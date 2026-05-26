Rezumatul zilei: Sectorul semiconductorilor susține optimismul de pe Nasdaq, în ciuda creșterii prețului petrolului; DJIA rămâne în urmă

Acțiunile europene s-au tranzacționat sub presiune constantă din partea vânzătorilor pe tot parcursul sesiunii, indicele Euro Stoxx 50 înregistrând o scădere de aproape 1,2%, iar indicele german DAX pierzând, de asemenea, aproximativ 1,2%. În ciuda slăbiciunii piețelor europene, optimismul pe piața de acțiuni din SUA rămâne rezistent. Contractele futures pe Nasdaq 100 câștigă astăzi aproape 0,2% și au depășit pentru prima dată pragul psihologic de 30.000 de puncte. Raliul continuă să fie impulsionat în principal de sectorul semiconductorilor, unde Micron crește cu aproape 20% în urma unei revizuiri în sens pozitiv din partea UBS, în timp ce acțiunile Sandisk au înregistrat o creștere de aproximativ 10%. Producătorii de cipuri de memorie se numără în prezent printre cei mai performanți din sectorul semiconductorilor.
Este de remarcat faptul că investitorii par în mare parte neafectați de tensiunile geopolitice reînnoite dintre SUA și Iran, chiar și în contextul în care prețurile petrolului cresc cu aproape 4%.
Interesant este că, în timp ce Nasdaq continuă să urce, contractele futures pe Dow Jones Industrial Average (DJIA) se tranzacționează în scădere, sub presiunea UnitedHealth Group (UNH.US) și IBM (IBM.US). Este de remarcat faptul că, în ciuda raliului aproape exponențial al US100, indicele mai strâns legat de starea generală a economiei SUA are o performanță slabă. Acest lucru poate reprezenta, de asemenea, un semnal de avertizare care sugerează o deteriorare a amplitudinii pieței, în care un grup din ce în ce mai restrâns de companii susține o pondere disproporționată din raliul general al pieței, creând potențial dezechilibre nesănătoase care ar putea duce în cele din urmă la o volatilitate mai mare.
Indicele de încredere a consumatorilor al U.S. Conference Board a crescut la 93,1 puncte, peste previziunile de 92 și valoarea anterioară de 92,8, indicând un sentiment ușor mai bun decât se aștepta în rândul consumatorilor americani. Între timp, Indicele de activitate din sectorul manufacturier al Fed Dallas a crescut la 0,4 puncte față de previziunile de 0 și valoarea anterioară de -2,3, sugerând o îmbunătățire modestă a sentimentului din sectorul manufacturier din Texas.
Pe fondul datelor economice solide din SUA, al creșterii prețurilor petrolului și al riscului unor posibile majorări ale ratei dobânzii de către Fed la sfârșitul anului 2026 și începutul anului 2027, indicele dolarului american înregistrează astăzi o creștere, în timp ce perechea EUR/USD și metalele prețioase se află sub presiune. Aurul a scăzut cu aproape 2%, iar argintul cu aproape 3%.
Contractele futures pe cacao de la ICE (COCOA) înregistrează o creștere de aproape 9%, pe măsură ce piața începe să reevalueze riscurile legate de condițiile meteorologice asociate fenomenului El Niño și o potențială deteriorare a randamentelor culturilor din Africa de Vest. Mișcarea este dinamică, câștigurile fiind amplificate de acoperirea pozițiilor short de către fondurile care se poziționaseră anterior în perspectiva unei cereri mai slabe și a unei substituiri crescute din cauza prețurilor ridicate. Cu toate acestea, scăderea prețurilor observată în ultimele luni începuse să îmbunătățească semnalele privind cererea, în timp ce piața sensibilă la ofertă a reacționat rapid la riscurile meteorologice și la necesitatea de a reduce expunerea la pozițiile short.
Qualcomm a anunțat un acord privind cipurile de AI cu ByteDance, proprietarul TikTok ($QCOM). Se așteaptă ca ByteDance să achiziționeze milioane de cipuri ASIC (circuite integrate specifice aplicațiilor) de la Qualcomm, utilizate în calculul AI și în infrastructura centrelor de date. Acțiunile Qualcomm cresc astăzi cu aproape 3%. Acordul consolidează narațiunea mai largă privind cererea crescândă de infrastructură de AI și expansiunea Qualcomm dincolo de afacerea sa istorică dominantă în domeniul smartphone-urilor. Între timp, consilierul Casei Albe, Kevin Hassett, a declarat că guvernul SUA monitorizează dezvoltarea de noi modele de inteligență artificială.
Câștiguri speculative sunt vizibile și în sectorul spațial, unde se remarcă acțiunile unor companii precum Redwire, Intuitive Machines și Rocket Lab USA.
US100 (interval H1 )
Sursa: xStation5
