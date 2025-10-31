Apple înregistrează ușoare creșteri după publicarea rezultatelor financiare 🗽Vânzările din China nu ating estimările

Aspecte esențiale Rezultatele financiare ale Apple au depășit ușor așteptările

Vânzările din China și America au dezamăgit Wall Street

Acțiunile Apple au reacționat foarte puțin la rezultatele financiare solide, deoarece semnalele pozitive au fost contrabalansate de cele negative — în special scăderea notabil[ a vânzărilor în China, unde sentimentul patriotic al consumatorilor pare să reduce interesul pentru produsele americane în favoarea mărcilor naționale. Vânzările din America au fost, de asemenea, sub așteptări. În reacția inițială, acțiunile au scăzut în tranzacțiile după închiderea bursei, dar au recuperat rapid, înregistrând un câștig de 1,5%. Pe bază anuală, EPS și veniturile Apple au crescut cu 13% și, respectiv, 8%; pe bază trimestrială, cu 18% și, respectiv, 9%. Câștig pe acțiune (EPS): 1,85 USD față de 1,77 USD așteptat Venituri: 102,47 miliarde USD față de 102,19 miliarde USD așteptat Venituri din iPhone: 49,03 miliarde USD (+6,1% față de anul precedent)

Venituri din produse: 73,72 miliarde USD față de 73,49 miliarde USD estimate

Venituri din servicii: 28,75 miliarde USD față de 28,18 miliarde USD estimate

Venituri din Mac: 8,73 miliarde USD față de 8,55 miliarde USD estimate

Venituri din iPad: 6,95 miliarde USD față de 6,97 miliarde USD estimate

Venituri din dispozitive purtabile, produse pentru casă și accesorii: 9,01 miliarde de dolari față de 8,64 miliarde de dolari estimate

Venituri din America: 44,19 miliarde de dolari față de 44,45 miliarde de dolari estimate

Venituri din China: 14,49 miliarde de dolari față de 16,43 miliarde de dolari estimate

Cheltuieli operaționale totale: 15,91 miliarde de dolari față de 15,75 miliarde de dolari estimate Apple a declarat un dividend în numerar de 0,26 dolari pe acțiune. Vânzările companiei au crescut cu 6% față de anul precedent în America, 15% în Europa, 12% în Japonia și 14% în Asia (excluzând China). Marja EBIT a crescut cu două cifre, în timp ce câștigurile pe acțiune aproape s-au dublat față de anul precedent. CEO-ul Apple, Tim Cook, a declarat că scăderea veniturilor în regiunea Chinei Mari a fost cauzată de constrângerile de aprovizionare și a adăugat că nu poate prevedea când acestea se vor atenua. Compania se așteaptă la o revenire a creșterii în primul trimestru în China, impulsionată de vânzările de iPhone. Mai multe modele de iPhone 17 sunt în prezent limitate din punct de vedere al aprovizionării. Compania anticipează costuri legate de tarife de 1,4 miliarde de dolari în trimestrul din decembrie și estimează o marjă brută între 47% și 48%. Directorul financiar al companiei a raportat că, până în prezent, Apple a suportat costuri legate de tarife în valoare de 1,1 miliarde de dolari în trimestrul din septembrie. Compania își mărește semnificativ investițiile în inteligența artificială (AI). Sursa: xStation 5

