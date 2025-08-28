🥈Argintul înregistrează o creștere de aproape 1%

Argintul testează astăzi niveluri de aproximativ 39 USD pe uncie, atingând cel mai ridicat preț din 25 iulie. Prețul metalului prețios a crescut cu peste 1% în timpul sesiunii, poziționându-l ca una dintre mărfurile cu cea mai bună performanță a zilei. Ulterior, creșterea a fost anulată, ajungând la aproximativ 0,8%. Creșterile sunt determinate de sentimentul pozitiv din cadrul complexului metalelor prețioase. Aurul a crescut peste 3.400 de dolari, depășind maximul recent din 6 august și tranzacționându-se la cel mai ridicat nivel din 23 iulie. Creșterea mai amplă urmează așteptărilor crescânde privind o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală la următoarea reuniune din septembrie. Acest sentiment a fost alimentat de recentele declarații ale președintelui Fed New York, John C. Williams, care a indicat că ședințele din septembrie și cele ulterioare vor fi decizii „dependente de date” sau „live”. Așteptările pieței preconizează în prezent o probabilitate de 85% pentru o reducere a ratei dobânzii luna viitoare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Din perspectivă tehnică, argintul a depășit pentru scurt timp maximele din 21 august, după ce anterior se lovise de media mobilă pe 30 de perioade. Zona dintre mediile mobile pe 30 și 50 de perioade a devenit acum o zonă cheie de cerere pentru metal. Datele privind poziționarea speculativă sugerează o potențială schimbare, deoarece pozițiile speculative nete nu mai sunt reduse. Acest lucru ar putea semnala un scenariu similar cu cel din ianuarie, aprilie și mai, când perioadele de consolidare a prețurilor au fost urmate de o puternică revenire, pe măsură ce cumpărătorii au reintrat pe piață.

