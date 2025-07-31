Apple: Hardware sau servicii tehnologice? Previzionarea rezultatelor financiare pentru Q3 fiscal 2025

Previziuni cheie

Venituri anticipate pentru Q3 fiscal 2025: 89,1-89,3 miliarde de dolari (+3,7-4,2% față de aceeași perioadă a anului trecut)

EPS: 1,42-1,43 dolari (+1,4% față de aceeași perioadă a anului trecut)

Venituri din iPhone: 40,1-40,6 miliarde USD (+2,2-3,3% față de anul precedent)

Venituri din servicii: 26,9-27,0 miliarde USD (+10,7-11,3% față de anul precedent)

Marjă brută: 45,5-46,5% (față de 47,1% în trimestrul al doilea)

Impactul tarifelor: -900 milioane USD

Performanța acțiunilor de la începutul anului: scădere de 13% până la 20%

Provocări majore: tarife și probleme legate de lanțul de aprovizionare

Apple se află în centrul conflictului tarifar al administrației Trump. Președintele a amenințat că va impune o taxă de 25% asupra iPhone-urilor care nu sunt fabricate în SUA, ceea ce ar putea crește prețul de consum cu până la 3.500 USD. Producerea iPhone-urilor pe plan intern ar putea reduce semnificativ vânzările în SUA din cauza costurilor prohibitive. În plus, competitivitatea produselor Apple a scăzut în ultimii ani, rivalii ajungând din urmă sau chiar depășind compania pe piața smartphone-urilor.

Ca răspuns la riscurile tarifare, Apple accelerează transferul producției din China în India, unde sunt fabricate în prezent aproximativ 20% din iPhone-uri. Strategia companiei prevede ca, până la sfârșitul anului 2026, majoritatea iPhone-urilor vândute în SUA să provină din India. Acesta este un obiectiv ambițios, având în vedere că producția indiană este cu 5-10% mai scumpă decât cea din China, din cauza costurilor mai ridicate ale componentelor și a eficienței mai scăzute a fabricilor. În plus, China a impus restricții asupra călătoriilor inginerilor, complicând transferul de expertiză tehnică.

Paradoxal, această relocare ar putea să nu atenueze în totalitate riscurile. Donald Trump a anunțat posibila impunere a unor tarife de 25% asupra Indiei. În cele din urmă, însă, acest lucru ar putea să nu conducă la o modificare a planurilor Apple. Compania achiziționează deja peste 70% din telefoanele destinate pieței americane din India. Mai mult, experții indică faptul că majoritatea vânzărilor de telefoane din SUA se realizează prin abonamente la operatori de telefonie mobilă, ceea ce înseamnă că chiar și o ușoară creștere a costului telefoanelor din cauza tarifelor ar adăuga doar câțiva dolari la plata lunară a consumatorului. Diversificarea producției este în continuare considerată rentabilă și superioară începerii producției efective în SUA.

Întârzieri în strategia privind AI

Apple este cu mult în urma concurenților săi în cursa pentru inteligența artificială. În timp ce Microsoft, Google și Meta investesc zeci de miliarde în infrastructura AI, Apple alocă doar 12 miliarde de dolari anual pentru Capex, comparativ cu peste 80 de miliarde de dolari pentru rivalii săi. Mult așteptatul serviciu Apple Intelligence rămâne complet indisponibil, iar o actualizare crucială a Siri a fost amânată până în 2026.

Compania pierde, de asemenea, specialiști cheie în AI în favoarea concurenților precum Meta și OpenAI. Abordarea Apple centrată pe confidențialitate limitează dezvoltarea soluțiilor de AI bazate pe cloud, în timp ce rivalii construiesc centre de date puternice echipate cu cipuri Nvidia.

Transformarea într-o companie de servicii

Un aspect pozitiv este creșterea dinamică a segmentului Servicii, care a devenit un motor principal al creșterii marjei. Veniturile din servicii au crescut de la 53,77 miliarde de dolari în 2020 la 96,17 miliarde de dolari în 2024, atingând o CAGR de 12,3%. Acest segment reprezintă acum aproximativ 21% din veniturile totale și se bucură de marje mai mari decât vânzările de hardware.

Apple a depășit un miliard de abonamente plătite în cadrul ecosistemului său de servicii, iar veniturile App Store per descărcare aproape s-au dublat, ajungând la 0,98 dolari. Această tendință ajută compania să mențină marje brute record, în ciuda scăderii vânzărilor de iPhone.

Perspective și riscuri

Analiștii anticipează un „trimestru solid”, impulsionat de cererea de iPhone-uri în China și de achizițiile efectuate înainte de introducerea tarifelor. Cu toate acestea, perspectivele pe termen lung sunt îngrijorătoare. Lipsa unei strategii clare în domeniul AI și evaluările ridicate (P/E aproape de 40), combinate cu rate de creștere scăzute, sugerează că acțiunile Apple sunt susceptibile de o reducere a valorii, chiar și în contextul scăderii de 13% înregistrate de la începutul anului și a scăderii de aproximativ 4% pe un an.

Se estimează că Apple are aproximativ 1,5 ani pentru a prezenta o strategie convingătoare în domeniul AI, înainte ca aceasta să aibă un impact negativ asupra vânzărilor de iPhone. Între timp, OpenAI dezvoltă propriile dispozitive hardware în colaborare cu fostul designer Apple, Jony Ive, intensificând și mai mult presiunea concurențială.

Apple rămâne a treia cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare de piață de 3,2 trilioane de dolari, dar dominația sa în segmentul premium ar putea fi amenințată de concurența crescândă în domeniul AI și de tensiunile geopolitice comerciale.

Din luna mai, acțiunile companiei se află în consolidare, spre deosebire de piața mai largă, care nu numai că și-a recuperat pierderile, dar înregistrează practic noi maxime istorice de la o zi la alta.



Sursa: xStation 5