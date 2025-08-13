Euro va continua să crească? Inflația, Trump și Ucraina

De la începutul anului 2025, euro a fost una dintre cele mai performante monede, alături de francul elvețian, în timp ce dolarul a devenit țapul ispășitor al politicilor președintelui american, înregistrând cea mai slabă primă jumătate a anului din 1973. Ce factori ar putea influența piața valutară în zilele următoare?
Datele privind inflația din SUA
Euro a atins cel mai înalt nivel din ultimele două săptămâni față de dolar. Această creștere se datorează în parte inflației mai mici decât se aștepta în SUA. Astfel de date exercită de obicei presiuni asupra Rezervei Federale pentru a reduce ratele dobânzilor, slăbind dolarul.
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuriDeschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil
Datele au confirmat așteptările pieței că Rezerva Federală va relua reducerile ratei dobânzii în septembrie, provocând scăderea dolarului. În prezent, piața estimează o probabilitate de 96% ca Fed să reducă ratele cu 25 de puncte de bază, dar zvonurile privind o reducere de 50 de puncte de bază câștigă tot mai mult teren.
Așteptările privind reducerea ratelor în septembrie sunt susținute nu numai de datele privind inflația, ci și de declarațiile unor personalități importante. De exemplu, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a susținut că Fed ar trebui să efectueze o nouă reducere semnificativă a ratei cu 50 de puncte de bază în septembrie, așa cum a făcut anul trecut.
Atacurile lui Trump
Atacurile președintelui Trump la adresa Rezervei Federale și a Biroului Statistic al Muncii din SUA reprezintă o amenințare pentru perspectivele dolarului. Marți, Trump și-a reiterat criticile la adresa președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, pentru că nu a redus ratele dobânzilor.
Trump a amenințat, de asemenea, că îl va da în judecată pe Powell pentru renovările de la sediul Rezervei Federale din Washington, care au depășit bugetul inițial convenit.
Luni, Trump l-a numit pe economistul conservator EJ Antoni în funcția de director al BLS, director pe care l-a demis la începutul acestei luni după publicarea datelor privind locurile de muncă, ceea ce amintește tot mai mult de țările autocratice, unde șefii agențiilor statistice sau ai băncilor centrale sunt înlocuiți.
Aceste măsuri pun tot mai mult sub semnul întrebării independența ambelor agenții, afectând imaginea SUA la nivel mondial și slăbind atractivitatea monedei sale.
La incertitudinea politică din SUA se adaugă geopolitica din Europa. Și aici intervine un factor care a avut un impact negativ asupra euro de-a lungul istoriei: conflictul din Ucraina.
Posibilitatea unei păci în Ucraina
Câștigurile potențiale ale euro față de dolar ar putea fi limitate până după întâlnirea de vineri dintre președintele Trump și președintele rus Vladimir Putin.
Merită să ne amintim că euro s-a depreciat semnificativ în lunile care au urmat începutului războiului din Ucraina, scăzând de la aproximativ 1,14 față de dolar la începutul anului 2022 până la paritate în iulie și atingând un minim de aproximativ 0,96 în septembrie, ceea ce reprezintă o scădere de 16% în Zona Euro.
Piața anticipa un risc mai mare de recesiune în Zona Euro decât în SUA, din cauza dependenței de gazul din Rusia și a faptului că BCE a întârziat majorarea ratelor dobânzilor pentru a combate inflația, ceea ce a explicat o parte din evoluția celor două monede.
Analiză
Atâta timp cât se menține peste 1,16, niveluri care coincid cu media mobilă pe 50 de sesiuni și cu suportul cheie, tendința este bullish. Cursul de schimb a înregistrat o tendință puternică de creștere în acest an. În ultimele zile, s-a format un model de continuare cunoscut sub numele de „steag”, iar o depășire a acestuia oferă un potențial pe termen scurt până la 1,20. Indicele RSI se situează la 58, ceea ce nu oferă încă semnale de supra-cumpărare, în timp ce ADX în jurul valorii de 25 indică o tendință în dezvoltare, nu slabă, dar cu posibilități de consolidare.
Concluzie
Anticipând un scenariu de bază în care Fed va începe să reducă ratele dobânzilor în septembrie, cu o piață a muncii slabă și cu Trump ca lider incontestabil al pieței, considerăm că dolarul va continua tendința descendentă în lunile următoare.
Dacă pacea în Ucraina va progresa și economia europeană va da semne de redresare, euro ar putea să se îndrepte treptat către niveluri de 1,20-1,25 față de dolar, deși această evoluție nu va fi lipsită de fluctuații.
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."