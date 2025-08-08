Apple câștigă 4%, dominând grupul BigTech și ducând US100 la bariera de 24.700 de puncte 📈

Acțiunile Apple (AAPL.US) au crescut astăzi cu 4%, devenind cea mai performantă componentă a principalilor indici americani. Recent, mai multe firme de cercetare și-au îmbunătățit ratingurile acordate companiei, invocând catalizatori puternici legați de produse, printre care lansarea iPhone Air, viitorul iPhone 20 de anul viitor și noile produse bazate pe inteligență artificială. Cea mai recentă îmbunătățire a venit de la Melius Research, care vede un potențial de creștere până la 260 de dolari pe acțiune pentru gigantul din Cupertino. În ciuda creșterii, acțiunile Apple se tranzacționează în continuare cu 15% sub maximele anterioare, de aproape 260 USD. Ultimele rezultate trimestriale au arătat o creștere de 10% a vânzărilor față de anul precedent, cea mai puternică creștere din decembrie 2021.

Vânzările în China au crescut cu 4% față de anul precedent , surprinzând piața și începând să contribuie nu numai la creșterea generală, ci și la o schimbare a sentimentului investitorilor față de perspectivele de afaceri ale Apple în regiune.

Apple urmează să lanseze noi funcții AI în produsele sale , în timp ce vânzările de iPhone au crescut cu 13% față de anul precedent în ultimul trimestru. În același timp, vânzările de Mac au depășit cu 10% așteptările pieței, ajungând la 8 miliarde de dolari în acest trimestru.

Compania va evita probabil și tarifele din era Trump , grație angajamentului său de a investi 600 de miliarde de dolari în producția din SUA în următorii patru ani. Atât venitul net, cât și veniturile au depășit cu peste 5% estimările Wall Street, și se pare că o parte semnificativă a clienților ar putea aștepta încă să achiziționeze produse Apple pentru a testa noile funcționalități AI. Pe de o parte, acest lucru reprezintă o oportunitate notabilă de a îmbunătăți marjele și de a monetiza serviciile cu marjă ridicată. Pe de altă parte, dacă noile funcții vor dezamăgi, Apple ar putea avea dificultăți în a-și menține statutul de acțiune cu potențial de creștere, mai ales cu un raport preț/profit care se situează în jurul valorii de 30. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Din perspectivă istorică, evaluarea Apple se situează în prezent în jurul mediei pe termen lung, în timp ce compania se confruntă în continuare cu multiple catalizatori de creștere: îmbunătățirea vânzărilor în China, cererea robustă pentru iPhone, o gamă largă de produse și inovații în domeniul AI.

Sursa: Bloomberg Finance L.P. Apple continuă strategia sa consecventă de răscumpărare a acțiunilor, reducând treptat numărul de acțiuni aflate în circulație.

Sursa: Charlie Bilello, X Raliul de astăzi al acțiunilor Apple contribuie la creșterea indicelui US100 la 24.700 de puncte. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."