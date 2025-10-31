Amazon și Apple au depășit estimările. Va câștiga Wall Street?

Apple și Amazon au publicat rapoartele trimestriale joi după închiderea pieței americane, iar prețurile acțiunilor ambelor companii par să fie pe cale să atingă noi maxime istorice. Timp de câteva trimestre, Amazon a fost considerată de piață ca fiind în urmă, în parte din cauza creșterii mai lente a veniturilor Amazon Web Services în comparație cu concurenții Google Cloud și Microsoft Azure, precum și a sensibilității față de consumatorii americani mai prudenți. Cu toate acestea, compania se așteaptă acum ca vânzările de servicii cloud să crească cu 22% de la an la an și a raportat efecte pozitive din investițiile sale în inteligența artificială.

Capitalizarea bursieră a Amazon a crescut cu aproape 240 de miliarde de dolari în urma raportului său pentru trimestrul al treilea, impulsionată de o creștere de 36% față de anul precedent a câștigului pe acțiune (EPS) și o creștere de 13% față de anul precedent a veniturilor. Față de trimestrul anterior, EPS a crescut cu 16%, iar veniturile cu 7%. EPS a ajuns la 1,95 dolari, depășind estimările Wall Street de 1,58 dolari cu peste 25%. Veniturile au atins 180,17 miliarde de dolari, față de 177,82 miliarde de dolari, cât se estimase. Vânzările AWS au totalizat 33 miliarde de dolari, depășind estimările analiștilor de 32,39 miliarde de dolari, în timp ce compania a previzionat venituri de 213 miliarde de dolari pentru trimestrul următor, comparativ cu 208 miliarde de dolari, cât se estimase. Toate acestea au fost suficiente pentru a determina o creștere de aproape 10% a acțiunilor în tranzacțiile după închiderea bursei, investitorii mizând pe un trimestru puternic datorită sărbătorilor.

Apple: o imagine mixtă în spatele titlurilor din presă

Acțiunile Apple au scăzut inițial cu aproape 5%, dar au recuperat rapid, închizând cu aproximativ 3% mai mult în tranzacțiile după închiderea bursei. Semnalele pozitive au fost echilibrate de câteva dezamăgiri — vânzările în America nu au atins așteptările. Față de anul trecut, EPS-ul Apple a crescut cu 13%, iar veniturile cu 8%; față de trimestrul anterior, EPS-ul a crescut cu 18%, iar veniturile cu 9%.

Gigantul din Cupertino a raportat un EPS de 1,85 dolari, ușor peste așteptările de 1,77 dolari, și venituri de 102,47 miliarde de dolari, comparativ cu 102,19 miliarde de dolari, practic o depășire ușoară. Veniturile din vânzările de iPhone au crescut cu 6,1% față de anul precedent, ajungând la 49 miliarde de dolari. Vânzările de produse au totalizat 73,72 miliarde de dolari, depășind estimările de 73,49 miliarde de dolari, în timp ce segmentul de servicii cu marjă ridicată al companiei — o parte din ce în ce mai importantă a afacerii Apple — a crescut la 28,75 miliarde de dolari, depășind proiecțiile de 28,18 miliarde de dolari.

Veniturile din iPad au ratat ușor așteptările, dar vânzările de Mac au depășit previziunile. Cu toate acestea, Apple a raportat o scădere de 4% față de anul precedent a veniturilor din China, pierzând probabil cota de piață în favoarea concurenților interni. Este posibil ca războiul comercial să fi influențat sentimentul consumatorilor chinezi, determinându-i să aleagă în mod conștient mărci locale. Totuși, acest lucru ar putea fi o armă cu două tăișuri, deoarece consumatorii occidentali din Europa și America ar putea prefera produsele Apple, compensând cel puțin efectul Chinei.

Vânzările în China s-au ridicat la 14,49 miliarde de dolari, față de așteptările de 16,43 miliarde de dolari, în timp ce vânzările în America au scăzut la 44,19 miliarde de dolari, comparativ cu prognoza de 44,45 miliarde de dolari. Cheltuielile operaționale au depășit ușor previziunile.

CEO-ul Tim Cook a declarat că scăderea veniturilor din China s-a datorat constrângerilor de aprovizionare, adăugând că nu poate prevedea când acestea se vor atenua. Compania se așteaptă la o revenire la creștere în primul trimestru al anului 2026 în China, impulsionată de vânzările de iPhone. Se pare că mai multe modele de iPhone 17 sunt încă constrânse de aprovizionare pe această piață. În mod remarcabil, Apple a înregistrat o creștere de 15% față de anul precedent a vânzărilor în Europa, o creștere de 12% față de anul precedent în Japonia și o creștere solidă în Asia, cu excepția Chinei.

Preocupări legate de evaluare: un raport puternic la un preț ridicat

În ciuda raportului puternic, evaluarea Apple pare din ce în ce mai exagerată. Wall Street plătește acum de aproape 40 de ori câștigurile anuale pentru o companie al cărei EPS net cumulativ TTM din ultimele patru trimestre abia s-a schimbat din 2021 — sugerând o oarecare stagnare a profitabilității. Se pare că investitorii sunt pur și simplu dispuși să plătească în plus pentru acțiunile Apple, la fel cum consumatorii continuă să iubească noile și scumpele iPhone-uri.

În contextul actual al pieței, o astfel de primă poate fi încă justificată de produsele excepționale ale Apple, pe care lumea continuă să le utilizeze și să le aștepte cu nerăbdare. Cu toate acestea, pentru a-și recâștiga locul în topul Wall Street, Apple ar putea avea nevoie de mai mult decât „rezultate solide”. Ar putea fi necesară o categorie de produse complet nouă — sau integrarea unor sisteme AI rafinate, centrate pe utilizator, în gama sa existentă. Deocamdată, Wall Street a ales să nu aștepte, incluzând în prețuri acest scenariu optimist. Întrebarea este: poate este totuși prematură această incluziune?