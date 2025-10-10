⏫🔝Argintul a crescut cu 4%

, sugerând un potențial puternic de creștere pentru argint, iar indicatorii tehnici nu indică încă niveluri extreme de supracumpărare.

Aspecte esențiale Argintul atinge pragul de 50 de dolari: Argintul a crescut cu peste 4%, luptând pentru o închidere istorică peste 50 de dolari , după recordul de ieri.

Semnal bullish: Raportul aur-argint este în scădere , sugerând un potențial puternic de creștere pentru argint, iar indicatorii tehnici nu indică încă niveluri extreme de supracumpărare.

Niveluri cheie: Urmăriți rezistența la 55 USD/oz și suportul la 45 USD/oz în cazul unei corecții.

Ieri, argintul a stabilit un nou maxim istoric, depășind maximele înregistrate la începutul anilor 1980 și în 2011. Cu toate acestea, este important de menționat că nu a reușit să închidă peste 50 USD pe uncie. În timp ce aurul a înregistrat ieri o corecție mai puternică, argintul a început vineri dimineață cu câștiguri solide. Aceste avansuri au accelerat la peste 3,5%, metalul tranzacționându-se acum în jurul valorii de 50,90 USD pe uncie, pregătind terenul pentru un preț de închidere care ar putea bate recordul. Indicatori tehnici și context istoric Analizând nivelurile actuale ale argintului și deviațiile sale de la mediile cheie, observăm că aurul este scump din punct de vedere istoric, dar nu încă extrem de scump. De obicei, o supraevaluare puternică a argintului este indicată de o abatere de cinci ori față de media mobilă pe cinci ani, o abatere de 4-4,5 față de media pe un an și o abatere de trei ori față de media pe 100 de zile. Argintul este scump în prezent, dar nu există încă semnale tehnice puternice de supracumpărare. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Analizând raportul aur-argint, observăm o scădere sub media pe 10 ani. În ultimii ani, raportul a scăzut rar sub această medie. Cu toate acestea, dacă faza bullish de pe piața metalelor prețioase nu s-a încheiat încă, merită să ne amintim de începutul deceniului anterior, când argintul s-a apropiat, de asemenea, de 50 USD pe uncie, iar raportul a scăzut semnificativ sub media sa. În 2011, acesta a scăzut chiar sub intervalul mediu pe termen lung de 50-53 puncte. Presupunând că aurul ar putea ajunge la 4.200 de dolari în lunile următoare și că raportul ar putea scădea la 70 de puncte, aceasta ar implica o evaluare de 60 de dolari pe uncie pentru argint. În schimb, acest raport funcționează în ambele sensuri: în cazul unei scăderi, argintul scade de obicei mai repede decât aurul. O corecție de 10% față de nivelurile actuale ale aurului ar implica 3.600 de dolari pentru aur. Dacă raportul ar crește la 90, argintul ar fi evaluat la 40 de dolari. Raportul aur-argint scade sub 80 de puncte, ceea ce, dacă raliul metalelor prețioase continuă, ar putea semnala o perspectivă extrem de optimistă pentru argint. Cu toate acestea, așa cum s-a întâmplat în ultimii patru ani, ar putea fi și un indicator pe termen scurt al supraevaluării argintului. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Perspective și niveluri cheie Argintul a crescut cu peste 4%, aproape egalând recordurile sesiunii de ieri. Presupunând că tendința ascendentă a argintului nu s-a încheiat, mișcările puternice din 2011 indică ținte potențiale de 59-60 de dolari pentru acest metal. Cea mai apropiată rezistență puternică, bazată pe extensia Fibonacci de 113%, este de aproximativ 55 de dolari pe uncie. În cazul unei corecții, suportul ar trebui căutat în apropierea nivelului de 45 USD pe uncie, care se aliniază cu retragerea Fibonacci de 23,6% a întregii valuri ascendente care a început în aprilie și care ar putea culmina în apropierea nivelurilor actuale.

