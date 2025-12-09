Argintul aproape de 60 USD pe uncie 📈

Argintul (SILVER) se tranzacționează astăzi cu aproape 2% mai mult înainte de decizia de mâine a Rezervei Federale. Piața se așteaptă la o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază și se poziționează din ce în ce mai mult pentru o schimbare mai agresivă a politicii în 2026, când Kevin Hassett este de așteptat să devină noul președinte al Fed, probabil implementând un cadru de politică monetară aliniat cu opiniile lui Donald Trump și ale membrilor apropiați ai administrației sale, inclusiv Scott Bessent. Deși contractele futures pe indicele USD (USDIDX) au înregistrat o ușoară creștere în ultimele sesiuni, argintul continuă să înregistreze o presiune puternică ascendentă. După fiecare dintre ultimele două corecții, cererea a revenit rapid, mai întâi după scăderea la 45 USD/oz, apoi după retragerea la 48 USD/oz. Piața se îndreaptă acum către zona psihologică importantă de 60 USD/oz, chiar dacă ETF-urile au redus 4,76 milioane de uncii de argint din deținerile lor în ultima sesiune, reducând achizițiile nete din acest an la 127,6 milioane de uncii, cea mai mare scădere într-o singură zi din 24 octombrie. Previziunile pozitive ale gigantului industrial Heraeus susțin, de asemenea, sentimentul pieței. Concluzii cheie din perspectiva Heraeus pentru 2026 Heraeus se așteaptă ca aurul să atingă 5.000 USD/oz în 2026 , cu reluarea raliului după o fază de consolidare determinată de achizițiile băncilor centrale, scăderea ratelor reale ale dobânzii și îngrijorările legate de dominanța fiscală a SUA.

Se preconizează că argintul se va tranzacționa în intervalul 43-62 USD/uncie , deși slăbirea cererii pe piețele fotovoltaice, de bijuterii și argintărie înseamnă că metalul va depinde în mare măsură de fluxurile de investiții.

Achizițiile băncilor centrale rămân un pilon esențial de sprijin pentru aur, iar tendința de dedolarizare continuă. Multe bănci centrale intenționează să-și mărească rezervele de aur, reducând în același timp expunerea la dolarul american.

Cererea de investiții rămâne puternică: vânzările de lingouri și monede continuă să crească, iar deținerile ETF au crescut cu 18% în 2025 , deși încă sub nivelul maxim din 2020, lăsând loc pentru achiziții suplimentare.

Heraeus avertizează că dominația fiscală a SUA – cheltuieli guvernamentale mai mari și presiuni politice pentru menținerea ratelor la un nivel scăzut – ar putea menține ratele dobânzilor reale negative, ceea ce, din punct de vedere istoric, susține prețurile aurului.

O potențială recesiune în SUA în 2026 rămâne un risc de scădere, în special pentru PGM, pe măsură ce indicatorii pieței muncii slăbesc, iar curba randamentului semnalează o deteriorare a perspectivelor economice.

Cererea de platină, paladiu și rodiu ar putea scădea în continuare, pe măsură ce vânzările de vehicule cu motor cu ardere internă se reduc, în timp ce ruteniul rămâne susținut de cererea de HDD legată de extinderea centrelor de date.

Creșterea bruscă a prețului argintului în 2025 a fost determinată de lichiditatea redusă și de achizițiile puternice ale ETF-urilor/retailului , mai degrabă decât de cererea industrială, ceea ce sugerează că piața ar putea avea nevoie de timp pentru a se stabiliza.

Se preconizează că cererea de argint din sectorul fotovoltaic va scădea în 2026 pentru prima dată în ultimii ani , pe măsură ce economiile accelerează și creșterea instalărilor în China încetinește brusc.

Prețurile ridicate continuă să suprime cererea globală de bijuterii și argintărie din argint, în special în India , care reprezintă majoritatea cererii în aceste categorii.

Reciclarea argintului va crește probabil în 2026, deoarece prețurile mai ridicate stimulează recuperarea, în timp ce oferta minieră ar trebui să crească modest, odată cu creșterea producției de aur, cupru și zinc.

Pentru argint, fluxurile de investiții rămân principalul factor de orientare , intrările pot stimula prețurile, dar acestea au fost volatile, iar primele ridicate pentru monede pot limita activitatea de vânzare cu amănuntul.

Heraeus subliniază că argintul rămâne o versiune cu beta mai ridicat a aurului , ceea ce înseamnă că, dacă aurul își reia creșterea, argintul va urma probabil cu o volatilitate semnificativ mai mare. SILVER (Interval D1) Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."