Analiză tehnică: Bitcoin crește și se apropie de o zonă importantă de rezistență

Bitcoin a urcat astăzi la aproape 83.000 de dolari, apropiindu-se de zona cheie de rezistență definită de media mobilă exponențială pe 200 de sesiuni (EMA200, linia roșie). După atingerea acestui nivel, entuziasmul s-a temperat, iar prețul a înregistrat o scădere de aproximativ 1.000 de dolari, BTC tranzacționându-se în prezent la aproximativ 81.400 de dolari pe token. Întrebarea cheie acum este dacă taurii mai au suficientă forță pentru a depăși bariera tehnică care separă tendința bearish mai largă de o potențială revenire la condiții bullish.

O redresare mai durabilă pe piețele criptomonedelor ar necesita probabil prețuri mai mici la petrol și, în consecință, o mai mare stabilitate în conflictul din Orientul Mijlociu. Un astfel de scenariu rămâne posibil, deși este dificil de evaluat dacă probabilitatea sa este cu adevărat atât de mare pe cât sugerează recentele titluri din presa americană. Răspunsul Iranului la raportul Axios a părut relativ prudent și departe de a fi entuziast.

Pe de altă parte, dacă Iranul acceptă măcar o parte din cererile cheie ale SUA privind controlul asupra Strâmtorii Hormuz, libertatea rutelor maritime și supravegherea instalațiilor nucleare și a îmbogățirii uraniului, Bitcoin ar putea primi un alt catalizator de creștere. Un sprijin suplimentar ar putea veni din îmbunătățirea contextului de reglementare din Statele Unite în urma Legii Clarity, a fluxurilor continue de ETF-uri, a slăbiciunii structurale a dolarului american și a randamentelor Trezoreriei, precum și a unei reveniri mai ample a dinamicii activelor corelate negativ cu dolarul.

Recent, dolarul s-a apreciat în principal pe fondul datelor macroeconomice solide și al creșterii prețurilor la energie. Dacă această tendință se va atenua, activele de risc, precum Bitcoin, ar putea beneficia în mod semnificativ. Din punct de vedere tehnic, zona cheie de suport pentru Bitcoin rămâne în jurul valorii de 79.000–80.000 USD, care a acționat ca o rezistență majoră pentru o perioadă îndelungată înainte de a se transforma în suport. Nivelurile de suport inferioare se situează în apropierea valorii de 75.000–76.000 USD și apoi în jurul valorii de 70.000 USD. Pe partea de creștere, o depășire confirmată peste EMA200 ar putea deschide calea către nivelul de 90.000 USD și ar putea șterge potențial impulsul bearish mai amplu care a început în ianuarie 2026.