Rezumatul zilei: Conflictul cu Fed nu oprește Wall Street📈

Săptămâna aceasta marchează începutul sezonului de raportare a rezultatelor financiare în SUA.

După sentimentul negativ inițial și reacțiile nervoase legate de turbulențele din jurul președintelui Fed, Jerome Powell, Wall Street încearcă să meargă mai departe. Indicii au reușit să-și recupereze pierderile. S&P 500 a crescut cu aproximativ 0,1%, Nasdaq a crescut cu 0,4%, în timp ce Dow Jones se menține în jurul nivelului de închidere anterior.

Piețele europene au închis în mare parte în teritoriu pozitiv. Indicele DAX din Germania a crescut cu 0,5%, FTSE 100 din Marea Britanie a câștigat puțin peste 0,1%, la fel ca indicele spaniol IBEX 35, iar AEX din Olanda a crescut cu peste 0,5%. Indicele francez CAC 40 a încheiat sesiunea în ușoară scădere.

Evenimentul principal al zilei este deschiderea unui nou front în conflictul dintre președintele Fed, Jerome Powell, și administrația SUA. Departamentul de Justiție a lansat o anchetă asupra acestuia în legătură cu un costisitor proiect de renovare a clădirii Fed.

Pe piața valutară, dolarul s-a depreciat semnificativ față de alte monede din cauza turbulențelor politice. EUR/USD a crescut cu aproximativ 0,3%, iar GBP/USD a crescut cu aproape 0,5%.

Pe piața mărfurilor, valul de creșteri continuă. Aurul a câștigat astăzi peste 2%, depășind nivelul de 4.600 USD pe uncie. Argintul a înregistrat o creștere și mai mare, de peste 6,5%, ajungând la 85 USD pe uncie. Paladiul a crescut cu peste 2%, tranzacționându-se la aproximativ 1.800 USD pe uncie, în timp ce platina a crescut cu peste 3%, testând nivelul de 2.340 USD.

Pe piața criptomonedelor, se observă un sentiment pozitiv. Bitcoin a crescut cu aproximativ 1,5%, apropiindu-se de nivelul de 92.000 USD, în timp ce Ethereum a câștigat doar 0,3%, tranzacționându-se la 3110 USD.

Pe piața energiei, contractele de gaze naturale au cea mai bună performanță, crescând cu peste 7,5%. Țițeiul Brent a crescut cu 0,7%, iar WTI cu 0,5%.

