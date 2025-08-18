Applied Digital anunță o investiție record, acțiunile ating un nou maxim record 🚀

Applied Digital (APLD.US) a înregistrat o creștere de 15%, ajungând la 16,35 dolari pe acțiune, după ce a anunțat începerea construcției unui centru de date AI de 3 miliarde de dolari, Polaris Forge 2, în Harwood, Dakota de Nord, începând din luna septembrie a acestui an. Facilitatea, proiectată cu o capacitate inițială de 280 megawați și posibilitatea de extindere, este preconizată să înceapă operațiunile în 2026 și să atingă capacitatea maximă la începutul anului 2027. Compania a achiziționat deja peste 900 de acri de teren și aprovizionarea cu energie electrică prin intermediul Cass County Electric Cooperative, având în plan angajarea a peste 200 de angajați cu normă întreagă. Noua investiție extinde operațiunile companiei de la actualul sit Polaris Forge 1 din Ellendale și reflectă cererea crescândă de infrastructură de calcul AI, în special din partea hiper-scalerilor și a instituțiilor de cercetare. CEO-ul Wes Cummins a dezvăluit că Applied Digital se află deja în negocieri avansate cu un hiper-scaler cu sediul în SUA, subliniind interesul comercial puternic chiar înainte de începerea construcției. Proiectul a primit, de asemenea, sprijin din partea autorităților locale și a cooperativelor, care subliniază impactul său pozitiv asupra economiei și pieței muncii. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Applied Digital, fondată în 2001 și cu sediul în Dallas, proiectează și operează centre de date optimizate pentru AI pentru sarcini de lucru în domeniul inteligenței artificiale, blockchain, cloud și rețele. Compania utilizează o tehnologie proprie de răcire fără apă. Prețul acțiunilor a atins astăzi un nou record istoric după anunțarea noii investiții.



