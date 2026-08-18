Apple rezistă valului de vânzări din ce în ce mai intens de pe Nasdaq! O protecție perfectă împotriva AI?

Acțiunile Apple (AAPL.US) înregistrează o creștere de aproximativ 1,5%, în ciuda scăderii tot mai accentuate a indicelui Nasdaq 100 (US100: -1,4%). Titlul beneficiază de soluționarea recent anunțată a disputei companiei cu Comisia Europeană, precum și de ieșirile de capital din sectoarele axate pe IA, pe fondul temerilor crescânde legate de datorie și inflație. Compania a anunțat revizuirea termenilor și condițiilor pentru dezvoltatori din Uniunea Europeană, în vederea soluționării unui litigiu antitrust în curs, în temeiul Legii privind piețele digitale, ca urmare a unei amenzi anterioare de 500 de milioane de euro. Începând cu 1 octombrie, actualizările unifică termenii și condițiile pentru dezvoltatori într-un cadru unic, ajustează ratele comisioanelor și introduc măsuri de protecție care interzic aplicațiilor să redirecționeze utilizatorii cu vârsta sub 13 ani în afara App Store pentru efectuarea de plăți externe. Modificările răspund cerințelor de reglementare ale UE care impun platformelor să permită distribuirea alternativă a aplicațiilor și orientarea fără obstacole a clienților către opțiuni de cumpărare de la terți. Comisia Europeană a salutat aceste ajustări și intenționează să supravegheze punerea lor în aplicare, ajutând Apple să evite potențiale sancțiuni pentru nerespectarea normelor, de până la 10% din veniturile anuale la nivel mondial. Analiză tehnică: AAPL.US (interval zilnic) Acțiunile Apple înregistrează o redresare constantă după ce au găsit un suport solid în zona de cerere evidențiată, în apropierea nivelului de retragere Fibonacci de 61,8% (300 USD). Acest nivel minim s-a menținut ferm în urma retragerii de după publicarea rezultatelor financiare, declanșată de îngrijorările legate de scăderea cererii din China. Un aspect crucial este faptul că prețul rămâne stabil deasupra mediei mobile exponențiale (EMA) de 100 de zile, în creștere (298,53 USD), menținând intactă tendința ascendentă principală. În prezent, depășind nivelul de retragere Fibonacci de 50,0% (309,11 USD) și media mobilă exponențială de 10 zile (EMA10) (309,06 USD), Apple se apropie de o testare imediată a mediei mobile exponențiale de 30 de zile (EMA) (312,15 USD). O depășire clară a acestui obstacol dinamic ar putea deschide calea către 317,46 USD (nivelul Fibonacci de 38,2%). Sursa: xStation5 Rămâne Apple o opțiune valabilă de tranzacționare „anti-AI”? Creșterile de astăzi ale acțiunilor Apple evidențiază, de asemenea, rolul său tot mai important ca instrument de acoperire împotriva tendinței generale de tranzacționare din sectorul AI. Acțiunile se tranzacționează pe plus, în timp ce giganții din domeniul semiconductorilor și al memoriilor se confruntă cu o nouă presiune de evitare a riscului ( Nvidia : -2,3%, ASML : -4,6%, SK Hynix : -8,3%, SanDisk : -8,6%), pe măsură ce randamentele obligațiunilor în creștere comprimă primele de risc din sectorul tehnologic. Această divergență a devenit evidentă pentru prima dată în timpul valului de vânzări din sectorul AI, care a precedat ședința FOMC. În loc să aloce cheltuieli de capital masive pentru o infrastructură informatică proprie, Apple a optat pentru parteneriate strategice, ceea ce a dus la o corelație negativă cu sectorul semiconductorilor. Totuși, această poziționare implică anumite compromisuri. Creșterea vertiginoasă a cererii determinate de AI a umflat costurile componentelor de memorie, amenințând marjele de profit ale hardware-ului înaintea lansărilor de produse cheie. În plus, tranzacționându-se la un raport preț/câștig de 32 de ori, pe fondul unei creșteri moderate a vânzărilor, Apple se confruntă cu o analiză mai atentă a evaluării sale și cu o serie de retrogradări din partea analiștilor. Chiar și așa, investitorii optimiști susțin că bilanțul impecabil al Apple, răscumpărările agresive de acțiuni și decuplarea de la ciclul cipurilor o transformă într-un refugiu defensiv atractiv ori de câte ori se răcește entuziasmul legat de cheltuielile agresive pentru infrastructura de AI. Randamentele de la începutul anului până în prezent ale contractelor futures pe Apple și Nasdaq 100. Cele două au înregistrat o divergență semnificativă în luna iulie, evidențiind capacitatea Apple de acoperire împotriva riscurilor legate de AI. Sursă: XTB Research

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