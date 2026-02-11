Rezumatul zilei: Raportul puternic NFP ar putea întârzia reducerile ratei dobânzii Fed

Situația pe piața bursieră rămâne mixtă astăzi, în ciuda unui început pozitiv al sesiunii, US500 depășind nivelul de 7.000 de puncte. În prezent, cu puțin înainte de ora 21:00 ora României, US500 câștigă 0,2%, similar cu US100. Cel mai mare perdant este, de departe, US200, care scade cu 1,4%, ceea ce ar putea fi o reacție la reducerea așteptărilor privind reducerea ratei dobânzii de către Fed.

O situație mixtă s-a înregistrat pe piețele europene. DE40 pierde 0,4%, în timp ce FRA40 crește cu 0,6%. UK100 crește cu până la 1%.

Evenimentul cel mai așteptat al zilei a fost publicarea raportului NFP, care a fost amânat. Așteptările variau de la minus câteva mii până la 150.000. În cele din urmă, cu un consens în jurul valorii de 70.000, am primit o valoare de 130.000, ceea ce a provocat o reacție semnificativă sub forma unei aprecieri a dolarului și a creșterii randamentelor.

Creșterea ocupării forței de muncă în sectorul privat a ajuns la 172.000, iar rata șomajului a scăzut la 4,3%. Este de remarcat însă că expansiunea locurilor de muncă a fost aproape unilaterală și a vizat sectorul sănătății. Peste 40.000 de locuri de muncă au fost lichidate în sectorul public.

În plus, au fost publicate datele finale QCEW privind starea actuală a ocupării forței de muncă. În cele din urmă, pentru perioada de 12 luni până în martie 2025, ocuparea forței de muncă a fost mai mică cu 898.000 de locuri de muncă, ușor mai puțin decât se indicase inițial. Cu toate acestea, creșterea medie a ocupării forței de muncă după ajustările preliminare pentru restul anului 2025 este de doar 15.000, comparativ cu aproximativ 50.000 anterior.

EURUSD a scăzut astăzi cu aproape 0,5%, atingând un nivel de 1,1830, odată cu diminuarea șanselor unei reduceri a ratei dobânzii Fed în prima jumătate a acestui an. În prezent, majoritatea pierderilor au fost șterse, dar perechea rămâne sub 1,19.

Aurul și argintul câștigă astăzi 1% și, respectiv, 4%. Volatilitatea rămâne ridicată, dar creșterile au fost mai puternice înainte de raportul NFP.

Piața estimează în prezent că prima reducere completă a ratei dobânzii de către Fed în 2026 va avea loc în iulie. Anterior, se estima că aceasta va avea loc în iunie. Citi și-a modificat estimările pentru prima reducere de la martie la aprilie.

Petrolul brut rămâne la un nivel ridicat, în jur de 65 USD pe baril, din cauza incertitudinii privind Iranul și SUA. Iranul nu dorește să negocieze programul său de rachete balistice și este dispus să negocieze doar problemele nucleare.

Raportul DOE a arătat o creștere puternică a stocurilor de petrol, de aproximativ 8,5 milioane de barili, deși raportul API de ieri indica o creștere mai mare, de 13 milioane.

Bitcoin scade astăzi cu peste 2% și înregistrează niveluri sub 67.000 USD.

