Apple raportează venituri record pentru Q1 2024/2025 📊

Apple ╚Öi-a publicat rezultatele financiare pentru Q1 2024/2025. Compania a reu╚Öit s─â dep─â╚Öeasc─â u╚Öor a╚Ötept─ârile privind veniturile, de╚Öi, a╚Öa cum se temea pia╚Ťa, datele de pe pia╚Ťa chinez─â s-au dovedit a fi extrem de dezam─âgitoare. ├Än plus, segmentul iPhone a ├«nregistrat o sc─âdere de la an la an. Cu toate acestea, se pare c─â pia╚Ťa anticipase deja sentimentul fa╚Ť─â de Apple, deoarece pre╚Ťul ac╚Ťiunilor a ├«nregistrat doar o u╚Öoar─â sc─âdere de 1,3% ├«n urma raportului privind rezultatele.

Ac╚Ťiunile companiei sunt ├«n u╚Öoar─â sc─âdere ├«n tranzac╚Ťiile after-hours. Sursa: xStation

├Än timp ce rezultatele financiare nu au reprezentat o surpriz─â major─â, ├«n timpul conferin╚Ťei de dup─â anun╚Ťarea rezultatelor, CEO-ul Apple a discutat pe larg despre inteligen╚Ťa artificial─â ╚Öi despre proiectul Apple Intelligence. Tim Cook a declarat c─â societatea lucreaz─â intens la implementarea solu╚Ťiilor AI ├«n limbi suplimentare. ├Än acela╚Öi timp, de╚Öi Apple sus╚Ťine c─â tehnologia sa Apple Intelligence este inovatoare at├ót ├«n ceea ce prive╚Öte solu╚Ťiile de confiden╚Ťialitate, c├ót ╚Öi inteligen╚Ťa artificial─â ├«n ansamblu, ├«n prezent pare a fi mai mult o ├«ncercare de a se alinia la impulsul pozitiv general din jurul AI.

La nivel de venituri, compania a raportat 124,3 miliarde de dolari, marc├ónd cele mai mari venituri trimestriale din istoria Apple ╚Öi dep─â╚Öind u╚Öor estim─ârile consensului. Cu toate acestea, rezultatele de pe pia╚Ťa chinez─â, una dintre cele mai atent urm─ârite componente ale raportului, au fost dezam─âgitoare. V├ónz─ârile din China s-au ridicat la 18,51 miliarde de dolari , reprezent├ónd o sc─âdere de aproape -11% de la an la an.

Apple a raportat un profit brut de 58,28 miliarde de dolari (+6,24% de la an la an) ╚Öi un profit opera╚Ťional de 42,83 miliarde de dolari (+6% de la an la an). O surpriz─â pozitiv─â a venit la nivelul c├ó╚Ötigului pe ac╚Ťiune (EPS), cu un EPS ajustat de 2,4 dolari, dep─â╚Öind estim─ârile consensului cu 2,13% ╚Öi reprezent├ónd o cre╚Ötere de 10% de la an la an.



Rezultatele Apple din Q1 2024/2025 (├«n miliarde USD, cu excep╚Ťia EPS). Surs─â: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

├Än ceea ce prive╚Öte segmentele individuale, divizia de servicii a avut o performan╚Ť─â bun─â, ├«nregistr├ónd o cre╚Ötere de aproape 14% de la an la an. Cu toate acestea, segmentul de produse s-a confruntat cu unele provoc─âri, cea mai semnificativ─â component─â, v├ónz─ârile de iPhone, ├«nregistr├ónd o rat─â de cre╚Ötere negativ─â. ├Äntr-o not─â mai pozitiv─â, v├ónz─ârile de iPad ╚Öi Mac au dep─â╚Öit semnificativ a╚Ötept─ârile, dep─â╚Öind estim─ârile cu 10% ╚Öi, respectiv, 13%.



Rezultatele Apple din Q1 2024/2025 pe segmente (├«n miliarde USD, cu excep╚Ťia EPS). Surs─â: Bloomberg Finance L.P., XTB Research