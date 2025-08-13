Euro va continua să crească? Inflația, Trump și Ucraina

De la începutul anului 2025, euro a fost una dintre cele mai performante monede, alături de francul elvețian, în timp ce dolarul a devenit țapul ispășitor al politicilor președintelui american, înregistrând cea mai slabă primă jumătate a anului din 1973. Ce factori ar putea influența piața valutară în zilele următoare?

Datele privind inflația din SUA

Euro a atins cel mai înalt nivel din ultimele două săptămâni față de dolar. Această creștere se datorează în parte inflației mai mici decât se aștepta în SUA. Astfel de date exercită de obicei presiuni asupra Rezervei Federale pentru a reduce ratele dobânzilor, slăbind dolarul.

Datele au confirmat așteptările pieței că Rezerva Federală va relua reducerile ratei dobânzii în septembrie, provocând scăderea dolarului. În prezent, piața estimează o probabilitate de 96% ca Fed să reducă ratele cu 25 de puncte de bază, dar zvonurile privind o reducere de 50 de puncte de bază câștigă tot mai mult teren.

Așteptările privind reducerea ratelor în septembrie sunt susținute nu numai de datele privind inflația, ci și de declarațiile unor personalități importante. De exemplu, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a susținut că Fed ar trebui să efectueze o nouă reducere semnificativă a ratei cu 50 de puncte de bază în septembrie, așa cum a făcut anul trecut.

Atacurile lui Trump

Atacurile președintelui Trump la adresa Rezervei Federale și a Biroului Statistic al Muncii din SUA reprezintă o amenințare pentru perspectivele dolarului. Marți, Trump și-a reiterat criticile la adresa președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, pentru că nu a redus ratele dobânzilor.

Trump a amenințat, de asemenea, că îl va da în judecată pe Powell pentru renovările de la sediul Rezervei Federale din Washington, care au depășit bugetul inițial convenit.

Luni, Trump l-a numit pe economistul conservator EJ Antoni în funcția de director al BLS, director pe care l-a demis la începutul acestei luni după publicarea datelor privind locurile de muncă, ceea ce amintește tot mai mult de țările autocratice, unde șefii agențiilor statistice sau ai băncilor centrale sunt înlocuiți.

Aceste măsuri pun tot mai mult sub semnul întrebării independența ambelor agenții, afectând imaginea SUA la nivel mondial și slăbind atractivitatea monedei sale.

La incertitudinea politică din SUA se adaugă geopolitica din Europa. Și aici intervine un factor care a avut un impact negativ asupra euro de-a lungul istoriei: conflictul din Ucraina.

Posibilitatea unei păci în Ucraina

Câștigurile potențiale ale euro față de dolar ar putea fi limitate până după întâlnirea de vineri dintre președintele Trump și președintele rus Vladimir Putin.

Merită să ne amintim că euro s-a depreciat semnificativ în lunile care au urmat începutului războiului din Ucraina, scăzând de la aproximativ 1,14 față de dolar la începutul anului 2022 până la paritate în iulie și atingând un minim de aproximativ 0,96 în septembrie, ceea ce reprezintă o scădere de 16% în Zona Euro.

Piața anticipa un risc mai mare de recesiune în Zona Euro decât în SUA, din cauza dependenței de gazul din Rusia și a faptului că BCE a întârziat majorarea ratelor dobânzilor pentru a combate inflația, ceea ce a explicat o parte din evoluția celor două monede.

Analiză

Atâta timp cât se menține peste 1,16, niveluri care coincid cu media mobilă pe 50 de sesiuni și cu suportul cheie, tendința este bullish. Cursul de schimb a înregistrat o tendință puternică de creștere în acest an. În ultimele zile, s-a format un model de continuare cunoscut sub numele de „steag”, iar o depășire a acestuia oferă un potențial pe termen scurt până la 1,20. Indicele RSI se situează la 58, ceea ce nu oferă încă semnale de supra-cumpărare, în timp ce ADX în jurul valorii de 25 indică o tendință în dezvoltare, nu slabă, dar cu posibilități de consolidare.

Concluzie

Anticipând un scenariu de bază în care Fed va începe să reducă ratele dobânzilor în septembrie, cu o piață a muncii slabă și cu Trump ca lider incontestabil al pieței, considerăm că dolarul va continua tendința descendentă în lunile următoare.

Dacă pacea în Ucraina va progresa și economia europeană va da semne de redresare, euro ar putea să se îndrepte treptat către niveluri de 1,20-1,25 față de dolar, deși această evoluție nu va fi lipsită de fluctuații.