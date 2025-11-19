Rezumatul zilei: Piața încearcă să se redreseze, investitorii așteaptă raportul Nvidia

Piața bursieră americană încearcă să corecteze scăderile înainte de publicarea rezultatelor financiare ale Nvidia, dar după câștigurile inițiale, își pierde rapid avântul. La începutul sesiunii, contractele futures NASDAQ100 au crescut cu peste 1,7%, dar pe măsură ce sesiunea a avansat, câștigurile s-au redus la doar 0,5%. Mișcări similare se observă și în cazul S&P500 și Russell2000, care se situează, de asemenea, în jurul valorii de 0,5% câștiguri la sfârșitul sesiunii. Dow Jones are o performanță mai slabă, limitând câștigurile la 0,2%.

Investitorii din SUA și din întreaga lume așteptă două publicații cheie. Nvidia își va publica rezultatele financiare după închiderea sesiunii. Gigantul din domeniul AI și al componentelor se află în prezent în centrul atenției, iar rezultatele companiei vor fi cruciale pentru ca piața să determine validitatea continuă a evaluărilor pentru companiile din domeniul tehnologiei și AI. Chiar și o ușoară dezamăgire ar putea declanșa o corecție semnificativă.

Procesul-verbal al FOMC de la ultima ședință va fi, de asemenea, publicat astăzi. Piața este convinsă că a luat deja în calcul traiectoria reală a reducerilor de dobânzi pentru lunile următoare, acceptând într-o oarecare măsură lipsa unei reduceri în decembrie. Un comentariu neașteptat sau o schimbare de poziție ar putea provoca piața să-și ajusteze evaluările și așteptările.

Au fost publicate și datele privind comerțul și petrolul din SUA. Deficitul comercial se reduce lent, dar constant, de la jumătatea anului, după ce a crescut semnificativ la începutul președinției lui Donald Trump. Stocurile de petrol au scăzut semnificativ peste așteptări, dar, în mod neașteptat, stocurile de benzină au crescut.

Alphabet a lansat noul său model de AI, care a surprins pozitiv investitorii și analiștii. Prețul acțiunilor gigantului au un avans de aproximativ 3%.

Sentimente mixte sunt observate în sesiunile europene, unde investitorii nu pun atât de multă speranță în IA. Balanța sentimentelor este echilibrată. Bursele din Marea Britanie și Italia sunt în scădere cu aproximativ 0,5%. CAC40 și-a menținut cursul în jurul deschiderii. DAX a avut o performanță mai bună, cu o creștere de 0,2%. Liderul creșterii s-a dovedit a fi WIG20, care a crescut cu aproape 2%.

În Marea Britanie, inflația continuă să crească, în ciuda creșterii economice neglijabile. Inflația CPI a crescut cu 0,4% de la o lună la alta.

Pe piața mărfurilor agricole, oferta este în creștere. Cacao a scăzut cu peste 5%, cafeaua și soia cu aproximativ 2%.

În segmentul mărfurilor energetice, petrolul este mai ieftin cu peste 2%, în special înainte de publicarea stocurilor de petrol din SUA. NATGAS, însă, crește cu peste 4%.

Piața metalelor prețioase rămâne stabilă. Aurul a crescut cu puțin sub 0,5%. Platina și argintul cresc cu 1,5% și, respectiv, 1%.

Piața criptomonedelor continuă să se prăbușească. Piața în ansamblu înregistrează o nouă zi de scăderi semnificative. Bitcoin a scăzut sub 90.000 de dolari pentru prima dată din luna mai, pierzând peste 4% doar astăzi. Ethereum se descurcă și mai rău, pierzând 7% și oprindu-se la 2.880 de dolari.

Pe piața valutară, printre monedele majore, dolarul domină astăzi, întărindu-se față de majoritatea perechilor. Cea mai mare creștere se înregistrează față de yen, care pierde 0,8%, urmat îndeaproape de lira sterlină, care pierde 0,5%. EURUSD scade cu aproximativ 0,2%. Printre monedele mai mici, dolarul neozeelandez și cel australian se depreciază în mod semnificativ, cu o scădere de 1% și, respectiv, 0,6% față de dolar.

