⏬Argintul: corecție sau bulă care se sparge?

Factori fundamentali puternici

Piața argintului este definită în primul rând de un deficit structural cronic, alimentat de o recuperare rapidă a cererii în ultimii ani. Consumul robust din sectorul fotovoltaic s-a confruntat cu o reacție inelastică a ofertei; argintul a rămas relativ subevaluat timp de ani de zile, iar volumele de reciclare au înregistrat doar creșteri marginale. Un aspect crucial este faptul că argintul este produs în mare parte ca un produs secundar al exploatării aurului, cuprului, zincului și plumbului. În plus, punerea în funcțiune a unor noi mine necesită de obicei peste un deceniu de timp și cheltuieli de capital imense, ceea ce a dus la o curbă a ofertei globale practic plată în ultimii cincisprezece ani.

Deficite persistente: Ce s-a schimbat?

Fuga către active sigure și politica monetară relaxată au propulsat metalele prețioase la niveluri record. Creșterea prețurilor atrage o bază mai largă de investitori, inclusiv participanți din sectorul retail. La începutul toamnei, disponibilitatea fizică s-a redus pe piețele asiatice. În același timp, creșterea fluxurilor către ETF-uri a determinat o participare mai mare a instituțiilor. Capitalul speculativ favorizează din ce în ce mai mult instrumentele derivate bazate pe ETF-uri în detrimentul contractelor futures directe.

Această cerere reînnoită de ETF a dus la o adevărată presiune fizică. Având în vedere că cererea industrială nu dă semne de scădere, prețurile au suferit o reevaluare violentă. În timp ce afluxul de capital ETF introduce o volatilitate crescută, catalizatorul imediat al retragerii de astăzi pare să fie intervenția de reglementare pe piețele futures.

Valoarea argintului deținut în ETF-uri s-a apropiat de 70 de miliarde de dolari. Aceasta este mai mult decât dublul valorilor maxime înregistrate în 2011 și 2020. Cu toate acestea, volumul fizic al metalului deținut de aceste fonduri rămâne sub nivelurile maxime istorice. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Intervenția autorităților de reglementare: ecouri din 2011 și 1980?

Euforia recentă a prețurilor a determinat bursa COMEX să majoreze cerințele de marjă pentru contractele futures pe argint. O majorare inițială de 10% a avut loc pe 12 decembrie. O intervenție mai drastică a avut loc pe 26 decembrie — în vigoare astăzi, 29 decembrie — când marja necesară pentru menținerea unei poziții a crescut cu 25%, de la 20.000 la 25.000 de dolari pe contract. CME Group (societatea-mamă a COMEX) a justificat această măsură ca un efort de aliniere a marjelor la volatilitatea crescută și de atenuare a riscului de contrapartidă.

Deși marjele mai mari restricționează accesul speculativ, ele nu modifică fundamentele fizice ale pieței, deși limitează lichiditatea pieței futures. În plus, tendințele recente arată că investitorii optează din ce în ce mai mult pentru livrarea fizică la expirarea contractului, ceea ce epuizează stocurile bursiere. O dinamică similară a fost observată în anii 1980.

În 2011, argintul a atins nivelul de 50 USD pe uncie, egalând recordurile din anii 1980. Această creștere a fost determinată de ratele scăzute ale dobânzii, programul QE al Fed și creșterea cererii de investiții. Creșterea rapidă a prețurilor a dus la multiple majorări ale marjelor; costul de transport s-a dublat practic în câteva zile, forțând un exod al investitorilor și inițiind o piață bearish prelungită, care nu s-a încheiat până în 2020.

În mod similar, în 1980, intervenția COMEX a pus capăt speculațiilor fraților Hunt pe piață. În acea perioadă, deținerea individuală de aur era ilegală, ceea ce făcea din argint principala acoperire împotriva devalorizării monetare. COMEX nu numai că a majorat marjele, dar a impus și limite stricte asupra numărului de poziții pe care le puteau deține traderii individuali.

Deși condițiile actuale oglindesc aceste perioade istorice, piața de astăzi este susținută de un deficit structural și de noi vânturi favorabile din punct de vedere geopolitic.

Restricțiile chineze la export

În timp ce Mexicul rămâne cel mai mare producător, China este considerată cel mai important centru mondial pentru argint. Beijingul este în prezent al doilea producător mondial, depășind Peru, Chile și Polonia

Producția globală de argint și rezervele estimate. Sursa: USGS

Având în vedere importanța Chinei ca rafinărie și exportator, introducerea restricțiilor la export a alimentat creșterea prețurilor. Începând cu 1 ianuarie 2026, exportatorii vor avea nevoie de licențe speciale de la Ministerul Comerțului. În plus, exportatorii trebuie să demonstreze o capacitate de producție anuală de 80 de milioane de tone și să mențină linii de credit de cel puțin 30 de milioane de dolari.

Această măsură are scopul de a restricționa ieșirea metalului din țară. Elon Musk a remarcat recent pe X că decizia Chinei este îngrijorătoare, deoarece argintul este esențial pentru diverse procese industriale. De remarcat este faptul că USGS a adăugat argintul și cuprul pe lista materiilor prime critice în acest an.

Premiul de preț pe Bursa de Aur din Shanghai a crescut până la un nivel extrem de 8 dolari pe uncie. Din punct de vedere istoric, creșterile până la 4-5 dolari au semnalat o piață supra-cumpărată. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Există posibilitatea unei creșteri suplimentare?

Raportul aur-argint rămâne punctul de referință pentru potențialul de evaluare al argintului. După ce a fost tranzacționat la aproape 100 de puncte la începutul acestui an, raportul se apropie acum de media sa pe termen lung de 53. În timp ce vârfurile istorice din 1980 și 2011 au înregistrat o scădere semnificativă a raportului, rata actuală de scădere ridică întrebări cu privire la cât de mult sub medie poate scădea în viitorul apropiat. Dacă raportul ar reveni la intervalul 35-40 înregistrat în 2011, un preț al aurului de 4.500 USD ar implica o evaluare a argintului de 112-128 USD pe uncie.



Raportul aur-argint se apropie de media sa pe termen lung de 53. Sursa: Bloomberg Finance LP

Medii mobile sugerează epuizarea pe termen scurt, deși prețurile nu au atins încă niveluri extreme de „supra-cumpărare” în raport cu mediile pe 1 an și 5 ani. Pentru media pe 1 an, o abatere extremă ar fi de 4-5 abateri standard; pentru media pe 5 ani, ar fi de aproximativ 7,5. Cu toate acestea, dintr-o perspectivă pe termen lung, prețul este deja mai “întins” decât în 2011. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

O corecție mai profundă rămâne un risc dacă observăm o scădere a poziționării în urma creșterilor marjei, o ieșire din ETF-uri sau o scădere mai amplă a sentimentului pieței. Istoria arată că, de obicei, corecțiile sunt prelungite, cu excepția anului 1980, când prețurile au pierdut aproape 80% aproape instantaneu. O scădere medie istorică de aproximativ 60% ar implica un preț țintă de aproximativ 35 USD pe uncie.

O retragere a prețului de 60% ar însemna un nivel de aproximativ 35 USD pe uncie. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Perspectivă tehnică

Metalul se tranzacționează astăzi în scădere cu aproape 4%, deși volatilitatea intraday a înregistrat scăderi mai accentuate. De la maximul de astăzi, retragerea totalizează aproape 10%. Piața testează în prezent retragerea Fibonacci de 23,6% din ultima etapă de creștere. Pentru a menține actualul impuls ascendent, prețul ar trebui să se mențină ideal peste pragul de 60 USD pe uncie, cu un suport critic pe termen scurt stabilit la 65 USD.

