitic, India devine o arenă competitivă pentru cele mai mari companii de tehnologie din lume. Amazon, Microsoft și Google investesc sume substanțiale pentru a construi un centru strategic de AI și cloud. Acest lucru transmite, de asemenea, un semnal clar că India este o piață de importanță strategică, nu doar o bază de producție cu costuri reduse. Indicii locali, precum Nifty și Sensex, precum și companiile legate de infrastructură, telecomunicații și centre de date, ar putea beneficia de acest aflux de capital. În prezent, Amazon India generează aproximativ 3 miliarde de dolari în venituri anuale, cu o cotă de 30-35% din piața locală de comerț electronic. Investiția planificată ar putea multiplica veniturile până în 2030, datorită unei baze mai mari de vânzători, îmbunătățirii logisticii, extinderii abonamentelor Prime și creșterii exporturilor. Amazon își intensifică semnificativ angajamentul în India, alăturându-se Microsoft și Google în construirea unui hub global de AI și cloud. Acest lucru reprezintă un catalizator al creșterii veniturilor pentru Amazon, dar implică și cheltuieli de capital ridicate și riscuri de reglementare. Este de remarcat faptul că, în acest an, compania a înregistrat un randament relativ scăzut în comparație cu alți mari jucători din domeniul tehnologiei și indici majori, precum S&P 500 și Nasdaq 100.

