Analiză tehnică: Bitcoin crește și se apropie de o zonă importantă de rezistență

Bitcoin a urcat astăzi la aproape 83.000 de dolari, apropiindu-se de zona cheie de rezistență definită de media mobilă exponențială pe 200 de sesiuni (EMA200, linia roșie). După atingerea acestui nivel, entuziasmul s-a temperat, iar prețul a înregistrat o scădere de aproximativ 1.000 de dolari, BTC tranzacționându-se în prezent la aproximativ 81.400 de dolari pe token. Întrebarea cheie acum este dacă taurii mai au suficientă forță pentru a depăși bariera tehnică care separă tendința bearish mai largă de o potențială revenire la condiții bullish.
O redresare mai durabilă pe piețele criptomonedelor ar necesita probabil prețuri mai mici la petrol și, în consecință, o mai mare stabilitate în conflictul din Orientul Mijlociu. Un astfel de scenariu rămâne posibil, deși este dificil de evaluat dacă probabilitatea sa este cu adevărat atât de mare pe cât sugerează recentele titluri din presa americană. Răspunsul Iranului la raportul Axios a părut relativ prudent și departe de a fi entuziast.
Pe de altă parte, dacă Iranul acceptă măcar o parte din cererile cheie ale SUA privind controlul asupra Strâmtorii Hormuz, libertatea rutelor maritime și supravegherea instalațiilor nucleare și a îmbogățirii uraniului, Bitcoin ar putea primi un alt catalizator de creștere. Un sprijin suplimentar ar putea veni din îmbunătățirea contextului de reglementare din Statele Unite în urma Legii Clarity, a fluxurilor continue de ETF-uri, a slăbiciunii structurale a dolarului american și a randamentelor Trezoreriei, precum și a unei reveniri mai ample a dinamicii activelor corelate negativ cu dolarul.
Recent, dolarul s-a apreciat în principal pe fondul datelor macroeconomice solide și al creșterii prețurilor la energie. Dacă această tendință se va atenua, activele de risc, precum Bitcoin, ar putea beneficia în mod semnificativ. Din punct de vedere tehnic, zona cheie de suport pentru Bitcoin rămâne în jurul valorii de 79.000–80.000 USD, care a acționat ca o rezistență majoră pentru o perioadă îndelungată înainte de a se transforma în suport. Nivelurile de suport inferioare se situează în apropierea valorii de 75.000–76.000 USD și apoi în jurul valorii de 70.000 USD. Pe partea de creștere, o depășire confirmată peste EMA200 ar putea deschide calea către nivelul de 90.000 USD și ar putea șterge potențial impulsul bearish mai amplu care a început în ianuarie 2026.
Bitcoin (interval zilnic)
Sursa: xStation5
Aurul înregistrează o creștere de 3% pe fondul scăderii randamentelor obligațiunilor de stat și al deprecierii dolarului american
Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street avansează pe fondul vânzărilor masive de petrol și al optimismului privind acțiunile din sectorul tehnologic 📈
Știri de ultimă oră: Stocurile de benzină din SUA, conform EIA, sunt sub așteptări, în timp ce stocurile de petrol au crescut
Știri de ultimă oră: 🚨 Prețul petrolului revine la 103 dolari pe fondul reacțiilor Iranului la raportul Axios
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."