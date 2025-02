Amazon pierde 3% după raportul trimestrial📉 Orientarea și rezultatele AWS dezamăgesc Wall Street

Amazon a ├«ncheiat Q4 2024 cu venituri de 187,8 miliarde de dolari, reflect├ónd o cre╚Ötere anual─â de 10%, dep─â╚Öind u╚Öor estim─ârile anali╚Ötilor de 187,3 miliarde de dolari. Venitul net aproape s-a dublat, ajung├ónd la 20 de miliarde de dolari , ├«n timp ce c├ó╚Ötigul pe ac╚Ťiune (EPS) a ajuns la 1,86 dolari, dep─â╚Öind semnificativ previziunile de 1,49 dolari . Trimestrul puternic a fost determinat ├«n principal de un sezon de cump─âr─âturi de s─ârb─âtori de succes. Amazon a atras din nou consumatorii cu promo╚Ťii timpurii ├«n octombrie, ├«n timp ce zilele cheie de v├ónz─âri, precum Black Friday ╚Öi Cyber Monday , au generat venituri record. V├ónz─ârile online au crescut cu 7% de la an la an, ajung├ónd la 75,5 miliarde de dolari , dep─â╚Öind a╚Ötept─ârile anali╚Ötilor. Amazon Web Services ( AWS ), cel mai profitabil segment al companiei, a ├«nregistrat o cre╚Ötere a veniturilor cu aproape 19%, ajung├ónd la 28,8 miliarde de dolari , comparativ cu o cre╚Ötere anual─â de 19% ├«n Q3 2024. De╚Öi AWS a men╚Ťinut un impuls solid de cre╚Ötere, a ratat cu pu╚Ťin a╚Ötept─ârile pie╚Ťei de 28,87 miliarde de dolari . AWS reprezint─â acum 15% din veniturile totale ale Amazon . Cu toate acestea, venitul opera╚Ťional al AWS a crescut cu 48% de la an la an p├ón─â la 10,63 miliarde de dolari , dep─â╚Öind estim─ârile de 10,45 miliarde de dolari , demonstr├ónd profitabilitatea ├«n cre╚Ötere a segmentului. ├Än ciuda acestor rezultate, investitorii au reac╚Ťionat negativ la orient─ârile Amazon pentru Q1 2025. Compania se a╚Öteapt─â ca veniturile s─â se situeze ├«ntre 151 miliarde de dolari ╚Öi 155,5 miliarde de dolari , ├«n timp ce anali╚Ötii anticipaser─â 158,6 miliarde de dolari . Acest lucru se traduce printr-un declin secven╚Ťial a╚Öteptat de 20% al v├ónz─ârilor ├«n compara╚Ťie cu trimestrul de vacan╚Ť─â. Amazon a indicat ratele de schimb valutar adverse, care ar putea avea un impact negativ asupra veniturilor cu 2,1 miliarde de dolari . ├Än urma anun╚Ťului privind orient─ârile, ac╚Ťiunile Amazon au ├«nregistrat ini╚Ťial pierderi de dou─â cifre ├«n tranzac╚Ťionarea after hours, dar ulterior s-au stabilizat, ├«n sc─âdere cu aproximativ 3%, reduc├ónd capitalizarea de pia╚Ť─â a companiei cu aproximativ 85 de miliarde de dolari. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Raportul de c├ó╚Ötiguri ╚Öi estim─ârile Amazon. Surs─â: FactSet Pia╚Ťa de cloud computing r─âm├óne un domeniu-cheie de investi╚Ťii pentru marile companii de tehnologie. Cu toate acestea, Q4 2024 a ├«nregistrat o ├«ncetinire a cre╚Öterii ├«n diviziile de cloud ale Amazon, Microsoft ╚Öi Alphabet (Google). ├Än timp ce Amazon continu─â s─â-╚Öi extind─â capacit─â╚Ťile de inteligen╚Ť─â artificial─â ╚Öi ├«nv─â╚Ťare automat─â - inclusiv investi╚Ťiile ├«n cipul Trainium2 AI- cre╚Öterea cheltuielilor de capital ar putea pune presiune pe marje ├«n viitor. Segmentul de publicitate al Amazon , care devine un motor din ce ├«n ce mai semnificativ al veniturilor, a crescut cu 18% de la an la an p├ón─â la 17,3 miliarde de dolari , demonstr├ónd atractivitatea din ce ├«n ce mai mare a platformei pentru m─ârcile care doresc s─â ajung─â la utilizatorii de comer╚Ť electronic. ├Än plus, Amazon ╚Öi-a ├«mbun─ât─â╚Ťit performan╚Ťa pe pia╚Ťa interna╚Ťional─â , cu v├ónz─âri ├«n cre╚Ötere cu 8% p├ón─â la 43,4 miliarde de dolari . Segmentul a trecut de la o pierdere ├«n anul precedent la un profit opera╚Ťional de 1,3 miliarde de dolari ├«n Q4 2024, eviden╚Ťiind eficien╚Ťa strategiilor de extindere global─â ale Amazon.

├Än 2024, Amazon a stabilit un nou record pentru viteza de livrare , expediind 9 miliarde de pachete ├«n una sau dou─â zile . Cu toate acestea, una dintre principalele provoc─âri cu care se confrunt─â Amazon ├«n 2025 va fi cre╚Öterea cheltuielilor de capital . Companiile Big Tech - inclusiv Amazon, Microsoft, Alphabet ╚Öi Meta - inten╚Ťioneaz─â s─â investeasc─â aproximativ 230 de miliarde de dolari ├«n AI ╚Öi ├«n infrastructura cloud, ceea ce ar putea avea un impact asupra marjelor opera╚Ťionale din ├«ntregul sector. Pe partea de retail, Amazon continu─â s─â se confrunte cu concuren╚Ťa din partea platformelor chineze de comer╚Ť electronic, cum ar fi Shein ╚Öi Temu. Ca r─âspuns, Amazon ╚Öi-a lansat platforma Haul ├«n noiembrie 2024, oferind pre╚Ťuri mai mici pentru a contracara prezen╚Ťa din ce ├«n ce mai mare a comercian╚Ťilor cu am─ânuntul prieteno╚Öi cu bugetul. Graficul Amazon (AMZN.US.US) (interval zilnic) Azt─âzi, pre╚Ťul ac╚Ťiunilor Amazon ar putea testa media exponen╚Ťial─â de 50 de perioade(linia portocalie) situat─â ├«n jurul valorii de 226 USD pe ac╚Ťiune la deschiderea sesiunii. Cu toate acestea, reac╚Ťia final─â a pie╚Ťei ar putea dura mai mult pentru a se materializa. ├Än timp ce compania a dep─â╚Öit u╚Öor a╚Ötept─ârile privind veniturile ╚Öi AWS nu a ├«ndeplinit previziunile, a prezentat ├«mbun─ât─â╚Ťiri semnificative ale rentabilit─â╚Ťii, ceea ce poate sus╚Ťine sentimentul investitorilor pe termen lung. Sursa: xStation5 ┬á

"Acest material este o comunicare de marketing ├«n sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pie╚Ťele de instrumente financiare, ╚Öi de modificare a Directivei 2002/92 / CE ╚Öi a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investi╚Ťii sau o recomandare de informa╚Ťii sau o recomandare care sugereaz─â o strategie de investi╚Ťii ├«n sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de pia╚Ť─â ( reglementarea abuzului de pia╚Ť─â) ╚Öi de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului ╚Öi a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE ╚Öi 2004/72 / CE ╚Öi a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului ├«n ceea ce prive╚Öte standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectiv─â a recomand─ârilor de investi╚Ťii sau a altor informa╚Ťii care sugereaz─â strategii de investi╚Ťii ╚Öi pentru dezv─âluirea de interese particulare sau indica╚Ťii de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv ├«n domeniul consultan╚Ťei ├«n materie de investi╚Ťii, ├«n sensul Legii privind tranzac╚Ťionarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este preg─âtit─â cu cea mai mare diligen╚Ť─â, obiectivitate, prezint─â faptele cunoscute autorului la data preg─âtirii ╚Öi este lipsit─â de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este preg─âtit─â f─âr─â a lua ├«n considerare nevoile clientului, situa╚Ťia sa financiar─â individual─â ╚Öi nu prezint─â nicio strategie de investi╚Ťii ├«n niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofert─â de v├ónzare, oferire, abonament, invita╚Ťie la cump─ârare, reclam─â sau promovare a oric─ârui instrument financiar. XTB SA nu este responsabil─â pentru ac╚Ťiunile sau omisiunile niciunui client, ├«n special pentru achizi╚Ťionarea sau cedarea instrumente, ├«ntreprinse pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta r─âspunderea pentru nicio pierdere sau daun─â, inclusiv, f─âr─â limitare, orice pierdere care poate ap─ârea direct sau indirect, efectuat─â pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. ├Än cazul ├«n care comunicarea de marketing con╚Ťine informa╚Ťii despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate ├«n acestea, acestea nu constituie nicio garan╚Ťie sau prognoz─â cu privire la rezultatele viitoare. Performan╚Ťele anterioare nu indic─â neap─ârat rezultatele viitoare ╚Öi orice persoan─â care ac╚Ťioneaz─â pe baza acestor informa╚Ťii o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzac╚Ťionare ale niciunei persoane. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate ├«n cadrul tranzac╚Ťiilor dumneavoastr─â. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material sunt emise ├«n baza experien╚Ťei proprii a emitentului ╚Öi nu reprezint─â o recomandare individual─â, nu vizeaz─â atingerea anumitor obiective, randamente financiare ╚Öi nu se adreseaz─â nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au ├«n vedere situa╚Ťia ╚Öi persoana dumneavoastr─â deci nu recomand─âm utilizarea acestor informa╚Ťii sub orice form─â. Utilizarea informa╚Ťiilor cuprinse ├«n cadrul acestui material ├«n orice modalitate se face pe propria dumneavoastr─â r─âspundere. Acest material este emis de c─âtre un analist pentru care ├«╚Öi asum─â r─âspunderea XTB SA, persoan─â juridic─â autorizat─â de KNF ÔÇô Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."