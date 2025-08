Novo Nordisk prelungește declinul record, înregistrând o ușoară scădere după rezultatele din al doilea trimestru 📉

Acțiunile companiei farmaceutice daneze Novo Nordisk (NOVOB.DK), cunoscută pentru tratamentele sale împotriva obezității și diabetului, au deschis în ușoară creștere după publicarea rezultatelor trimestriale, dar au inversat rapid tendința. În prezent, acțiunile sunt în scădere cu aproape 1%. Vânzările Wegovy au depășit ușor așteptările pieței, ajungând la 19,53 miliarde DKK, față de 19,2 miliarde DKK prognozate. Novo Nordisk a dezvăluit o nouă strategie corporativă axată pe îmbunătățirea execuției comerciale și reducerea costurilor. Compania, care în 2024 era cea mai valoroasă firmă cotată la bursă din Europa, cu o capitalizare de piață maximă de aproximativ 650 miliarde de dolari, se confruntă acum cu presiuni concurențiale crescânde și lacune juridice care permit apariția unor alternative generice. De atunci, valoarea sa de piață a scăzut la aproximativ 212 miliarde de dolari.

În ciuda acestor provocări, Novo Nordisk și-a reafirmat previziunile pentru întregul an. Cu doar câteva zile în urmă, compania și-a redus previziunile de creștere a vânzărilor pentru 2025, invocând o expansiune mai lentă decât se anticipase și dificultăți tot mai mari pe piață. Previziunile actualizate pentru 2025 se situează acum într-un interval redus, de 8% până la 14%, comparativ cu previziunile anterioare de 13% până la 21%. Aceasta este a doua revizuire în jos din acest an. Rezultate financiare pentru al doilea trimestru Veniturile au atins 76,86 miliarde DKK (~11,92 miliarde USD), reflectând o creștere de 18% față de anul precedent , deși au fost sub estimările analiștilor.

EBIT (profitul înainte de dobânzi și impozite) a fost de 33,45 miliarde DKK, o creștere de 29% față de aceeași perioadă a anului trecut. Rivalul american Eli Lilly continuă să câștige teren în domeniul tratamentelor pentru slăbit, dezvoltându-și propriul portofoliu de terapii bazate pe GLP-1. Această concurență tot mai acerbă a erodat poziția dominantă a Novo și i-a redus puterea de stabilire a prețurilor. Deși reglementările FDA din SUA interzic replicarea medicamentelor brevetate, farmaciile care prepară medicamente compuse au reușit să producă versiuni modificate ale Wegovy și Ozempic pentru rețete personalizate. Aceste alternative compuse, deși sunt legale din punct de vedere tehnic în anumite circumstanțe, subminează exclusivitatea Novo Nordisk pe piață. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Măsuri strategice Novo Nordisk a anunțat un plan strategic revizuit care vizează creșterea eficienței comerciale și raționalizarea cheltuielilor operaționale. Anunțul vine după o săptămână turbulentă în care compania a emis un avertisment privind profitul și a înlocuit în mod neașteptat CEO-ul său de lungă durată, evoluții care au contribuit la o scădere dramatică de 95 de miliarde de dolari a capitalizării bursiere. Maziar Mike Doustdar, un director cu vechime în cadrul companiei, va prelua oficial funcția de CEO joi. El îl înlocuiește pe Lars Fruergaard Jorgensen, care a condus compania timp de peste șapte ani.

Noua strategie pune un accent mai mare pe disciplina costurilor și agilitatea operațională, continuând în același timp să sprijine investițiile pe termen lung în cercetare, dezvoltare și inițiative de creștere.

Vânzările medicamentelor GLP-1 Wegovy și Ozempic sunt din ce în ce mai amenințate de formulele compuse produse de farmaciile din SUA – o soluție de ocolire a protecției brevetelor existente, care reprezintă un risc strategic pentru poziția de lider a produselor Novo. Într-o declarație adresată acționarilor, CEO-ul Jorgensen a subliniat necesitatea „îmbunătățirii execuției comerciale” și menținerii flexibilității financiare pentru a asigura poziția de lider pe piața din ce în ce mai competitivă a tratamentelor pentru obezitate și diabet. Sub noua conducere, capacitatea Novo Nordisk de a-și apăra cota de piață în contextul provocărilor de natură reglementară, juridică și de stabilire a prețurilor va fi pusă la încercare. Investitorii așteaptă acum semnale mai clare cu privire la viziunea strategică a lui Doustdar și la următoarele măsuri pe care le va lua compania pentru a naviga pe piața volatilă din perioada următoare. Acțiunile Novo Nordisk (NOVOB.DK, interval D1) Acțiunile companiei au scăzut de la un nivel maxim de aproape 900 DKK la aproximativ 305 DKK în prezent, o scădere record în istoria sa. În spatele acestei scăderi se află intensificarea concurenței în segmentul medicamentelor GLP-1 și nivelurile de evaluare din ce în ce mai exigente pe care compania le-a atins în 2024. Acțiunile se tranzacționează în prezent la un raport preț/profit (P/E) de aproximativ 14x, un nivel care poate părea conservator în comparație cu standardele istorice ale Novo, dar care este aproximativ în linie cu media sectorului farmaceutic în ansamblu. Pe de altă parte, în situația actuală, creșterea afacerilor Novo nu este cu mult mai rapidă decât media companiilor farmaceutice mari și profitabile. Marți, analiștii UBS au retrogradat acțiunile la „neutru”, invocând intensificarea concurenței. Novo se confruntă nu numai cu presiunea exercitată de Zepbound al Eli Lilly, ci și cu un număr tot mai mare de substitute generice neoficiale, care îi subminează și mai mult poziția pe piața mondială. Sursa: xStation 5

