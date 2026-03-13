Rezumatul dimineții: Permis de achiziție pe 30 de zile pentru petrolul rusesc



Evenimentele recente din Orientul Mijlociu și escaladarea tensiunilor au avut un impact negativ asupra tranzacțiilor de ieri de pe Wall Street. Vânzarea masivă a afectat toți indicii majori din SUA. Dow Jones a scăzut cu 1,6%, S&P 500 a pierdut 1,5%, iar Nasdaq s-a depreciat cu 1,8%.

În ciuda asigurărilor autorităților americane că arsenalul Iranului a fost semnificativ degradat, tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească. De asemenea, apar rapoarte conform cărora Israelul ar putea lansa în curând o ofensivă terestră în Liban.

SUA a emis o licență de 30 de zile care permite țărilor să achiziționeze țiței și produse petroliere rusești care sunt deja încărcate pe tancuri în mare, cu scopul de a atenua penuria de aprovizionare cauzată de războiul cu Iranul și de întreruperile de transport din regiunea Golfului Persic.

Licența se aplică numai încărcăturilor expediate înainte de 12 martie și este valabilă până la 11 aprilie. Cu toate acestea, ea a atras critici pentru că ar putea slăbi parțial sancțiunile împotriva Rusiei.

Potrivit lui Scott Bessent, licența de 30 de zile care permite achiziționarea de țiței rusesc deja aflat pe tancuri are scopul de a contribui la creșterea aprovizionării globale și stabilizarea prețurilor petrolului .

Secretarul britanic al Apărării a declarat că Iranul probabil instalează mine subacvatice în Strâmtoarea Hormuz .

O altă evaluare vine de la secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a remarcat că unele nave încă pot tranzita strâmtoarea, sugerând că ruta maritimă nu a fost minată .

Prețurile petrolului brut rămân în jurul valorii de 100 de dolari pe baril .

Unul dintre evenimentele macroeconomice cheie ale zilei va fi publicarea indicatorului privind inflația PCE pentru luna ianuarie în SUA . Acesta este indicatorul preferat al Rezervei Federale pentru măsurarea inflației , monitorizat îndeaproape de banca centrală atunci când ia decizii privind rata dobânzii.

Pe piața valutară, dolarul american continuă să se aprecieze .

Vânzarea masivă pe piețele bursiere asiatice continuă, cele mai slabe performanțe fiind înregistrate de Nikkei 225 din Japonia și KOSPI din Coreea de Sud , care au scăzut cu 1,4% și, respectiv, 1,7%. Nikkei a fost afectat și mai mult de scăderea cu aproape 6% a acțiunilor Honda Motor , după ce compania a prognozat o pierdere anuală din cauza costurilor de restructurare în segmentul vehiculelor electrice.

Banca Populară a Chinei (PBOC) a stabilit astăzi rata de referință USD/CNY la 6,9007 , în timp ce previziunile indicau 6,8888.

Australia intenționează să elibereze aproximativ 20% din rezervele sale de combustibil pentru a atenua penuria.

Pe piața metalelor prețioase, sentimentul este mixt, cu o tendință generală negativă. Aurul este ușor mai jos, oscilând sub 5.100 USD pe uncie , în timp ce argintul este supus unei presiuni mai mari, tranzacționându-se în jurul valorii de 82,5 USD pe uncie .

Piața criptomonedelor are o performanță mai bună . Bitcoin a crescut cu aproximativ 1,5%, depășind nivelul de 71.000 USD , iar Ethereum este, de asemenea, în creștere, testând nivelul de 2.100 USD .

